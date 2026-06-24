Miért nem indulnak Magyar Péterék az időközi önkormányzati választásokon?

A 2026. április 12-i országgyűlési választás nemcsak az országos politikát rendezte át, hanem számos településen helyi politikai következményekkel is járt. Az új Országgyűlésbe bekerült polgármesterek és önkormányzati képviselők ugyanis nem tarthatják meg korábbi helyi tisztségüket, mivel a két megbízatás összeférhetetlen. Emiatt országszerte több időközi önkormányzati választást kellett vagy kell kiírni. Ezek közül néhány pusztán technikai jelentőségű, mások azonban komoly politikai erőpróbává válhatnak a parlamenti választás után kialakult új helyzetben.

100 százalékos Fidesz-siker Esztergomban

A tavaszi országgyűlési választás után több településen már lezajlottak időközi választások, illetve számos helyen folyamatban van a pótlásuk. Esztergomban a Fidesz jelöltje 100 százalékot kapott, mivel egyetlen ellenzéki párt sem állított jelöltet a még májusban megtartott időközi választáson. Jászberényben egy független jelölt diadalmaskodott a Mi Hazánk jelöltjével szemben, míg Kerepesen szintén egy független jelölt nyert a várost irányító szervezettel szemben.