Népünnepély lett a Tisza-kormányban, hogy beszántották a köztévét

Óriási az öröm a Tisza-kormány tagjai között, hogy délután átvette az új vezetés a köztelevízió irányítását és több ismert újságíró kirúgása után elsötétült az M1 csatorna képernyője. Az eseményről több politikus is úgy érezte, kötelezően reagálnia kell. Csak néhány reakció, a teljesség igénye nélkül.