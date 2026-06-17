Zivatarveszély miatt az egész országra kiadták a figyelmeztetést

Több tízezer autóst figyelmeztetett a NAV: két hét maradt a fizetésre
A NAV külön felhívta a figyelmet arra, hogy a június 30-ai határidő jogvesztő, vagyis a késedelem később igazolási kérelemmel sem menthető ki.
Záporok és zivatarok zavarhatják meg a szerdai napsütéses időt, több térségben viharos széllökés, kisebb jég és intenzív csapadék is előfordulhat.
Szerdán délelőtt a keleti országrészben is szakadozni kezd a felhőzet, délutánra pedig már sok napsütés várható, miközben a hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul – írta meg a HungaroMet.
A nyárias időt ugyanakkor több helyen záporok és zivatarok zavarhatják meg.
Főként az ország keleti felén erősödhet meg a gomolyfelhő-képződés. Elszórtan alakulhatnak ki záporok és zivatarok, legnagyobb eséllyel az északkeleti és keleti harmadban, valamint a nyugati és déli határvidéken. Másutt kisebb a csapadék valószínűsége.
Az északnyugati szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A zivatarokat erős, esetenként viharos széllökések kísérhetik, a széllökések sebessége elérheti a 60 és 70 kilométer per órát.
A zivatarok környezetében kisebb szemű, 1 és 2 centiméter közötti jég, valamint 15 és 20 milliméter körüli intenzív csapadék is előfordulhat.
A meteorológiai szolgálat minden vármegyére első fokú figyelmeztetést adott ki zivatarveszély miatt. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, de helyenként szélerősödésre és jégesőre is számítani kell.
Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP
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A NAV külön felhívta a figyelmet arra, hogy a június 30-ai határidő jogvesztő, vagyis a késedelem később igazolási kérelemmel sem menthető ki.