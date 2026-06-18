MKIF: a múlt heti halálos sztrádabalesetek nem az M1 bővítés alatt álló szakaszán történtek

Kifejtették: a társaság által kezelt gyorsforgalmi úthálózatot érintő beavatkozások (felújítások, fejlesztések, bővítések) során kiépített terelések esetében lényeges szabályokat kell betartaniuk. Felújítási munkálatokat csak az állam által évenként, előre jóváhagyott program szerint végezhetnek, amelyben a terelések hossza, típusa, időtartama részletesen szerepel.

Fejlesztések esetén a terelés hossza az állami többségű tervzsűri által jóváhagyott tervekben szerepel. Amennyiben a tervek műszaki tartalma eltér a műszaki előírásoktól, annak megvalósítása kizárólag az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság döntése alapján lehetséges – hangsúlyozták a közleményben.

Jelezték, az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó több kilométeres terelések alapvető célja a közlekedésbiztonság erősítése, a személyi sérüléssel járó baleseti gócpontok számának csökkentése. Hozzátették: a rendőrség baleseti statisztikai adatai alapján a hosszabb terelésekkel érintett útszakaszon a személyi sérüléssel járó balesetek száma csökkent.