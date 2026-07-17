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A BYD pontosan azért szerződteti, amiért korábban a magyar állam fizette.
Szijjártó Péter több mint egy évtizeden át építette Peking magyarországi hídfőállását, védte a kínai érdekeket az Európai Unióban, és minden beruházást a keleti nyitás történelmi sikerének nevezett. Most pedig annál a kínai vállalatnál folytatja pályáját, amelynek magyarországi terjeszkedését miniszterként személyesen segítette.
A BYD pontosan azért szerződteti, amiért korábban a magyar állam fizette. Ismeri a kormányokat, a hatóságokat, az uniós intézményeket, tudja, melyik ajtón kell kopogtatni és kit kell felhívni, amikor egy beruházás például azért akad meg, mert fény derül arra, hogy az ott dolgozók siralmas körülmények között tengődnek, vagy a beruházás a minimális környezetvédelmi előírásoknak sem felel meg.
Szijjártó Péter miniszterként személyesen jelentette be a szegedi autógyár építését, védte a kínai elektromos autókat az európai vámoktól, és annak a kormánynak volt meghatározó tagja, amely közpénzből infrastruktúrát, támogatást és kedvezményeket biztosított a kínai vállalat terjeszkedéséhez. Most pedig az a cég ad neki nemzetközi vezetői állást, melynek érdekében éveken át a magyar állam teljes gazdaságpolitikai és diplomáciai gépezete dolgozott.
Azt persze egyelőre nem tudjuk, hogy Szijjártó végez-e egyáltalán érdemi munkát a BYD számára, de ennek nincs is különösebb jelentősége. Elég az a benyomás, hogy a közszolgálatban megszerzett hatalom és kapcsolatrendszer rövid idő alatt magánvagyonná alakítható. Egy miniszter tárgyal, támogatások odaítélésében vesz részt, majd távozása után a kedvezményezett vállalat fizetett vezetője lesz. Ilyenkor már nehezen állapítható meg, hol ért véget a közérdek szolgálata, és mikor kezdődött a következő karrier előkészítése.