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antifa támadás maja t Antifa

Tovább maradhat rács mögött Maja T.

2026. június 20. 09:30

A másodfokú ítélet várhatóan még idén megszülethet.

2026. június 20. 09:30
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Súlyosabb büntetés kiszabását indítványozta a Fővárosi Ítélőtáblánál a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az Antifa-támadások vádlottjaira – értesült a Magyar Nemzet.

Az elsőfokon nyolc évre ítélt Maja T. és egy másik vádlott ellen a fegyházbüntetések súlyosítására, hosszabb tartamú szabadságvesztés kiszabására tettek indítványt.

Egy felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt vádlott ellen pedig a felfüggesztő rendelkezés mellőzése és hosszabb tartamú, fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása érdekében adtak be fellebbezést.

A másodfokú ítélet várhatóan még idén megszülethet. Maja T. egyike azoknak, akik részt vettek a szélsőbaloldali bűnszervezet, a Hammerbande tagjaként a 2023 februárjában történt budapesti embervadászatban. A külföldi szélsőbaloldali támadók nyolc járókelőre rontottak rá Budapest négy pontján, brutálisan összeverve őket, néhányukat súlyosan megsebesítve – emlékeztetett a lap.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 2 komment

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sanya55-2
2026. június 20. 09:40
Örülj neki, kint épp kánikula van most, benn meg működnek biztos a klímák a “hűvösön”
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Magyarorszag-elveszett
2026. június 20. 09:37
Majd Bangó Sanyika meglátogat a szomszéd cellából.
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