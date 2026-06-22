Megtörte a csendet a BYD alelnöke: reagált a szegedi gyárat ért környezetszennyezési vádakra

Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
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A kínai autógyártó visszautasította a környezetszennyezési vádakat.
Megszólalt a szegedi BYD-gyár körül kialakult botrány ügyében Stella Li, a kínai autógyártó alelnöke, aki határozottan visszautasította a vállalatot ért környezetszennyezési vádakat. A vezető szerint a cég nem követett el szabálytalanságot, ugyanakkor jelezte, hogy az ügy további kommunikációját már a vállalat jogi képviselői intézik. A nyilatkozat előzménye, hogy a kormány májusban súlyos környezetvédelmi szabályszegésekkel vádolta meg a beruházást – írja a vg.hu.
Az ügy akkor került reflektorfénybe, amikor Gajdos László élő környezetért felelős miniszter felszólította a BYD-t a feltételezett környezetkárosító tevékenység azonnali megszüntetésére. Ezt követően a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal feljelentést tett, a rendőrség pedig környezetkárosítás gyanúja miatt nyomozást indított. A hatóságok szerint a beruházási területről kitermelt, határérték feletti alkilbenzol-tartalmú föld egy részét több külső helyszínen helyezték el.
A nyomozás során nyilvánosságra került információk szerint a BYD az építkezés során kitermelt mintegy 325 ezer köbméter földből közel harminc helyszínre szállított. Az eddigi laboreredmények alapján a szennyezés tíz területet és mintegy 31 ezer köbméter földet érinthet. Az érintett területeken a hatóságok megtiltották az élelmiszer- és takarmánynövények termesztését, a már betakarított termények megsemmisítését pedig elrendelték.
Mindeközben a szegedi üzem indulása is jelentős késésben van. Bár korábban arról volt szó, hogy a gyár termelése 2026 harmadik negyedévére teljes kapacitással futhat fel, a legfrissebb információk szerint az elektromos autók gyártása legkorábban az év utolsó negyedében kezdődhet meg. Egyelőre nem ismert, hogy a folyamatban lévő hatósági eljárások összefüggésben állnak-e a csúszással, ugyanakkor a késedelem egyre több kérdést vet fel a beruházás körül.
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Fennáll annak a lehetősége, hogy az a talajréteg rákkeltő anyaggal, alkilbenzollal szennyezett.
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