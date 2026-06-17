Zivatarveszély miatt az egész országra kiadták a figyelmeztetést

Szerdán délelőtt a keleti országrészben is szakadozni kezd a felhőzet, délutánra pedig már sok napsütés várható, miközben a hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul – írta meg a HungaroMet.

A nyárias időt ugyanakkor több helyen záporok és zivatarok zavarhatják meg.

Főként az ország keleti felén erősödhet meg a gomolyfelhő-képződés. Elszórtan alakulhatnak ki záporok és zivatarok, legnagyobb eséllyel az északkeleti és keleti harmadban, valamint a nyugati és déli határvidéken. Másutt kisebb a csapadék valószínűsége.