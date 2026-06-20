Magyar Péter sógora tagadja a titkos paktum meglétét – a miniszterelnök bukott alkotmányos puccskísérletről beszél

Magyar Péter az Alkotmánybíróság döntése után: „Elnök urak, innen nincs visszaút, ideje lemondani”
A miniszterelnök nem tágít.
Melléthei-Barna Márton hangsúlyozta, a Tisza egyik fontos vállalása a Fidesz által kinevezett bábok leváltása.
Cáfolta Melléthei-Barna Márton, a Tisza parlamenti frakcióvezető-helyettese, hogy titkos paktumot, háttérmegállapodást kötött volna Sulyok Tamás köztársasági elnök alkotmánybírósági beadványa kapcsán.
A kormánypárti politikus szombaton a Facebook-oldalán arra reagált, hogy a Fidesz közölte, Szabó Marcel alkotmánybíró és Magyar Péter sógora, Melléthei-Barna Márton titkos megállapodást kötöttek, amelynek értelmében azok az alkotmánybírók, akik nem engedik napirendre Sulyok Tamás államfő Ab-beadványát, a posztjukon maradhatnak.
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A miniszterelnök nem tágít.
Melléthei-Barna Márton szerint a Fidesz magából indul ki és képes ismét alulmúlni önmagát: „természetesen semmilyen titkos paktumot nem kötöttem sem én, sem a Tisza-frakció vagy a kormány Szabó Marcel alkotmánybíróval vagy azokkal, akik úgy döntöttek, hogy ebben az alkotmányos puccskísérletben nem vesznek részt”.
A frakcióvezető-helyettes közölte azt is, a köztársasági elnök indítványa
nyilvánvalóan jogi nonszensz kategóriába esik”
és az alkotmánybírók szakmai okok miatt hozták meg a döntésüket.
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„Magyarország megérkezett a kisszerű, egzisztenciális alkuk korába” – állapította meg a párt.
Melléthei-Barna Márton emlékeztetett arra, hogy a Tisza egyik fontos vállalása „a Fidesz által kinevezett bábok, így mások mellett a volt Fidesz-képviselőjelölt, majd »leghűbb« ügyész, jelenleg az Alkotmánybíróság elnökének, Polt Péternek a leváltása”.
A politikus ugyanakkor arra is kitért, érteni véli, hogy az Ab elnöke miért igyekezett összejátszani „a szintén távozó köztársasági elnökkel”, és azt is érti, hogy a Fidesz retteg attól, hogy szakmai állásokba hamarosan szakmai emberek és nem az ő bábjaik kerülnek.
Sulyok Tamás június 11-én jelentette be, hogy indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére.
Az Alkotmánybíróság pénteki közleményében tudatta: a köztársasági elnök alaptörvény értelmezésére irányuló indítványával kapcsolatban hét alkotmánybíró az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással kizárási okot jelentett be, a teljes ülés így nem határozatképes, ezért Polt Péter, az Ab elnöke levette az ügyet a napirendről.
Magyar Péter miniszterelnök péntek este a Facebookon közzétett videójában úgy fogalmazott: az Alkotmánybíróság tagjai pénteki döntésükkel kimondták, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnöknek és Polt Péternek távoznia kell; Sulyok Tamás és a mögötte állók „alkotmányos puccskísérlete végképp megbukott”.
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Polt Péter végül levette a napirendről a köztársasági elnök indítványát, mert hétfőn nem lett volna határozatképes a testület.
(MTI)
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert