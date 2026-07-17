Szijjártó Péter több mint egy évtizeden át építette Peking magyarországi hídfőállását, védte a kínai érdekeket az Európai Unióban, és minden beruházást a keleti nyitás történelmi sikerének nevezett. Most pedig annál a kínai vállalatnál folytatja pályáját, amelynek magyarországi terjeszkedését miniszterként személyesen segítette.

A BYD pontosan azért szerződteti, amiért korábban a magyar állam fizette. Ismeri a kormányokat, a hatóságokat, az uniós intézményeket, tudja, melyik ajtón kell kopogtatni és kit kell felhívni, amikor egy beruházás például azért akad meg, mert fény derül arra, hogy az ott dolgozók siralmas körülmények között tengődnek, vagy a beruházás a minimális környezetvédelmi előírásoknak sem felel meg.