Megdöbbentek a békásmegyeri tiszások, hogy nézett ki korábban a Budai Vár

„Így nézne ki a Budai vár, ha Orbán megépíthette volna a Hauszmann tervet - döbbenten mutatták be a világörökség képet uraló, Ceacescu féle módon hivalkodó épülettömb látványtervét a most folyó sajtótájékoztatón!” – olvasható a Békásmegyeri Tisza Facebook-oldalán.

A harmadik kerületi kormánypártiak minden bizonnyal nem értenek egyet a Nemzeti Hauszmann Programmal, amelynek deklarált célja a Várnegyed újjászületése. Ugyanakkor a tiszás poszt már a követők számára is sok lehetett, hiszen – ahogy a hozzászólók is felhívták rá a figyelmet – a csatolt illusztráció a Budai Vár háború előtti állapotát mutatja. Mások azt nem értik, hogyan kerülhetett ide a néhai román diktátor, Nicolae Ceaușescu neve.