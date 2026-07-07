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tisza tisza kormány m1

Népünnepély lett a Tisza-kormányban, hogy beszántották a köztévét

2026. július 07. 19:45

Mindenki úgy érezte, hogy kötelezően reagálnia kell arra, hogy elsötétült az M1 képernyője.

2026. július 07. 19:45
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Óriási az öröm a Tisza-kormány tagjai között, hogy délután átvette az új vezetés a köztelevízió irányítását és több ismert újságíró kirúgása után elsötétült az M1 csatorna képernyője. Az eseményről több politikus is úgy érezte, kötelezően reagálnia kell. Csak néhány reakció, a teljesség igénye nélkül.

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Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter elmondása szerint most kezdte el nézni a köztévé műsorát.

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Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter annak örült, hogy „nem működik” a tévéje.

Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter is reagált.

Szondi Vanda kormányszóvivő a laptopján nézett bele az M1 adásába. 

Néhányan nem tiszás politikus sem tudta visszatartani örömködését.

Nyitókép: Tarr Zoltán Facebook-oldala

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Összesen 115 komment

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Sorrend:
kafabatka
2026. július 07. 23:03
Valóban történelmi pillanat,ami a jelenben is jól dokumentálható és értelmezhető mint II. Tanácsköztársaság. Hogy mit mond a COPILOT az elsőről? "A Tanácsköztársaság a közép- és kelet-európai forradalmi hullám részeként értékelhető, és a baloldali modernizációs programok radikális megvalósítási kísérleteként is felfogható." Na,ilyen magyarázatokból táplálkozik a "RUSZKIK HAZA!" ifjúmunkás(?) rétege. Ezek a képek a jövő nemzedékek számára olyan hatással fognak bÍrni,mint a jelenben Kun/Kohn Béla és bandája.
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mnmn
2026. július 07. 23:02
A hal neve: Wnda, az S és SZ hangzókra jobban rá kéne fordulni, vagy akkor már dadogjon is mint szóvivő!
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elcapo-3
2026. július 07. 22:42
A selejt bosszúja!
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Európai Értékek Zombie
2026. július 07. 22:41
Mint láthatjuk és tapasztalhatjuk a humor tényleg ellenzéki műfaj. Legalább röhögve megyünk majd a gázkamrába! 🤕🤬🤮 Kaki Peti láthatóan elmegy a falig de ott majd egy politikai kivégzőosztag fogja várni! A qrva anyját! 💩
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2
1
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