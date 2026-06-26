Szepesfalvy Anna: Felelősség, pénzügyi fegyelem és valódi tolerancia

A Fidesz frakcióvezetője felszólalásában három fő témát emelt ki: a felelősséget, a pénzügyi józanságot és a valódi toleranciát.

Szepesfalvy Anna arról beszélt, hogy a Tisza Párt és a Podmaniczky Mozgalom közösen a főváros legerősebb politikai szereplői közé tartoznak, így ennek megfelelően jogokat, lehetőségeket és döntési mozgásteret is kaptak. Ugyanakkor szerinte nehezen érthető, hogy miközben a változás és az elszámoltathatóság fontosságát hangsúlyozzák, a valódi felelősséggel járó feladatokat nem vállalják. A frakcióvezető úgy látja, ez különösen a felügyelőbizottsági szerepvállalás és a személyes felelősségvállalás területén érzékelhető.