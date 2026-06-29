Sürgetik a külügyminisztert: Orbánnál nem jártak sikerrel, most Magyar Péternél próbálkoznak a németek

Nem ússza meg ilyen könnyen a magyar-verő, transz antifás: Maja T. büntetésének súlyosbítását kérte az ügyészség
Maja T. ügyének tárgyalása másodfokon folytatódik.
A képviselők szerint az antifasiszta Maja T.-t embertelen körülmények között tartják fogva Magyarországon.
Német parlamenti képviselők – Lukas Hoß (Die Linke), Carmen Wegge (SPD), Helge Limburg (Zöldek) és Janina Böttger (Die Linke) – nyílt levélben sürgetik Johann Wadephul külügyminisztert, hogy az új magyar kormánnyal,
Magyar Péter miniszterelnökkel haladéktalanul kezdjen tárgyalásokat a Budapesten elítélt német baloldali aktivista, Maja T. Németországba történő átszállításáról.
A képviselők szerint Maja T.-t embertelen körülmények között tartják fogva Magyarországon, ami nem felel meg jogállami normáknak; úgy vélik, az új magyar kormány lehetőséget adhat a helyzet rendezésére – írja a Weltwoche.
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Maja T. ügyének tárgyalása másodfokon folytatódik.
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A másodfokú ítélet várhatóan még idén megszülethet.
Fotó: John MACDOUGALL / AFP