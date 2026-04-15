Kezdődik: a német külügyminiszter máris kér valamit Magyar Pétertől

Itt az ítélet: ennyit kapott a német, queer antifa, aki Budapesten vert agyba-főbe magyarokat
Maja Trux a bíróság előtt arról beszélt, hogy ő a valódi áldozat, mert egy olyan országban áll bíróság előtt, ahol kiközösítik a szexuális kisebbségeket.
A német külügyminiszter azt reméli, a kormányváltást követően Magyarország kiadja Németországnak a magyarokkal kegyetlenkedő antifát.
A Frankfurter Rundschau is megírta, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője kétharmados többséggel váltotta Orbán Viktort a 2026-os magyarországi választáson.
A német lap abból a megközelítésből is foglalkozik az üggyel, hogy
a Budapesten nyolc év börtönbüntetését töltő német aktivista, Maja T. reméli, hogy helyzete javulhat az új kormány alatt.
A cikkben megszólalt Sven Richwin ügyvéd és Johann Wadephul német külügyminiszter is; utóbbi folytatná az egyeztetéseket Maja T. kiadatásáról Németországnak.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.