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schiffer andrás sulyok szabó marcel alkotmánybíróság

Schiffer elismerte, az LMP által jelölt alkotmánybírák kaszálták el Sulyok indítványát

2026. június 25. 15:20

Az LMP és az Ab volt elnöke beszélt a testület jövőjéről.

2026. június 25. 15:20
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A 24.hu-nak adott interjújában Wéber Ferenc, az Alkotmánybíróság egykori sajtófőnöke és Schiffer András, az LMP korábbi frakcióvezetője áttekintette az Alkotmánybíróság átalakulását a rendszerváltás utáni időszaktól napjainkig. Wéber szerint 2010 előtt a testület működését a politikai kiegyensúlyozottság és a szakmai tekintély jellemezte: az alkotmánybírók jelöléséhez a kormányoldal és az ellenzék együttműködésére, valamint kétharmados parlamenti támogatásra volt szükség. Emiatt a testületbe jellemzően elismert jogtudósok kerültek be.

A helyzet 2010-ben változott meg, amikor a Fidesz alkotmányozó többséget szerzett. A jelölési rendszer átalakításával megszűnt a korábbi paritásos modell, így a kormánypártok önállóan is képesek lettek alkotmánybírókat választani. Emellett az Alkotmánybíróság hatáskörét több ponton szűkítették, különösen a költségvetési és adózási ügyek területén, majd a testület létszámát 11-ről 15 főre emelték, ami további kormánypárti jelöltek kinevezését tette lehetővé.

Schiffer András felidézte, hogy 2016-ban, amikor a Fidesz ideiglenesen elveszítette kétharmados többségét, az LMP támogatására is szükség volt négy új alkotmánybíró megválasztásához. 

Elmondása szerint ekkor Szabó Marcel, Schanda Balázs és Hörcherné Marosi Ildikó jelölését támogatta. 

Schiffer szerint ezek a bírák később fontos szerepet játszottak abban, hogy az Alkotmánybíróság nem bírálta el Sulyok Tamás indítványát, illetve Szabó Marcel nyilvánosan lemondásra szólította fel Polt Pétert.

A volt LMP-s politikus szerint a mai Alkotmánybíróság már jelentősen különbözik a rendszerváltás utáni testülettől. Úgy véli, a korábbi, tudós alkotmányjogászokból álló testület helyét fokozatosan egy bürokratikus szemléletű bírói kar vette át. Schiffer szerint ez csökkenti annak esélyét, hogy a testület szükség esetén szembemenjen a parlamenti többség vagy a kormány akaratával, és ezt elsősorban az elmúlt évek személyzeti döntéseinek tulajdonítja.

A cikk kitér arra is, hogy a jelenlegi parlamenti többséggel rendelkező Tisza Párt jelentős változásokat tervez az Alkotmánybíróság összetételében. A benyújtott alkotmánymódosítás visszaállítaná a 70 éves korhatárt, ami több jelenlegi alkotmánybíró mandátumának végét eredményezheti. Emellett felmerült az alkotmánybírói megbízatás időtartamának 12 évről ismét 9 évre csökkentése is. Amennyiben ezek a változások megvalósulnak, az új parlamenti többség által jelölt alkotmánybírók kerülhetnének többségbe a testületben.

Nyitókép: Scruton

 

Összesen 25 komment

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Sorrend:
redl1986
2026. június 25. 17:19
Bandi, nem vagy te olyan okos, hogy az egész országot hülyének nézz. Meg, egy éti csigában több a gerinc, mint benned.
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2
0
rendszervaltas-2026
2026. június 25. 17:10
Csak azt felejted el, te nácisimogató, hogy az általatok jelölt alkotmánybírók, a korabeli ellenzéki pártokkal szemben, a Fidesszel kötött különalkutok után kerültek be az Alkotmánybíróságba, és az addig független intézmény is Orbánék hatalma alá került a te kollaborációdnak köszöntően. Ezzel én nem igazán dicsekednék, te szardarab!
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0
5
Reszelő Aladár
2026. június 25. 17:08
Teljesen mind1. Mióta a fékek és ellensúlyok nem óhajtak eként viselkedni, azóta teljesen lényegtelen a dolog. Mindekni elmozdítható, mindenképpen mennek a levesbe és alighanem meg is zsarolták mindet: Ha ellenállnak: Kivizsgálják az egész életüket és mindig lehet "találni" pár fiatalkorúról képet bármilyen eszközön, vagy egy házkutatás során mindig "előkerülhet" 1 pici zsák kábszi. Ha nem állnak ellen: Ugyanúgy repülnek, de csak egy felületes vizsgálat indul és ha felhasználható az infó amit mások ellen vallanak, akkor nem indul büntetőeljárás és nem lesz vagyonelkobzás.
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2
0
google-2
2026. június 25. 16:59
Az alkotmánybírók is biztosak lehetnek abban, hogy úgy senki nem fogja megerőszakolni őket, ahogy Magyar fogja. Magyar addig fogja mindenkire ráerőltetni a hülye akaratát, amíg a nép megálljt nem parancsol neki - a nép és a felvilágosultabb vezetők, akik nem akarnak Magyar felmosórongyai lenni. A sajtó, az istenadta ,független sajtó’, mint a kacsa a nokedlit, úgy nyeli be Magyar önkényeskedését. Még tetszik is nekik, de a szél fordulni szokott. Most sem lesz másként. Az őrült rohamosan amortizálja le magát.
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6
0
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