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tisza párt polgármester választás

Miért nem indulnak Magyar Péterék az időközi önkormányzati választásokon?

2026. június 24. 13:33

A következő hetekben és hónapokban több érdekes időközi önkormányzati választást tartanak országszerte. Ami közös ezekben, hogy cikkünk megjelenéséig a Tisza Párt sehol sem indított jelöltet.

2026. június 24. 13:33
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Kovács András
Kovács András

A 2026. április 12-i országgyűlési választás nemcsak az országos politikát rendezte át, hanem számos településen helyi politikai következményekkel is járt. Az új Országgyűlésbe bekerült polgármesterek és önkormányzati képviselők ugyanis nem tarthatják meg korábbi helyi tisztségüket, mivel a két megbízatás összeférhetetlen. Emiatt országszerte több időközi önkormányzati választást kellett vagy kell kiírni. Ezek közül néhány pusztán technikai jelentőségű, mások azonban komoly politikai erőpróbává válhatnak a parlamenti választás után kialakult új helyzetben.

100 százalékos Fidesz-siker Esztergomban

A tavaszi országgyűlési választás után több településen már lezajlottak időközi választások, illetve számos helyen folyamatban van a pótlásuk. Esztergomban a Fidesz jelöltje 100 százalékot kapott, mivel egyetlen ellenzéki párt sem állított jelöltet a még májusban megtartott időközi választáson. Jászberényben egy független jelölt diadalmaskodott a Mi Hazánk jelöltjével szemben, míg Kerepesen szintén egy független jelölt nyert a várost irányító szervezettel szemben. 

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A legnagyobb figyelem jelenleg Hajdúböszörményre irányul. A város polgármestere, Göröghné Bocskai Éva a Tisza Párt színeiben szerzett országgyűlési mandátumot, ezért távozik a város éléről. A voksolást augusztus 30-án tartják, jelöltek még nincsenek. A képviselő-testületben rendkívül szorosak az erőviszonyok, és a választás eredménye meghatározhatja, hogy a következő években melyik politikai oldal alakíthat ki stabil helyi többséget. A Fidesz számára ez lehetőség arra, hogy visszaszerezze egy korábban elveszített város vezetését, míg a Tisza számára annak bizonyítása, hogy parlamenti győzelme után helyben is képes megtartani támogatottságát.

Ringbe száll Gyenes Levente is 

Nagyon érdekes küzdelem várható a gyömrői 3-as számú választókerületben július 12-én. Öten indulnak a mandátumért, köztük a korábban a Pest vármegyei várost vezető Gyenes Levente is. Gyenes azzal szerzett országos hírnevezet magának, hogy Gyömrő városát 20 évig vezette. 2023. augusztusában jelentette be Gyenes, hogy nem indul 2024-ben. A volt polgármestert és több társa ellen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága bűnszervezetben, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt nyomoz, az eljárásnak akkor huszonhárom gyanúsítottja volt (köztük több stróman).

Gyenest polgármestert még 2022 szeptemberben vették őrizetbe,

ezt követően öt társával együtt le is tartóztatta a bíróság.

A NAV az elfogásokkor több helyszínre is kiszállt, a gyanúsítottaknál pedig nagy mennyiségű készpénzt, értékes karórákat és aranytömböket is lefoglaltak. Gyenes most egy képviselői helyet szerezve térne vissza a város politikai életébe. 

Hasonlóan fontos politikai ütközet várható Békéscsabán. Itt Bodóczi István országgyűlési képviselővé választása miatt üresedett meg egy önkormányzati képviselői hely. A városi közgyűlés összetétele sokszínű, ezért egyetlen mandátum megszerzése is érdemben módosíthatja a helyi politikai egyensúlyt. A választás eredménye így túlmutat az adott körzeten: jelzést adhat arról, hogy a parlamenti választás után mely politikai erő tudja leginkább megszólítani a választókat a helyi ügyek mentén.

Más településeken inkább technikai jellegű időközi választások következnek. Kadarkúton, Sárváron, Mohácson, Mezőtúron és Makón szintén országgyűlési mandátumot szerző helyi politikusok távozása miatt kell új képviselőket választani. Ezeken a helyeken azonban a helyi testületek erőviszonyai várhatóan nem változnak meg jelentősen, mert a jelenlegi többségek kellően stabilak. Ennek ellenére az eredmények itt is fontos politikai üzenetet hordozhatnak arról, hogy a parlamenti választások után hogyan alakul a pártok támogatottsága helyi szinten.

Érdekes, hogy cikkünk megjelenéséig a fenti időközi választásokon a Tisza Párt hivatalosan egyetlen jelöltet sem állított, miközben a párt toronymagasan vezet a felmérésekben, addig egyetlen időközi önkormányzati választáson sem kívánnak elindulni saját logóval. Egyelőre nem bukkantunk hivatalos nyilatkozatra, mi indokolja a távolmaradást, így csak találgatni tudunk.

Könnyen lehet azért nem állít jelöltet a kormánypárt, mert tartanak attól, hogy egy időközi megmérettetésen adott esetben vereséget szenvednének, és ez rossz fényt vetne a pártra.

Lehet nincsen helyben olyan jelöltjük, akivel sikert lehetne elérni. Az is lehet, hogy a pártot nem érdeklik ezek a helyi megmérettetések. Ami biztos, mi továbbra is figyelemmel kísérjük, mi történik a politika alsóbb szintjein.  

Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI

 

 

Összesen 43 komment

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Medici
2026. június 24. 15:59
Nekem inkább az a feltűnő, hogy a Trócsányi által kitüntetett, agyonsztárolt jogász igazságügyi miniszter asszonyság, hallgat. Minden jogszabálytervezetet, törvénymódosítást az agresszív sógor terjeszt elő.
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2
0
csakis_a_tisza
2026. június 24. 15:57
Látom a putyinszopók még mindig nem fogták fel. Minket Tiszásokat nem érdekel, hogy nincs még érdemi munka a parlamentben, vagy Magyar Péter miniszterelnök úr milyen hangnemet üt meg. Minket kizárólag az érdekel, hogy földbetapossa a jobboldalt és sóval hintse be a helyét. Végre van egy erőskezű vezetője az országnak, aki odacsap ahova kell!! Áradjék a Tisza! Éljen Magyar Péter!
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3
bagoly-29
2026. június 24. 15:49
Minek, úgy is a 141 parlamenti képviselő dönt mindenben!
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1
0
5m007h 0p3ra70r
2026. június 24. 15:44
Ennek az ég világon semmi jelentőssége amellett, hogy nemsokára Mészáros Lőrinc cégei kapják a megbízást az évitezed egyik legnagyobb energetikai fejlesztésére. forbes.hu/uzlet/ki-nem-talalod-kinek-a-cegei-hasithatnak-ki-egy-nagy-szeletet-az-unios-forrasokbol/
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