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NATO-akció magyarország magyar közlöny

Új kormányhatározat született a Magyarországon átvonuló katonákról

2026. június 18. 22:51

Célországként, illetve tervezett helyszínként Romániát, Bulgáriát és Törökországot jelölték meg.

2026. június 18. 22:51
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A kormány engedélyt adott arra, hogy a fekete-tengeri aknamentesítési művelethez kapcsolódó csapatmozgások Magyarország határátlépésével is járhassanak – derült ki a csütörtöki Magyar Közlönyből. A vonatkozó kormányhatározat szerint Magyarország engedélyezi az OP REASSURANCE MCM Black Sea művelethez kapcsolódó, határátlépéssel járó csapatmozgásokat. A döntés a korábbi, 2024-es kormányhatározat mellékletét egészíti ki – írja a 24.hu.

A határozat szerint az áthaladás a nemzetközi mandátum időtartamára szól, egyidejűleg pedig legfeljebb 500 fő vehet részt benne. Célországként, illetve tervezett helyszínként Romániát, Bulgáriát és Törökországot jelölték meg.

Az OP REASSURANCE Kanada európai katonai szerepvállalásának része, az MCM Black Sea pedig a Fekete-tenger térségében végzett aknamentesítési feladatokra utal. A kanadai védelmi minisztérium leírása szerint a tevékenység célja a tengeri aknák azonosítása és hatástalanítása, különösképp a NATO-országok partjaihoz sodródó veszélyforrások miatt – írja a lap. 

Nikolay DOYCHINOV / AFP

 

 

Összesen 3 komment

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iimre
2026. június 18. 23:35
"monuskaroly 2026. június 18. 23:02 Erről beszélt Orbán!!! A belesodródás, amihez egy ilyen hülyegyerek mint a Poloska, meg a Romolusz kellenek!!! KURVA ANYÁTOKAT TISZABARMOK!!!!!!!!!!!" Egyetértünk abban, hogy ritikusan kell vizsgálni a Poloska-kormány minden lépését, de várjunk egy kicsit a felháborodással! Ez ugyanis még csak egy Orbán-kormány által hozott 2024-es kormányhatározat mellékletének KIEGÉSZÍTÉSE, mely egy pontosan meghatározott helyzetre és időtartamra vonatkozik, és nem változtatja meg annak eredeti tartalmát és irányát.
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fehercsongor
2026. június 18. 23:30
A katonáknál egyszerre 500 fő.Bezzeg a migránsoknál nem volt ilyen korlátozás.
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monuskaroly
2026. június 18. 23:02
Erről beszélt Orbán!!! A belesodródás, amihez egy ilyen hülyegyerek mint a Poloska, meg a Romolusz kellenek!!! KURVA ANYÁTOKAT TISZABARMOK!!!!!!!!!!!
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