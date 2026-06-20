Tovább maradhat rács mögött Maja T.

Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
A másodfokú ítélet várhatóan még idén megszülethet.
Súlyosabb büntetés kiszabását indítványozta a Fővárosi Ítélőtáblánál a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az Antifa-támadások vádlottjaira – értesült a Magyar Nemzet.
Az elsőfokon nyolc évre ítélt Maja T. és egy másik vádlott ellen a fegyházbüntetések súlyosítására, hosszabb tartamú szabadságvesztés kiszabására tettek indítványt.
Egy felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt vádlott ellen pedig a felfüggesztő rendelkezés mellőzése és hosszabb tartamú, fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása érdekében adtak be fellebbezést.
A másodfokú ítélet várhatóan még idén megszülethet. Maja T. egyike azoknak, akik részt vettek a szélsőbaloldali bűnszervezet, a Hammerbande tagjaként a 2023 februárjában történt budapesti embervadászatban. A külföldi szélsőbaloldali támadók nyolc járókelőre rontottak rá Budapest négy pontján, brutálisan összeverve őket, néhányukat súlyosan megsebesítve – emlékeztetett a lap.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP