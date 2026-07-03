A bírók nem akarják, hogy velük rúgassák ki Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökét

„Magyar Péterék célja, hogy mindenki féljen” – Áder János a Mandinernek
A volt köztársasági elnököt egyebek mellett a Tisza-kormány teljesítményéről, Sulyok Tamás eltávolításáról, valamint a Fidesz-vereség okairól is kérdeztük. Interjúnk.
A 24.hu több bírót is megkérdezett a lehetőségről.
A bírók azzal szembesültek, hogy a tiszások alaptörvény-módosító javaslata nem szüntetné meg közvetlenül a Kúria és az OBH vezetőinek a pozícióját, hanem a bírók kezébe adná a döntést azzal, hogy visszahívhatóvá teszi a Kúria, valamint az OBH elnökét.
Magyar Péter kormányfő arról beszélt a parlamentben, hogy a bírák kétharmadának kellene kezdeményeznie a kúriai elnök, Varga Zs. András, valamint az Országos Bírósági Hivatalt (OBH) vezető Senyei György eltávolítását.
A 24.hu által megkérdezett bírók nem voltak lelkesek az ötlettel kapcsolatban.
Berakhatják az Alaptörvénybe a visszahívás intézményét, de az nem fog funkcionálni még Varga Zs. András esetében sem, pedig nála utáltabb ember talán nincs a bírók körében
– fogalmazott a 24.hu-nak egy büntetőbíró, aki biztos benne, hogy a Kúria elnökét ezzel a módszerrel nem tudják visszahívni, mert a bírók kétharmada nem állna bele egy ilyen eljárásba.
Egy bíró elmondta: már csak azért is meggondolná minden bíró, hogy beleáll-e egy ilyen visszahívásos kezdeményezésbe, mert
a két vezető rendkívül széles jogkörrel rendelkezik, így ha a visszahívás sikertelen, annak súlyos következményei lehetnek rájuk nézve.
Magyar Péter kommentelt a 24.hu oldalán. A miniszterelnök azt írta, hogy javaslatuk nem az lesz, hogy a bírók kétharmada kellene a Kúria, illetve az OBH vezetőjének eltávolításához, hanem a szavazáson részt vevő bírók kétharmada. – Nem az összes bíró kétharmadának szavazata fog kelleni a visszahíváshoz, hanem a szavazáson részt vevő bírók kétharmada – írta, megelőlegezve az egyelőre még nem ismert törvényszöveget.
Nyitókép: Koszticsák Szilárd/MTI
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A volt köztársasági elnököt egyebek mellett a Tisza-kormány teljesítményéről, Sulyok Tamás eltávolításáról, valamint a Fidesz-vereség okairól is kérdeztük. Interjúnk.