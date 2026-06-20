Magyar Péter sógora tagadja a titkos paktum meglétét – a miniszterelnök bukott alkotmányos puccskísérletről beszél

Melléthei-Barna Márton szerint a Fidesz magából indul ki és képes ismét alulmúlni önmagát: „természetesen semmilyen titkos paktumot nem kötöttem sem én, sem a Tisza-frakció vagy a kormány Szabó Marcel alkotmánybíróval vagy azokkal, akik úgy döntöttek, hogy ebben az alkotmányos puccskísérletben nem vesznek részt”.

A frakcióvezető-helyettes közölte azt is, a köztársasági elnök indítványa