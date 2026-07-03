A bírók nem akarják, hogy velük rúgassák ki Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökét

A bírók azzal szembesültek, hogy a tiszások alaptörvény-módosító javaslata nem szüntetné meg közvetlenül a Kúria és az OBH vezetőinek a pozícióját, hanem a bírók kezébe adná a döntést azzal, hogy visszahívhatóvá teszi a Kúria, valamint az OBH elnökét.

Magyar Péter kormányfő arról beszélt a parlamentben, hogy a bírák kétharmadának kellene kezdeményeznie a kúriai elnök, Varga Zs. András, valamint az Országos Bírósági Hivatalt (OBH) vezető Senyei György eltávolítását.