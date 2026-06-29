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antifa támadás die linke Magyar Péter zöldek

Sürgetik a külügyminisztert: Orbánnál nem jártak sikerrel, most Magyar Péternél próbálkoznak a németek

2026. június 29. 11:54

A képviselők szerint az antifasiszta Maja T.-t embertelen körülmények között tartják fogva Magyarországon.

2026. június 29. 11:54
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Német parlamenti képviselők – Lukas Hoß (Die Linke), Carmen Wegge (SPD), Helge Limburg (Zöldek) és Janina Böttger (Die Linke) – nyílt levélben sürgetik Johann Wadephul külügyminisztert, hogy az új magyar kormánnyal,

Magyar Péter miniszterelnökkel haladéktalanul kezdjen tárgyalásokat a Budapesten elítélt német baloldali aktivista, Maja T. Németországba történő átszállításáról.

A képviselők szerint Maja T.-t embertelen körülmények között tartják fogva Magyarországon, ami nem felel meg jogállami normáknak; úgy vélik, az új magyar kormány lehetőséget adhat a helyzet rendezésére – írja a Weltwoche.

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Fotó: John MACDOUGALL / AFP

Összesen 40 komment

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Sorrend:
Unknown
2026. június 29. 13:57
Oké belemegyünk ha Szibériába küldik .Fizetjük az ellátását is.
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1
0
makapaka2
2026. június 29. 13:57
Az volt embertelen, ahogy Maja T. félholtra vert ártatlan embereket az utcán!
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2
0
csapláros
•••
2026. június 29. 13:47 Szerkesztve
..."Maja T.-t embertelen körülmények között tartják fogva Magyarországon, ami nem felel meg jogállami normáknak;"... Tetszett volna ennek a baromarcúnak olyan országban ártatlan embereket verni, mondjuk a svédeknél, akik vannak annyira gazdagok és balfaszok, hogy luxus lakosztályt, színes TV-t és ingyen kurvákat biztosítanak az elítélteknek. Majd, ha Magyarország is lesz annyira GAZDAG mint a Nyugat, akkor majd vernyákolhat jogállamiságról. Nagy foci, nagy jogállamiság, kis foci kis jogállamiság. Bezzeg eszük ágában sincs ezeknek az anarchistáknak mondjuk Dél-Amerikába vagy az arabokhoz menni randalírozni, mert onnan akár élve sem kerülnének ki az ottani börtönökből. Nálunk is ilyet érdemelnének a MINŐSÍTETT bűntetteikért. Különösen a Maja esetében, aki messze nem működik együtt a hatóságainkkal ! Akkor a magyar börtönhatóságoknak mi a fenéért kéne együttműködni a német hatóságokkal ???
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3
0
auditorium
•••
2026. június 29. 13:42 Szerkesztve
Ott ül pár antifás társa az EU-P-ben, akik egyre mondogatják, h. 2O23-ban a bp-i "náci gyűlésre" jöttek rendet tenni. Az EU-P. elhiszi nekik, mert a mai napig nem tisztázódott milyen "náci gyűlés" volt Bp-en ? Erről kellett volna országot-világot tájékoztatni, h. az a bizonyos Tag der Ehre, v. Becsület napja milyen emlékezés volt. A németek jól tudják kicsodák a Hammerbandások, mely eu-i országban jártak összeverni embereket. A legegyszerűbb védekezés "lefasisztázni, lenácizni" az ideológiai ellenfelet és ezzel VÉGET VETNEK minden vitának, nekik van igazuk. Sajnos, amikor a ny-i TV-stáb filmezett az akkori tárgyaláson, ahol Salis kutyaláncon és hatalmas láblakattal jött a terembe, AKKOR KELLETT VOLNA az összevert koponyák fotóit levetiteni . Ez nem történt meg. Ezért még MA IS az összes baloldali eu-i párt majákkal,saliszokkal szimpatizál, a jobbközép pártok pedig félrenéznek, hallgatnak. Ezért gyakorolnak most a németek nyomást az új magy.kormányra. Próbálkoznak.
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3
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