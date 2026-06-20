Tovább maradhat rács mögött Maja T.

Súlyosabb büntetés kiszabását indítványozta a Fővárosi Ítélőtáblánál a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az Antifa-támadások vádlottjaira – értesült a Magyar Nemzet.

Az elsőfokon nyolc évre ítélt Maja T. és egy másik vádlott ellen a fegyházbüntetések súlyosítására, hosszabb tartamú szabadságvesztés kiszabására tettek indítványt.

Egy felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt vádlott ellen pedig a felfüggesztő rendelkezés mellőzése és hosszabb tartamú, fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása érdekében adtak be fellebbezést.