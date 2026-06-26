Patrióta baloldal kell! – Schiffer András a Mandinernek

az off­shore-lovagokat be kell vonni a közteherviselésbe, a közhatalmi döntéseket ki kell szabadítani a gazdag kevesek fogságából. A gazdagok fizessenek, és ne kormányozzanak!

Említette azt a jelenséget, hogy a munkásosztály átpártolt a patrióta erőkhöz. Mi ennek az oka?

A döntésüknek végtelenül egyszerű oka van. A konzervatívok a fennálló kulturális kereteket féltik a tömeges migrációtól, de a jelenségnek létezik baloldali kritikája is: a teljesen felszabadított munkaerő-áramlás letöri a bérharcot, a végletekig fokozza a kizsákmányolást. A kulturális dimenzió pedig, amit a patrióták hangsúlyoznak, baloldali nézőpontból ott nyer relevanciát, hogy ha a társadalmi kohézió szétporlad, attól a pillanattól kezdve lehetetlenné válik munkás­ellenállást szervezni. Nem feltételezem azt, hogy a választói tömegek folyamatosan nagy filozófiai megfejtésekben gondolkodnának, de azt érzékeli a detroiti és az ingolstadti melós is, hogy ez a helyzet az ő pozícióját alapvetően fenyegeti. Ez az oka annak, hogy olyan patrióta pártokra szavaznak, amelyeknek a belpolitikája egyébként messze­menően neoliberális, ha úgy tetszik, munkásellenes. Ha Donald Trumpot, Alice Weidelt, Marine Le Pent vagy Orbán Viktort valamiért szélsőségesnek lehet nevezni, az az, hogy szélsőségesen neoliberálisok. Mégis, a teljesen szabaddá tett migrációval szemben a munkástömegek náluk éreznek menedéket. Fontos azt is rögzíteni: a progresszívek és az antiimperialista baloldal között alapvető választóvonal, hogy

aki a migrációt jognak tekinti, az biztosan nem baloldali.

Valójában az képviseli az anti­imperialista baloldali álláspontot, aki a migrációban a bérharcra leselkedő veszedelmet lát.

Milyen gyakran kérdezik meg, hogy nem akar-e végre egy igazi baloldali pártot alapítani?

Ezt azóta kérdezgetik, mióta 2016-ban visszaadtam a parlamenti mandátumomat. Mostanában ahhoz képest nem is vetik fel olyan sokan.

Éppen most nem, amikor nincs baloldali párt a parlamentben, Schiffer András pedig több tíz- vagy akár százezres nézettségű interjúkat ad?

Ha valaki elhagy egy politikai közösséget, az mindig beindítja az emberek fantáziáját. Amikor kiléptem a parlamentből, rögtön szárnyra kaptak pletykák, hogy új pártot akarok alapítani. Akik ezt terjesztették, többet tudtak, mint én. De amikor valaki már tíz éve a pártpolitikán kívül van, miért merülne föl vele kapcsolatban, hogy vissza akar térni?

Tehát most sem mesterkedik semmiben a háttérben?

Nem.

Nem is vágyik a visszatérésre?

Mindig is vágytam arra, hogy legyen politikai otthonom, csak hát ez nem kívánságműsor.

Mi hiányzik ahhoz, hogy legyen politikai otthona?

Az hiányzik, hogy elégséges számú magyar állampolgár a saját politikai identitását a rendszerhez képest határozza meg, és a rendszer alatt az elégséges számú magyar honpolgár ne az éppen regnáló miniszterelnököt értse, hanem a globális kapitalizmust.

Nem akarja meggyőzni erről azt a kellő számú honpolgárt?

Tíz éve folyamatosan mondom a magamét, a népnevelésben viszont nem hiszek.

Nyitókép: Földházi Árpád