De azt megtehetjük, hogy végre feltárjuk, mi történt. Megtehetjük, hogy visszaszerezzük, amit Magyarországtól elvettek.

Ezért hozzuk létre a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt. És ezzel párhuzamosan társadalmi egyeztetésre bocsátjuk az alkotmánymódosítást is.

Az elmúlt évek megmutatták, hogy Magyarországnak olyan alkotmányos rendre van szüksége, amely valóban korlátot szab a hatalomnak, védi a közvagyont, biztosítja az igazságszolgáltatás függetlenségét, és helyreállítja a fékek és ellensúlyok rendszerét.