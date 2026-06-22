Megtörte a csendet a BYD alelnöke: reagált a szegedi gyárat ért környezetszennyezési vádakra

Megszólalt a szegedi BYD-gyár körül kialakult botrány ügyében Stella Li, a kínai autógyártó alelnöke, aki határozottan visszautasította a vállalatot ért környezetszennyezési vádakat. A vezető szerint a cég nem követett el szabálytalanságot, ugyanakkor jelezte, hogy az ügy további kommunikációját már a vállalat jogi képviselői intézik. A nyilatkozat előzménye, hogy a kormány májusban súlyos környezetvédelmi szabályszegésekkel vádolta meg a beruházást – írja a vg.hu.

Az ügy akkor került reflektorfénybe, amikor Gajdos László élő környezetért felelős miniszter felszólította a BYD-t a feltételezett környezetkárosító tevékenység azonnali megszüntetésére. Ezt követően a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal feljelentést tett, a rendőrség pedig környezetkárosítás gyanúja miatt nyomozást indított. A hatóságok szerint a beruházási területről kitermelt, határérték feletti alkilbenzol-tartalmú föld egy részét több külső helyszínen helyezték el.