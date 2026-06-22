Kritikus helyzet alakulhat ki a vízellátásban három Pest megyei településen

Dunába dobta az LMBTQ-zászlókat egy férfi az Erzsébet hídon (VIDEÓ)
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A megnövekedett fogyasztás miatt Ráckevén, Szigetbecsén és Dömsödön nyomáscsökkenés, sőt átmeneti vízhiány is kialakulhat.
Jelentős vízfogyasztás-növekedés miatt figyelmeztette szombaton a ráckevei, szigetbecsei és dömsödi felhasználókat a vízszolgáltató. A DAKÖV Kft. Ráckevei Üzemmérnöksége közölte, hogy a melegedő időjárás és a nyári csúcsidőszak hatására hirtelen és jelentősen nőtt a vízfogyasztás, miközben a víziközmű-rendszerek terhelése elérte teljesítőképességük határát.
A figyelmeztetés Ráckeve teljes közigazgatási területére vonatkozik, különösen Somlyó-szigetre és Újtelepre. Szigetbecsén és Dömsödön szintén az egész települést érinti a probléma, kiemelten a nyaralóövezeteket.
A szolgáltató hangsúlyozta, hogy valamennyi vízellátó rendszere jelenleg üzemszerűen működik, és a folyamatos ivóvízellátás fenntartása érdekében minden rendelkezésre álló személyi és technikai erőforrást maximális kapacitással üzemeltetnek. Ugyanakkor arra is figyelmeztettek, hogy további fogyasztásnövekedés vagy egy esetleges műszaki meghibásodás esetén kritikus üzemállapot alakulhat ki a rendszerben. Ennek következményeként egyes területeken nyomáscsökkenés vagy akár átmeneti vízhiány is előfordulhat.
A DAKÖV ezért takarékos vízhasználatra kérte a lakosságot, és azt javasolta, hogy mellőzzék a nem alapvető vízfelhasználást. Arra kérik az érintetteket, hogy ne töltsenek medencét ivóvízzel, ne mossanak autót, mérsékeljék a locsolást, valamint ne használjanak ivóvizet utak, járdák és egyéb burkolt felületek locsolására.
A mostani figyelmeztetés nem egyedi eset. Az elmúlt évek nyári időszakaiban a budapesti agglomeráció és Pest vármegye több települése is hasonló problémákkal szembesült. Tavaly Gödöllő egyes részein a megnövekedett fogyasztás miatt vízhiány alakult ki, ezért lajtoskocsikból biztosították a vizet. Akkor a Duna Menti Regionális Vízmű Gödöllő, Veresegyház, Szada, Erdőkertes, Fót és Őrbottyán magasabban fekvő területein figyelmeztetett nyomáscsökkenésre vagy az ivóvíz-szolgáltatás időszakos szünetelésére.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka
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Az akcióról felvétel is készült.