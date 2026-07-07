Népünnepély lett a Tisza-kormányban, hogy beszántották a köztévét

Rendkívüli: elsötétült az M1 és leállt a Kossuth Rádió
Az MTVA közlése szerint az ideiglenes vezetés azonnali hatállyal leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén.
Mindenki úgy érezte, hogy kötelezően reagálnia kell arra, hogy elsötétült az M1 képernyője.
Óriási az öröm a Tisza-kormány tagjai között, hogy délután átvette az új vezetés a köztelevízió irányítását és több ismert újságíró kirúgása után elsötétült az M1 csatorna képernyője. Az eseményről több politikus is úgy érezte, kötelezően reagálnia kell. Csak néhány reakció, a teljesség igénye nélkül.
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Az MTVA közlése szerint az ideiglenes vezetés azonnali hatállyal leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén.
Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter elmondása szerint most kezdte el nézni a köztévé műsorát.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter annak örült, hogy „nem működik” a tévéje.
Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter is reagált.
Szondi Vanda kormányszóvivő a laptopján nézett bele az M1 adásába.
Néhányan nem tiszás politikus sem tudta visszatartani örömködését.
Nyitókép: Tarr Zoltán Facebook-oldala