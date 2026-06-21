„Van egy pont, ahol a hallgatás már nem szerkesztői döntés, hanem politikai állásfoglalás. A rendszerváltás utáni korszak egyik legdurvább és legmélyebb közéleti botrányában, az úgynevezett Zsolti bácsi ügyben eddig elképesztő lendülettel és morális felháborodással cikkezett a Tisza Párthoz dörgölőző média. A képlet egyszerű volt: amíg a narratíva alkalmas volt a Fidesz és a KDNP politikusainak ostorozására és vádaskodásra, addig dőltek a szalagcímek.

A számok önmagukért beszélnek, a kontraszt pedig egyenesen dermesztő. A tavaly őszi kirobbanástól a választásokig tartó időszakban a vezető hírportálok valóságos cunamit produkáltak, összesen 843 darab cikket írtak. Fél éven át nem volt olyan nap, hogy ne ezekkel villogtak volna a címlapokon. Aztán fordult a kocka. Az elmúlt négy napban olyan súlyú információk, beszámolók láttak napvilágot, amelyek alapjaiban kérdőjelezik meg a kampányfegyver tisztaságát és felmerült Magyar Péter közvetlen környezete is az ügyben.