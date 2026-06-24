Miért nem indulnak Magyar Péterék az időközi önkormányzati választásokon?

A NAV az elfogásokkor több helyszínre is kiszállt, a gyanúsítottaknál pedig nagy mennyiségű készpénzt, értékes karórákat és aranytömböket is lefoglaltak. Gyenes most egy képviselői helyet szerezve térne vissza a város politikai életébe.
Hasonlóan fontos politikai ütközet várható Békéscsabán. Itt Bodóczi István országgyűlési képviselővé választása miatt üresedett meg egy önkormányzati képviselői hely. A városi közgyűlés összetétele sokszínű, ezért egyetlen mandátum megszerzése is érdemben módosíthatja a helyi politikai egyensúlyt. A választás eredménye így túlmutat az adott körzeten: jelzést adhat arról, hogy a parlamenti választás után mely politikai erő tudja leginkább megszólítani a választókat a helyi ügyek mentén.
Más településeken inkább technikai jellegű időközi választások következnek. Kadarkúton, Sárváron, Mohácson, Mezőtúron és Makón szintén országgyűlési mandátumot szerző helyi politikusok távozása miatt kell új képviselőket választani. Ezeken a helyeken azonban a helyi testületek erőviszonyai várhatóan nem változnak meg jelentősen, mert a jelenlegi többségek kellően stabilak. Ennek ellenére az eredmények itt is fontos politikai üzenetet hordozhatnak arról, hogy a parlamenti választások után hogyan alakul a pártok támogatottsága helyi szinten.