Schiffer elismerte, az LMP által jelölt alkotmánybírák kaszálták el Sulyok indítványát

A 24.hu-nak adott interjújában Wéber Ferenc, az Alkotmánybíróság egykori sajtófőnöke és Schiffer András, az LMP korábbi frakcióvezetője áttekintette az Alkotmánybíróság átalakulását a rendszerváltás utáni időszaktól napjainkig. Wéber szerint 2010 előtt a testület működését a politikai kiegyensúlyozottság és a szakmai tekintély jellemezte: az alkotmánybírók jelöléséhez a kormányoldal és az ellenzék együttműködésére, valamint kétharmados parlamenti támogatásra volt szükség. Emiatt a testületbe jellemzően elismert jogtudósok kerültek be.

A helyzet 2010-ben változott meg, amikor a Fidesz alkotmányozó többséget szerzett. A jelölési rendszer átalakításával megszűnt a korábbi paritásos modell, így a kormánypártok önállóan is képesek lettek alkotmánybírókat választani. Emellett az Alkotmánybíróság hatáskörét több ponton szűkítették, különösen a költségvetési és adózási ügyek területén, majd a testület létszámát 11-ről 15 főre emelték, ami további kormánypárti jelöltek kinevezését tette lehetővé.