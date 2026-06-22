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byd Szeged környezetszennyezés

Megtörte a csendet a BYD alelnöke: reagált a szegedi gyárat ért környezetszennyezési vádakra

2026. június 22. 16:25

A kínai autógyártó visszautasította a környezetszennyezési vádakat.

2026. június 22. 16:25
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Megszólalt a szegedi BYD-gyár körül kialakult botrány ügyében Stella Li, a kínai autógyártó alelnöke, aki határozottan visszautasította a vállalatot ért környezetszennyezési vádakat. A vezető szerint a cég nem követett el szabálytalanságot, ugyanakkor jelezte, hogy az ügy további kommunikációját már a vállalat jogi képviselői intézik. A nyilatkozat előzménye, hogy a kormány májusban súlyos környezetvédelmi szabályszegésekkel vádolta meg a beruházást – írja a vg.hu

Az ügy akkor került reflektorfénybe, amikor Gajdos László élő környezetért felelős miniszter felszólította a BYD-t a feltételezett környezetkárosító tevékenység azonnali megszüntetésére. Ezt követően a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal feljelentést tett, a rendőrség pedig környezetkárosítás gyanúja miatt nyomozást indított. A hatóságok szerint a beruházási területről kitermelt, határérték feletti alkilbenzol-tartalmú föld egy részét több külső helyszínen helyezték el.

A nyomozás során nyilvánosságra került információk szerint a BYD az építkezés során kitermelt mintegy 325 ezer köbméter földből közel harminc helyszínre szállított. Az eddigi laboreredmények alapján a szennyezés tíz területet és mintegy 31 ezer köbméter földet érinthet. Az érintett területeken a hatóságok megtiltották az élelmiszer- és takarmánynövények termesztését, a már betakarított termények megsemmisítését pedig elrendelték.

Mindeközben a szegedi üzem indulása is jelentős késésben van. Bár korábban arról volt szó, hogy a gyár termelése 2026 harmadik negyedévére teljes kapacitással futhat fel, a legfrissebb információk szerint az elektromos autók gyártása legkorábban az év utolsó negyedében kezdődhet meg. Egyelőre nem ismert, hogy a folyamatban lévő hatósági eljárások összefüggésben állnak-e a csúszással, ugyanakkor a késedelem egyre több kérdést vet fel a beruházás körül.

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Idézőjel

Szigorú vizsgálatot indítok a szegedi BYD építkezésen felmerült szabálytalanságok ügyében

Fennáll annak a lehetősége, hogy az a talajréteg rákkeltő anyaggal, alkilbenzollal szennyezett.

Nyitókép: Jonathan Raa / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 22 komment

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Bortom100
2026. június 22. 17:56
Szeged mindig is baloldali volt pédául Botka aki 22 éves kora óta polgármester gondolom most is mindenki a Tiszára szavazott. Úgy , hogy köszönjék meg Petikének , hogy elvisz tőlük egy ilyen gondolom nekik úgyis útban volt .
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1
0
Perger
2026. június 22. 17:43
Amennyiben a BYD nem csak a kommunikációt hanem a meggondolatlan, dilettáns vádaskodást is jogi útra tereli, úgy Gajdos László felkötheti a gatyáját és elgondolkodhat, hogy a tudatos rosszhír keltés mennyibe is kerül! Elsősorban neki! Mert “ezek” elérkeztek az üvegfalig!
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6
0
buktoragyufaarus
•••
2026. június 22. 17:25 Szerkesztve
lististerc 2026. június 22. 17:00 . Egyszerű máshoz nem értő szakmunkás tanítványaim Komáromban 600 ezer nettot visznek haza a gyárban dolgozva. " DDDDD Életszerű te életképtelen szar,hogy1 milla bruttót fizetnek egy tanulatlan parasztnak.😂😁Elmész anyádba te moslék kit etetsz a bukott gennyes fajtádat?😂😁Egy survivor erre a kommentre anyját is megbassza😂😁
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0
10
survivor
2026. június 22. 17:24
Ezt akartad tisza-proli. Élvezzed !
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7
0
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