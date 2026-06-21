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tisza fidesz pedofilügy Magyar Péter baloldali média

A kormánypárti szerkesztőségekben hirtelen elment az áram

2026. június 21. 07:13

A morális felháborodásból hirtelen síri csend lett a Zsolti bácsi ügyben.

2026. június 21. 07:13
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Odrobina Kristóf
Odrobina Kristóf
Magyar Nemzet

„Van egy pont, ahol a hallgatás már nem szerkesztői döntés, hanem politikai állásfoglalás. A rendszerváltás utáni korszak egyik legdurvább és legmélyebb közéleti botrányában, az úgynevezett Zsolti bácsi ügyben eddig elképesztő lendülettel és morális felháborodással cikkezett a Tisza Párthoz dörgölőző média. A képlet egyszerű volt: amíg a narratíva alkalmas volt a Fidesz és a KDNP politikusainak ostorozására és vádaskodásra, addig dőltek a szalagcímek.

A számok önmagukért beszélnek, a kontraszt pedig egyenesen dermesztő. A tavaly őszi kirobbanástól a választásokig tartó időszakban a vezető hírportálok valóságos cunamit produkáltak, összesen 843 darab cikket írtak. Fél éven át nem volt olyan nap, hogy ne ezekkel villogtak volna a címlapokon. Aztán fordult a kocka. Az elmúlt négy napban olyan súlyú információk, beszámolók láttak napvilágot, amelyek alapjaiban kérdőjelezik meg a kampányfegyver tisztaságát és felmerült Magyar Péter közvetlen környezete is az ügyben.

Amikor a gyanú szellői elérték a Tisza Párt hátországát, a magukat függetlennek hazudó, kormánypárti szerkesztőségekben hirtelen elment az áram, lemerültek a billentyűzetek, és beállt a síri csend.”

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Nyitókép: YouTube

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Összesen 13 komment

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Nuttika
2026. június 21. 08:05
Nem csoda, hogy ennyire elszántan igyekszik beszántani az ellenzéki sajtót DÖMEN és a szektája. Most már nem fontos a FOS-ság, a sajtószabadság, a kormánykritikusság. Most már csak áldozatokat és felajánlásokat lehet bemutatni az új nagy vezírnek.
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1
0
tajoska
2026. június 21. 08:04
Az eddigi események összefoglalása és véleményezése helyett kérem, írják meg, milyen körülménye között született és nevelkedett Bangó Sanyika. Ő már közszereplő, tehát ennyit talán megtudhatnánk róla. Persze szeretném tudni a Vonának nyilatkozó személy nevét és rövid életrajzát, de ez vonatkozik Kiss Márióra is. Miért hagyták el a Szőlő utcai intézményt? Sanyika befogadásáról pedig bizonyára készült valami jegyzőkönyv, tehát várom a sportos belügyminiszter nyilatkozatát.
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0
1
ördöngös pepecselés
2026. június 21. 07:53
az öszödi beszéd után öszödi hallgatás lett a büdöskomcsik hataloméhségéből. Ma már mindenki a tiszából jobban hazudik mint Gyurcsány és aljasabb mint a magyar történelem legsötétebb alakjai. A külföldi zsoldban álló propagandájukról(FOS), nem is beszélve
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4
0
hernadvolgyi-2
2026. június 21. 07:42
"fölkészíteni a legbefolyásosabb lapok vezetőit, és vezető publicistáit, hogy mire számíthatnak. Bevonni őket ebbe a folyamatba. " Pepi "öszöd"-be jutott a nagy tanító?
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1
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