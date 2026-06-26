A szombati Pride előtt szólították meg Magyar Péter miniszterelnököt

Napirend előtti felszólalásában Barabás Richárd felidézte, hogy két évvel korábban, az alakuló ülésen Magyar Péter is jelen volt az ülésteremben, írja az Index.

„A miniszterelnök úr talán nem veszi tiszteletlenségnek, ha a Pride előtti napon erről a fórumról szólítom meg. Az LMBTQ-közösség tagjaként mélyen megérintettek azok a kijelentések, amelyek a közösségünk védelmében hangzottak el a parlamentben. Ez jelentős előrelépés ahhoz képest, amit az elmúlt 16 évben a Fidesz–KDNP részéről tapasztaltunk, és amit mi gyűlöletkeltő politikának éltünk meg” – fogalmazott a frakcióvezető.