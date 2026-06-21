„Ha nem hálából, hát tulajdonosi-résztulajdonosi felelősségből Mészárosnak (és mellette másoknak) lehetne tennivalója. De ők nem így gondolják. Pénz nem jön, lapok sokaságát csukják be.

A korábbi munkatársak iránti bizalmat (vagy a náluk maradt írásos ukázok napvilágra kerülésétől való félelmet?) jelzi, hogy pl. az Origóból kirúgottakat biztonsági emberekkel vezettetik ki, munkaeszközeiket azonnal elkobozva.