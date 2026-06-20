Fidesz: Péntek volt a magyar alkotmányosság egyik legszégyenteljesebb napja

Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
„Magyarország megérkezett a kisszerű, egzisztenciális alkuk korába” – állapította meg a párt.
Titkos megállapodást, paktumot feltételez a Fidesz amögött, hogy hét alkotmánybíró kizárási okot jelentett be, emiatt lekerült az Alkotmánybíróság (Ab) napirendjéről Sulyok Tamás köztársasági elnök beadványának tárgyalása.
Az ellenzéki párt MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében azt írta, Szabó Marcel alkotmánybíró és Magyar Péter sógora, Melléthei-Barna Márton (Tisza) titkos megállapodást kötöttek, amelynek értelmében azok az alkotmánybírók, akik nem engedik napirendre Sulyok Tamás államfő Ab-beadványát, a posztjukon maradhatnak.
Péntek volt a magyar alkotmányosság egyik legszégyenteljesebb napja
– tették hozzá. A Fidesz szerint „két hónappal a választás után ide jutott az ezer éves államiságára oly' büszke Magyarország. Megérkezett a kisszerű, egzisztenciális alkuk korába”. A „Szabó-Melléthei alkotmánybírósági paktum” a kisszerű alkuk világába löki Magyarországot – összegzett a párt.
(MTI / FIDESZ)
Nyitókép: Sulyok Tamás Facebook-oldala