Fidesz: Péntek volt a magyar alkotmányosság egyik legszégyenteljesebb napja

Titkos megállapodást, paktumot feltételez a Fidesz amögött, hogy hét alkotmánybíró kizárási okot jelentett be, emiatt lekerült az Alkotmánybíróság (Ab) napirendjéről Sulyok Tamás köztársasági elnök beadványának tárgyalása.

Az ellenzéki párt MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében azt írta, Szabó Marcel alkotmánybíró és Magyar Péter sógora, Melléthei-Barna Márton (Tisza) titkos megállapodást kötöttek, amelynek értelmében azok az alkotmánybírók, akik nem engedik napirendre Sulyok Tamás államfő Ab-beadványát, a posztjukon maradhatnak.