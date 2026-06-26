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Tisza Párt nemzeti hauszmann program várnegyed facebook budai vár

Megdöbbentek a békásmegyeri tiszások, hogy nézett ki korábban a Budai Vár

2026. június 26. 08:45

A kommentelők sem értik, mi történt a kormánypárti oldalon.

2026. június 26. 08:45
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„Így nézne ki a Budai vár, ha Orbán megépíthette volna a Hauszmann tervet - döbbenten mutatták be a világörökség képet uraló, Ceacescu féle módon hivalkodó épülettömb látványtervét a most folyó sajtótájékoztatón!” – olvasható a Békásmegyeri Tisza Facebook-oldalán.

A harmadik kerületi kormánypártiak minden bizonnyal nem értenek egyet a Nemzeti Hauszmann Programmal, amelynek deklarált célja a Várnegyed újjászületése. Ugyanakkor a tiszás poszt már a követők számára is sok lehetett, hiszen – ahogy a hozzászólók is felhívták rá a figyelmet – a csatolt illusztráció a Budai Vár háború előtti állapotát mutatja. Mások azt nem értik, hogyan kerülhetett ide a néhai román diktátor, Nicolae Ceaușescu neve.

Továbbá – amint arra szintén a követők hívták fel a figyelmet – nem építésről, hanem helyreállításról van szó.

Nyitókép forrása: Facebook

 

Összesen 17 komment

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Reszelő Aladár
2026. június 26. 10:07
Szerintem szóljatok a német barátaitoknak, hogy Budán lenne megint pár épület, amit újra kellene modellezni. Pár bomba, amire rá kell írni hogy Putyin ajándéka a magyar népnek és meg is vagyunk. Majd utána szólni a vagyonvisszaszerzési hivatalnak, hogy mindenkit le kell mázsálni, akik a felrobbant épületek helyreállításán dolgoztak valaha. Fogadjuk el, hogy a történelem urai egyszer már úgy rendelkeztek, hogy Magyarország merjen kicsi lenni. Másnak a csillogás jut, nekünk a romkocsmák. Áradjon!
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Dixtroy
2026. június 26. 10:05
"Így nézne ki a Budai vár, ha Orbán megépíthette volna a Hauszmann tervet - döbbenten mutatták be a világörökség képet uraló, Ceacescu féle módon hivalkodó épülettömb látványtervét a most folyó sajtótájékoztatón!" Kedves gyerekek, ebben a mondatban benne van minden! Nem egymást kell tépni, hogy kinek a hibája a tsz győzelme, hanem azt kell megérteni, hogyan működik az uszításuk. Lássuk, hogyan bújnak meg a mondatban a gyöngyök, amik összefűzik az üzenetet! Döbbenten-uraló-csau-hivalkodó. Tehát Orbán király akart lenni. A tolvaj diktátor, mint azt évek óta sulykolják, olyan mint csau. Ennek kb a felét ha elhiszi valaki, már az is durva, ne csodálkozzunk, hogy itt tart az ország. A Budai Vár Így nézett ki, történelmi tény. Kb, mint a Louvre, a király egyik palotája. A modern világban kell vele valamit kezdeni a franciák az üvegpiramissal tényleg hivalkodóan és ízléstelenül építettek újjá. De egy restauráció? Ugatott, uszított valaha egy cseh is a Hradzsin ellen?
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Hunnia
2026. június 26. 10:03
Ez a patkány addig szítja a gyűlöletet a jobboldaliakban, hogy tényleg szárba szökken. Belegondolt már egyáltalán bármelyikük is, ha ez bekövetkezik, mire számíthatnak? Ne feszítsék túl a húrt .... !
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angolpuska
2026. június 26. 10:03
Ébredeztek? Proli diktatúra, népakarat.
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