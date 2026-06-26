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tisza párt szepesfalvy anna barabás richárd fidesz budapest

Szepesfalvy Anna: Felelősség, pénzügyi fegyelem és valódi tolerancia

2026. június 26. 11:13

Szepesfalvy Anna szerint a budapestiek joggal várják el, hogy a főváros ügyeiben ne politikai látványosságokat, hanem felelős döntéseket és tényleges munkát lássanak a képviselőktől.

2026. június 26. 11:13
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A Fidesz frakcióvezetője felszólalásában három fő témát emelt ki: a felelősséget, a pénzügyi józanságot és a valódi toleranciát.

Szepesfalvy Anna arról beszélt, hogy a Tisza Párt és a Podmaniczky Mozgalom közösen a főváros legerősebb politikai szereplői közé tartoznak, így ennek megfelelően jogokat, lehetőségeket és döntési mozgásteret is kaptak. Ugyanakkor szerinte nehezen érthető, hogy miközben a változás és az elszámoltathatóság fontosságát hangsúlyozzák, a valódi felelősséggel járó feladatokat nem vállalják. A frakcióvezető úgy látja, ez különösen a felügyelőbizottsági szerepvállalás és a személyes felelősségvállalás területén érzékelhető.

Szepesfalvy Anna szerint azért kerül ismét napirendre a költségvetés kérdése, mert annak elfogadásakor Bujdosó Andrea azt ígérte, hogy amennyiben a Tisza kerül kormányra, júniusra rendeződik Budapest pénzügyi helyzete, azonban szerinte ez azóta sem történt meg. A Fidesz frakcióvezetője úgy véli, vagy nem zajlanak érdemi egyeztetések, vagy azok eredményeiről nem kapnak megfelelő tájékoztatást a budapestiek, akik joggal várnak választ arra, mi történt az ígéretekkel.

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A hétvégi rendezvénnyel és Barabás Richárd felszólalásával kapcsolatban Szepesfalvy Anna kijelentette: Barabás Richárd identitása sok ember számára fontos szimbólum, ugyanakkor szerinte az lenne az ideális helyzet, ha ez egyáltalán nem befolyásolná az emberek megítélését – ahogyan a saját nemének sem kellene szerepet játszania abban, hogy valakit a munkája alapján értékelnek.

A frakcióvezető hozzátette, bízik abban, hogy például a Juhász Hajnalka KDNP-s politikust érő megalázó megnyilvánulások nem válnak a közbeszéd elfogadott részévé. Hangsúlyozta: a tolerancia csak akkor lehet hiteles és erkölcsileg értékes, ha nem válogatja meg, hogy kivel szemben alkalmazzák.

Szepesfalvy Anna végül elmondta, hogy szombaton Kőbánya közösségével együtt ünnepel a Szent László-napokon.

Nyitókép forrása: Facebook

Összesen 3 komment

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dundi-fan-2
2026. június 26. 12:45
"pénzügyi fegyelem" Ezt én is mindenképpen a fidesztől tervezem megtanulni. Ebben egyetlen egy dolog akadályozna csak meg. Ha 16 évnyi korlátlan közpénzharácsolás után 2 hónap elteltével elkezdenének tarhálni, hogy legyen miből működni. Szerencsére ilyen nem történhet meg!
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elcapo-3
2026. június 26. 12:11
Lásd a Lánchíd felújítása..............
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