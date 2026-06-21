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pénz orbán média mészáros

Mészáros nem fizet?

2026. június 21. 07:49

Tulajdonosi-résztulajdonosi felelősségből Mészárosnak lehetne tennivalója. De ők nem így gondolják. Pénz nem jön, lapok sokaságát csukják be.

2026. június 21. 07:49
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Lendvai Ildikó
Lendvai Ildikó
Népszava

„Ha nem hálából, hát tulajdonosi-résztulajdonosi felelősségből Mészárosnak (és mellette másoknak) lehetne tennivalója. De ők nem így gondolják. Pénz nem jön, lapok sokaságát csukják be.

A korábbi munkatársak iránti bizalmat (vagy a náluk maradt írásos ukázok napvilágra kerülésétől való félelmet?) jelzi, hogy pl. az Origóból kirúgottakat biztonsági emberekkel vezettetik ki, munkaeszközeiket azonnal elkobozva.

Orbán legközelebbi emberei sem ezt remélték. Orbán Balázs májusban még magabiztos: »Óriási lehetőségek állnak most a jobboldali média előtt. Amerikában meg a nyugat-európai országokban is a jobboldali nemzeti érzelmű emberek finanszírozzák ezeket a médiafelületeket, hogy visszaadjanak valamit a közösségüknek. Azt látom a miniszterelnökön, hogy ő ezt az elvárást megfogalmazza.«

Hát, rosszul látta. Nem adnak vissza semennyit. Nem marhák, hát miért tejelnének. Két eset van. Az egyik, hogy már nem tartanak Orbántól, és elfutnak a pénzzel. Tudják, hogy régi gazdáik nem nagyon zsarolhatják őket múltbeli disznóságaikkal, mert azok közösek. Legalább annyira kompromittálnák a nekik törvénytelenül kedvezőket, mint őket magukat. A másik lehetőség, hogy de, Orbán az eredeti terveknek megfelelően visszaszed tőlük valamennyit. Legalább a nyilvánvaló strómanoktól, családtagoktól. Csakhogy már nem a kevés politikai hasznot hajtó médiára akarja költeni, inkább utcai szervezkedésre, az új irányként megjelölt szélsőjobb akciók, közösségek finanszírozására.”

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Nyitókép: Róka László / MTI

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Összesen 8 komment

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Sorrend:
remi01
2026. június 21. 08:18
Botox ildikó cenzorasszony megszólalt. Mit megszólalt, MEGSZÓLALT. Na megyek hányni.
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0
0
Nagyhuba1
2026. június 21. 08:13
Kedves Lendvai Ildikó ! Magyarország megváltozott,el ment Ön mellett az idő de sajnos úgy látszik ezt nem vette észre,senki nem kíváncsi a véleményére.
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2
0
Majdmegmondom
2026. június 21. 08:10
Na de hogyha így lenne... Neked, mint a kommunizmusban önmagát felkenő szentjének elsőként kellene aggódnod az oldalegyenlőtlenségek miatt, mert ugye eddig is több volt a balos média, most már 90% körül ficereg. Szóval nem két megabájtos aggyal kell károgni a haldoklók felett, hanem elsősegélydobozzal a kezedben kéne rohangálni és segítséget követelni. Rohadt varjú...
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1
0
esvany-0
2026. június 21. 08:01
Ha "baloldali" médiumok szűnnek meg, akkor is Orbán meg Mészáros a hibás (lásd Népszabóság, amit ti adtatok el, nyanya, Klubrádió érvénytelen pályázat, Népszava ). Ha jobboldali médiumok szűnnek meg, akkor is Orbán meg Mészáros a hibás (akkor is, ha azokat Simicska szűntette meg). Ha kormányon van, ha ellenzékben van, akkor is Orbán (meg Mészáros) a hibás... legalábbis Lendvai nyanya szerint.
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