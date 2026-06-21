Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
Tulajdonosi-résztulajdonosi felelősségből Mészárosnak lehetne tennivalója. De ők nem így gondolják. Pénz nem jön, lapok sokaságát csukják be.
„Ha nem hálából, hát tulajdonosi-résztulajdonosi felelősségből Mészárosnak (és mellette másoknak) lehetne tennivalója. De ők nem így gondolják. Pénz nem jön, lapok sokaságát csukják be.
A korábbi munkatársak iránti bizalmat (vagy a náluk maradt írásos ukázok napvilágra kerülésétől való félelmet?) jelzi, hogy pl. az Origóból kirúgottakat biztonsági emberekkel vezettetik ki, munkaeszközeiket azonnal elkobozva.
Orbán legközelebbi emberei sem ezt remélték. Orbán Balázs májusban még magabiztos: »Óriási lehetőségek állnak most a jobboldali média előtt. Amerikában meg a nyugat-európai országokban is a jobboldali nemzeti érzelmű emberek finanszírozzák ezeket a médiafelületeket, hogy visszaadjanak valamit a közösségüknek. Azt látom a miniszterelnökön, hogy ő ezt az elvárást megfogalmazza.«
Hát, rosszul látta. Nem adnak vissza semennyit. Nem marhák, hát miért tejelnének. Két eset van. Az egyik, hogy már nem tartanak Orbántól, és elfutnak a pénzzel. Tudják, hogy régi gazdáik nem nagyon zsarolhatják őket múltbeli disznóságaikkal, mert azok közösek. Legalább annyira kompromittálnák a nekik törvénytelenül kedvezőket, mint őket magukat. A másik lehetőség, hogy de, Orbán az eredeti terveknek megfelelően visszaszed tőlük valamennyit. Legalább a nyilvánvaló strómanoktól, családtagoktól. Csakhogy már nem a kevés politikai hasznot hajtó médiára akarja költeni, inkább utcai szervezkedésre, az új irányként megjelölt szélsőjobb akciók, közösségek finanszírozására.”
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Nyitókép: Róka László / MTI
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