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Barabás Richárd Magyar Péter Fővárosi Közgyűlés pride

A szombati Pride előtt szólították meg Magyar Péter miniszterelnököt

2026. június 26. 10:40

A miniszterelnök úr talán nem veszi tiszteletlenségnek, ha a Pride előtti napon innen, a fővárosi közgyűlésről intézem hozzá a szavaimat – fogalmazott a korábban coming outoló, baloldali politikus.

2026. június 26. 10:40
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Napirend előtti felszólalásában Barabás Richárd felidézte, hogy két évvel korábban, az alakuló ülésen Magyar Péter is jelen volt az ülésteremben, írja az Index.

„A miniszterelnök úr talán nem veszi tiszteletlenségnek, ha a Pride előtti napon erről a fórumról szólítom meg. Az LMBTQ-közösség tagjaként mélyen megérintettek azok a kijelentések, amelyek a közösségünk védelmében hangzottak el a parlamentben. Ez jelentős előrelépés ahhoz képest, amit az elmúlt 16 évben a Fidesz–KDNP részéről tapasztaltunk, és amit mi gyűlöletkeltő politikának éltünk meg” – fogalmazott a frakcióvezető.

Barabás Richárd emellett több jogszabályi változtatást is szorgalmazott. Véleménye szerint a Fidesz–KDNP tizenhat évet vett el az érintett közösségektől, ezért azt javasolta, hogy helyezzék hatályon kívül az összes hátrányosan megkülönböztető rendelkezést, valamint szüntessék meg a transznemű emberek név- és nemváltoztatását korlátozó szabályozást.

A politikus továbbá támogatná az azonos nemű párok házasságának engedélyezését, illetve azt is, hogy számukra az örökbefogadás lehetősége is biztosított legyen.

Nyitókép forrása: Facebook

 

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