ANTIFA ERŐSZAK tisza párt maja t külügyminiszter magyarország Magyar Péter németország

Kezdődik: a német külügyminiszter máris kér valamit Magyar Pétertől

2026. április 15. 16:08

A német külügyminiszter azt reméli, a kormányváltást követően Magyarország kiadja Németországnak a magyarokkal kegyetlenkedő antifát.

A Frankfurter Rundschau is megírta, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője kétharmados többséggel váltotta Orbán Viktort a 2026-os magyarországi választáson.

A német lap abból a megközelítésből is foglalkozik az üggyel, hogy

a Budapesten nyolc év börtönbüntetését töltő német aktivista, Maja T. reméli, hogy helyzete javulhat az új kormány alatt.

A cikkben megszólalt Sven Richwin ügyvéd és Johann Wadephul német külügyminiszter is; utóbbi folytatná az egyeztetéseket Maja T. kiadatásáról Németországnak. 

Nyitókép: AFP/Tobias Schwarz

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
manus-manum-lavat
2026. április 15. 16:45
Büszke lehet minden német, hogy ilyen külügyminisztere van! Ennél Hitlernek se volt jobb! A németség egy leköpnivaló, szégyellnivaló betegség!
formaegy-2
2026. április 15. 16:44
Na, az első lépés M.P. A magyar emberek mellett állsz, vagy egy mocskos, ártatlan magyar embert verő tróger mellett?!
elcapo-3
2026. április 15. 16:42
Az übermensch faj bejelentkezett a poloskánál..............a poloska már négykézláb pitizik!
