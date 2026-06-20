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Polt Péter Magyar Péter Sulyok Tamás

Magyar Péter sógora tagadja a titkos paktum meglétét – a miniszterelnök bukott alkotmányos puccskísérletről beszél

2026. június 20. 16:02

Melléthei-Barna Márton hangsúlyozta, a Tisza egyik fontos vállalása a Fidesz által kinevezett bábok leváltása.

2026. június 20. 16:02
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Cáfolta Melléthei-Barna Márton, a Tisza parlamenti frakcióvezető-helyettese, hogy titkos paktumot, háttérmegállapodást kötött volna Sulyok Tamás köztársasági elnök alkotmánybírósági beadványa kapcsán.

A kormánypárti politikus szombaton a Facebook-oldalán arra reagált, hogy a Fidesz közölte, Szabó Marcel alkotmánybíró és Magyar Péter sógora, Melléthei-Barna Márton titkos megállapodást kötöttek, amelynek értelmében azok az alkotmánybírók, akik nem engedik napirendre Sulyok Tamás államfő Ab-beadványát, a posztjukon maradhatnak.

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Melléthei-Barna Márton szerint a Fidesz magából indul ki és képes ismét alulmúlni önmagát: „természetesen semmilyen titkos paktumot nem kötöttem sem én, sem a Tisza-frakció vagy a kormány Szabó Marcel alkotmánybíróval vagy azokkal, akik úgy döntöttek, hogy ebben az alkotmányos puccskísérletben nem vesznek részt”.

A frakcióvezető-helyettes közölte azt is, a köztársasági elnök indítványa

nyilvánvalóan jogi nonszensz kategóriába esik”

és az alkotmánybírók szakmai okok miatt hozták meg a döntésüket.

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Melléthei-Barna Márton emlékeztetett arra, hogy a Tisza egyik fontos vállalása „a Fidesz által kinevezett bábok, így mások mellett a volt Fidesz-képviselőjelölt, majd »leghűbb« ügyész, jelenleg az Alkotmánybíróság elnökének, Polt Péternek a leváltása”.

A politikus ugyanakkor arra is kitért, érteni véli, hogy az Ab elnöke miért igyekezett összejátszani „a szintén távozó köztársasági elnökkel”, és azt is érti, hogy a Fidesz retteg attól, hogy szakmai állásokba hamarosan szakmai emberek és nem az ő bábjaik kerülnek.

Sulyok Tamás június 11-én jelentette be, hogy indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére.

Az Alkotmánybíróság pénteki közleményében tudatta: a köztársasági elnök alaptörvény értelmezésére irányuló indítványával kapcsolatban hét alkotmánybíró az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással kizárási okot jelentett be, a teljes ülés így nem határozatképes, ezért Polt Péter, az Ab elnöke levette az ügyet a napirendről.

Magyar Péter miniszterelnök péntek este a Facebookon közzétett videójában úgy fogalmazott: az Alkotmánybíróság tagjai pénteki döntésükkel kimondták, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnöknek és Polt Péternek távoznia kell; Sulyok Tamás és a mögötte állók „alkotmányos puccskísérlete végképp megbukott”.

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(MTI)

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 39 komment

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antoniosalazar
2026. június 20. 17:44
namégmitnemantoniosalazar 2026. június 20. 17:38 Baka Andrásnak NEM VOLT BIRÓI SZAKVIZSGÁJA, ami a tisztség betöltéséhez alapkövetelmény lett volna. :)))))))))))))))))))))))))))))))))))) Kevered. """Varga Zsolt Andrásra szabott – 2020-as jogszabály-módosítás kelkett, amely lehetővé tette, hogy az addigi alkotmánybíró mindenféle korábbi bírói gyakorlat nélkül a legfelsőbb bírói fórum, a Kúria elnöke lehessen.
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0
0
survivor
•••
2026. június 20. 17:34 Szerkesztve
Ártson csak többet Peti bohóc !
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1
0
csulak
2026. június 20. 17:33
hazudik a poloskasogor ! latszik a szemen !
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4
0
survivor
2026. június 20. 17:31
Most jönnek a " Tisza által kinevezwtt bábok"....🤣🤣🤣
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4
0
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