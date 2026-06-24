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rendszer nemzeti vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatal magyarország

Tizenhat éven keresztül fosztották ki ezt az országot

2026. június 24. 16:28

Ezt a 16 évet már nem kapjuk vissza. De azt megtehetjük, hogy végre feltárjuk, mi történt.

2026. június 24. 16:28
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Kapitány István
Kapitány István
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„Tizenhat éven keresztül fosztották ki ezt az országot.

Több tízezer milliárd forint vándorolhatott jogtalanul magánzsebekbe különböző állami forrásokból. Ez a pénz ma hiányzik a vasútból, a kórházakból, az iskolákból, a magyar emberek fizetéséből és Magyarország jövőjéből.

Ezt a 16 évet már nem kapjuk vissza.

De azt megtehetjük, hogy végre feltárjuk, mi történt. Megtehetjük, hogy visszaszerezzük, amit Magyarországtól elvettek.

Ezért hozzuk létre a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt. És ezzel párhuzamosan társadalmi egyeztetésre bocsátjuk az alkotmánymódosítást is.

Az elmúlt évek megmutatták, hogy Magyarországnak olyan alkotmányos rendre van szüksége, amely valóban korlátot szab a hatalomnak, védi a közvagyont, biztosítja az igazságszolgáltatás függetlenségét, és helyreállítja a fékek és ellensúlyok rendszerét.

Nem lehet még egyszer olyan rendszer Magyarországon, ahol a közpénz útját jogi trükkökkel el lehet rejteni, ahol az intézmények pártpolitikai célokat szolgálnak, és ahol a felelősség elől el lehet bújni.

A törvény előtt mindenkinek egyenlőnek kell lennie. És ezek az intézkedések pont ezt a célt szolgálják!”

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 126 komment

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Sorrend:
bagoly-29
2026. június 24. 19:01
Érdekes módon, a "kifosztott ország" az EU utolsóiból az erős középmezőnybe került! Vissza lett a "lopott pénzből" vásárolva amit az MDF/MSZP/SZDSZ a külföldieknek elprovatizált,épült és szépült az ország, gazdagodott a lakosság, nőttek a bérek, stb. Te hol voltál ez alatt?
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0
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wasserwoman
2026. június 24. 19:00
Peti 14 évét már felkérdezted?
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uranvaros
•••
2026. június 24. 18:59 Szerkesztve
Ez hülye (T. Dodó). Aranyat látott már? Állami vagyon, magán vagyon, megtakarítási ráta. Olyan, mintha nem értene hozzá. Ja, a samesze írta a nevében. Égő, ciki, gáz korosztálytól függően
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0
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Gubbio
•••
2026. június 24. 18:56 Szerkesztve
Barom állat. A kifosztásban tehát ő is részt vett, mert az elmúlt 16 évben halmozta föl milliárdjait.
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