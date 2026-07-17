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byd szijjártó péter oroszország

A jutalomállás

2026. július 17. 07:39

A BYD pontosan azért szerződteti, amiért korábban a magyar állam fizette.

2026. július 17. 07:39
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Rónay Tamás
Rónay Tamás
Népszava

Szijjártó Péter több mint egy évtizeden át építette Peking magyarországi hídfőállását, védte a kínai érdekeket az Európai Unióban, és minden beruházást a keleti nyitás történelmi sikerének nevezett. Most pedig annál a kínai vállalatnál folytatja pályáját, amelynek magyarországi terjeszkedését miniszterként személyesen segítette.

A BYD pontosan azért szerződteti, amiért korábban a magyar állam fizette. Ismeri a kormányokat, a hatóságokat, az uniós intézményeket, tudja, melyik ajtón kell kopogtatni és kit kell felhívni, amikor egy beruházás például azért akad meg, mert fény derül arra, hogy az ott dolgozók siralmas körülmények között tengődnek, vagy a beruházás a minimális környezetvédelmi előírásoknak sem felel meg.

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Szijjártó Péter miniszterként személyesen jelentette be a szegedi autógyár építését, védte a kínai elektromos autókat az európai vámoktól, és annak a kormánynak volt meghatározó tagja, amely közpénzből infrastruktúrát, támogatást és kedvezményeket biztosított a kínai vállalat terjeszkedéséhez. Most pedig az a cég ad neki nemzetközi vezetői állást, melynek érdekében éveken át a magyar állam teljes gazdaságpolitikai és diplomáciai gépezete dolgozott.

Azt persze egyelőre nem tudjuk, hogy Szijjártó végez-e egyáltalán érdemi munkát a BYD számára, de ennek nincs is különösebb jelentősége. Elég az a benyomás, hogy a közszolgálatban megszerzett hatalom és kapcsolatrendszer rövid idő alatt magánvagyonná alakítható. Egy miniszter tárgyal, támogatások odaítélésében vesz részt, majd távozása után a kedvezményezett vállalat fizetett vezetője lesz. Ilyenkor már nehezen állapítható meg, hol ért véget a közérdek szolgálata, és mikor kezdődött a következő karrier előkészítése.

 

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Összesen 63 komment

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Sorrend:
kvmny
2026. július 17. 11:08
"A BYD pontosan azért szerződteti, amiért korábban a magyar állam fizette." Így van, most is külföldi államokkal, politikusokkal fog tárgyalni, tehát szakmai alapon bízták meg. Ellentétben pl, Joe Biden drogos fiával, akit beültettek egy ukrán olajvállalat igazgatótanácsába díszpintynek, zsíros fizetéssel.
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Ekrü123
2026. július 17. 11:06
Jobb ha hozzászokna a tiszarosok, mert a tehetséges politikusok bizony menekülni fognak a pályáról...Most őszintén. Ki az a marha aki képviselő akar lenni, úgy, hogy 12 év után az utcára kerül, mehet munkát keresni, de addig pedig kevesebbet keres mint egy takarító, cserébe viszont magánélete, nyaralása, vagyongyarapodása vagyis minden vele kapcsolatos dolog nyilvános és ráadásul közszereplőként szabadon vegzálhatja bárki? Miközben a privát szférában ennek sokszorosát is keresheti és nem kell elszámolnia semmivel?
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madre79
2026. július 17. 10:53
Az ön silány elmefuttatása nem ér egy kalap sz...t se. Egyszerűen irigykednek, mert Szijjártó Péter Magyarország legjobb külügyminisztere volt, most pedig nem fog ezzel a minden moralitást nélkülöző emberrel egy épületben is tartózkodni és hallgatni az ocsmány szájmenését!
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auditorium
2026. július 17. 10:51
NE irigykedjen, ő megdolgozott érte.
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