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kúria alaptörvény Magyar Péter

A bírók nem akarják, hogy velük rúgassák ki Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökét

2026. július 03. 08:39

A 24.hu több bírót is megkérdezett a lehetőségről.

2026. július 03. 08:39
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A bírók azzal szembesültek, hogy a tiszások alaptörvény-módosító javaslata nem szüntetné meg közvetlenül a Kúria és az OBH vezetőinek a pozícióját, hanem a bírók kezébe adná a döntést azzal, hogy visszahívhatóvá teszi a Kúria, valamint az OBH elnökét.

Magyar Péter kormányfő arról beszélt a parlamentben, hogy a bírák kétharmadának kellene kezdeményeznie a kúriai elnök, Varga Zs. András, valamint az Országos Bírósági Hivatalt (OBH) vezető Senyei György eltávolítását.

A 24.hu által megkérdezett bírók nem voltak lelkesek az ötlettel kapcsolatban. 

Berakhatják az Alaptörvénybe a visszahívás intézményét, de az nem fog funkcionálni még Varga Zs. András esetében sem, pedig nála utáltabb ember talán nincs a bírók körében

– fogalmazott a 24.hu-nak egy büntetőbíró, aki biztos benne, hogy a Kúria elnökét ezzel a módszerrel nem tudják visszahívni, mert a bírók kétharmada nem állna bele egy ilyen eljárásba.

Egy bíró elmondta: már csak azért is meggondolná minden bíró, hogy beleáll-e egy ilyen visszahívásos kezdeményezésbe, mert 

a két vezető rendkívül széles jogkörrel rendelkezik, így ha a visszahívás sikertelen, annak súlyos következményei lehetnek rájuk nézve.

Magyar Péter kommentelt a 24.hu oldalán. A miniszterelnök azt írta, hogy javaslatuk nem az lesz, hogy a bírók kétharmada kellene a Kúria, illetve az OBH vezetőjének eltávolításához, hanem a szavazáson részt vevő bírók kétharmada. – Nem az összes bíró kétharmadának szavazata fog kelleni a visszahíváshoz, hanem a szavazáson részt vevő bírók kétharmada – írta, megelőlegezve az egyelőre még nem ismert törvényszöveget.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd/MTI

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Összesen 40 komment

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nyugalom
2026. július 03. 11:29
Ki meri először pofan vagni ezt az aljas stricit? Mar Adert is kikezdte! Eleg! Hszugsagokat terjeszt büntetlenül, vadol! Meddig?
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pannonpuma
2026. július 03. 11:12
Menni fog ez…ahogy az irigységre és gyűlöletre kihegyezett kampányt megvásárolták mint szeretetet ez még ujjgyakorlatnak is karcsú….csak az alaptörvényben ki kell bővíteni azt a mondatot, hogy a köztársasági elnök megbízása lejár annyival hogy kúria elnöké is, semmi féle ellenállás nem lesz sehol, se Magyarországon se Európában…
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bbszaiff-2
2026. július 03. 11:10
Az a bíró aki fél az alkalmatlan ! Mit érezne egy multi cég munkásaként ?
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piramis-2
2026. július 03. 11:03
Kicsi, sötétben tartott, ukrán GMO-s fekáliával zabáltatott, büdös szájú agyhalottak! = TISZA-sok! Megint beszoptátok. "Mégis megkapják a leköszönő államtitkárok a nekik járó végkielégítést" Megint beszoptátok. Színház volt az egész: hiába a vendégmunkásstop, özönlenek Magyarországra a Fülöp-szigetekiek, itt a bizonyíték – így trükközik a Tisza-kormány Megint beszoptátok. Nem lesz leváltva a kúriai elnök, valamint az Országos Bírósági Hivatalt (OBH) vezetője sem. Kicsi, sötétben tartott, ukrán GMO-s fekáliával zabáltatott, büdös szájú agyhalottak! = TISZA-sok! Ti szopni jártok ide!
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