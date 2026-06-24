Miért nem indulnak Magyar Péterék az időközi önkormányzati választásokon?
Vajon mi lehet a háttérben?
Ezt a 16 évet már nem kapjuk vissza. De azt megtehetjük, hogy végre feltárjuk, mi történt.
„Tizenhat éven keresztül fosztották ki ezt az országot.
Több tízezer milliárd forint vándorolhatott jogtalanul magánzsebekbe különböző állami forrásokból. Ez a pénz ma hiányzik a vasútból, a kórházakból, az iskolákból, a magyar emberek fizetéséből és Magyarország jövőjéből.
Ezt a 16 évet már nem kapjuk vissza.
De azt megtehetjük, hogy végre feltárjuk, mi történt. Megtehetjük, hogy visszaszerezzük, amit Magyarországtól elvettek.
Ezért hozzuk létre a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt. És ezzel párhuzamosan társadalmi egyeztetésre bocsátjuk az alkotmánymódosítást is.
Az elmúlt évek megmutatták, hogy Magyarországnak olyan alkotmányos rendre van szüksége, amely valóban korlátot szab a hatalomnak, védi a közvagyont, biztosítja az igazságszolgáltatás függetlenségét, és helyreállítja a fékek és ellensúlyok rendszerét.
Nem lehet még egyszer olyan rendszer Magyarországon, ahol a közpénz útját jogi trükkökkel el lehet rejteni, ahol az intézmények pártpolitikai célokat szolgálnak, és ahol a felelősség elől el lehet bújni.
A törvény előtt mindenkinek egyenlőnek kell lennie. És ezek az intézkedések pont ezt a célt szolgálják!”
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt