Új kormányhatározat született a Magyarországon átvonuló katonákról

A kormány engedélyt adott arra, hogy a fekete-tengeri aknamentesítési művelethez kapcsolódó csapatmozgások Magyarország határátlépésével is járhassanak – derült ki a csütörtöki Magyar Közlönyből. A vonatkozó kormányhatározat szerint Magyarország engedélyezi az OP REASSURANCE MCM Black Sea művelethez kapcsolódó, határátlépéssel járó csapatmozgásokat. A döntés a korábbi, 2024-es kormányhatározat mellékletét egészíti ki – írja a 24.hu.

A határozat szerint az áthaladás a nemzetközi mandátum időtartamára szól, egyidejűleg pedig legfeljebb 500 fő vehet részt benne. Célországként, illetve tervezett helyszínként Romániát, Bulgáriát és Törökországot jelölték meg.

Az OP REASSURANCE Kanada európai katonai szerepvállalásának része, az MCM Black Sea pedig a Fekete-tenger térségében végzett aknamentesítési feladatokra utal. A kanadai védelmi minisztérium leírása szerint a tevékenység célja a tengeri aknák azonosítása és hatástalanítása, különösképp a NATO-országok partjaihoz sodródó veszélyforrások miatt – írja a lap.