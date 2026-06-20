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Fidesz: Péntek volt a magyar alkotmányosság egyik legszégyenteljesebb napja

2026. június 20. 11:15

„Magyarország megérkezett a kisszerű, egzisztenciális alkuk korába” – állapította meg a párt.

2026. június 20. 11:15
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Titkos megállapodást, paktumot feltételez a Fidesz amögött, hogy hét alkotmánybíró kizárási okot jelentett be, emiatt lekerült az Alkotmánybíróság (Ab) napirendjéről Sulyok Tamás köztársasági elnök beadványának tárgyalása.

Az ellenzéki párt MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében azt írta, Szabó Marcel alkotmánybíró és Magyar Péter sógora, Melléthei-Barna Márton (Tisza) titkos megállapodást kötöttek, amelynek értelmében azok az alkotmánybírók, akik nem engedik napirendre Sulyok Tamás államfő Ab-beadványát, a posztjukon maradhatnak.

Péntek volt a magyar alkotmányosság egyik legszégyenteljesebb napja

– tették hozzá. A Fidesz szerint „két hónappal a választás után ide jutott az ezer éves államiságára oly' büszke Magyarország. Megérkezett a kisszerű, egzisztenciális alkuk korába”. A „Szabó-Melléthei alkotmánybírósági paktum” a kisszerű alkuk világába löki Magyarországot – összegzett a párt.

(MTI / FIDESZ)

Nyitókép: Sulyok Tamás Facebook-oldala

 

Összesen 89 komment

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2026. június 20. 14:02 Szerkesztve
"Bastyaelvtars 2026. június 20. 13:39 Vesalius Ennyit se kellett volna mondanod mert akkora veretes nagy faszság hogy a fal adja a másikat:)) Kinyilatkoztatsz , nem ervelsz. Kurva nagy különbség..." Hát, kedves Bástyaelvtárs, ez aztán érvelés volt! Talán nem tudod, de a vélemények realitása nem áll egyenes arányban a bennük található trágár kifejezések számával és ocsmányságával. Az írójának együgyűsége és korlátoltsága annál inkább.
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Bastyaelvtars
2026. június 20. 13:50
mysstes Sem újságíró, sem politikus nem vagyok hogy finomkodnom kelljen a fajtáddal aki 16 évig hatalmon tartotta ezeket a geciket. Kíváncsi leszek hogy hány 10 forintos fideszkárosult proli fog majd havi több ezer Ft os Előfizetesi díjat fizetni ezért a szinvonaltalan fosért, csak hogy továbbra is itt okádhassa a szart napi 0-24ben:)))
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Bastyaelvtars
2026. június 20. 13:45
analysator Ne csúsztass kisgyerek. Autoriter rezsim volt az orban rendszer. Még nem diktatúra. De nem rajta múlt... Es az új kormány eltakaritja a fideszes partkatonákat az elvileg független állami intézmények éléről hogy ne akadalyozzák a jogallam visszaallításat esuj kormány mukodeset. Es ez tetszik a népnek a mellékelt ábra szerint. A választások óta 70 %-os támogatottsága van már a tiszanak. Fidesz 20%-ra zuhant. Ez a rögvalóság
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Bastyaelvtars
2026. június 20. 13:39
Vesalius Ennyit se kellett volna mondanod mert akkora veretes nagy faszság hogy a fal adja a másikat:)) Kinyilatkoztatsz , nem ervelsz. Kurva nagy különbség... A ner kölkök vmiert mégis a birodalmi nyugatra lettek küldve tanulni nem kinaba meg Oroszországba. Akkor most hogy van ez?:))))
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