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Zivatarveszély miatt az egész országra kiadták a figyelmeztetést

2026. június 17. 06:37

Záporok és zivatarok zavarhatják meg a szerdai napsütéses időt, több térségben viharos széllökés, kisebb jég és intenzív csapadék is előfordulhat.

2026. június 17. 06:37
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Szerdán délelőtt a keleti országrészben is szakadozni kezd a felhőzet, délutánra pedig már sok napsütés várható, miközben a hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul  – írta meg a HungaroMet.

A nyárias időt ugyanakkor több helyen záporok és zivatarok zavarhatják meg.

Főként az ország keleti felén erősödhet meg a gomolyfelhő-képződés. Elszórtan alakulhatnak ki záporok és zivatarok, legnagyobb eséllyel az északkeleti és keleti harmadban, valamint a nyugati és déli határvidéken. Másutt kisebb a csapadék valószínűsége. 

Az északnyugati szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A zivatarokat erős, esetenként viharos széllökések kísérhetik, a széllökések sebessége elérheti a 60 és 70 kilométer per órát.

A zivatarok környezetében kisebb szemű, 1 és 2 centiméter közötti jég, valamint 15 és 20 milliméter körüli intenzív csapadék is előfordulhat.

A meteorológiai szolgálat minden vármegyére első fokú figyelmeztetést adott ki zivatarveszély miatt. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, de helyenként szélerősödésre és jégesőre is számítani kell.

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

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