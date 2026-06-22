Kritikus helyzet alakulhat ki a vízellátásban három Pest megyei településen

Jelentős vízfogyasztás-növekedés miatt figyelmeztette szombaton a ráckevei, szigetbecsei és dömsödi felhasználókat a vízszolgáltató. A DAKÖV Kft. Ráckevei Üzemmérnöksége közölte, hogy a melegedő időjárás és a nyári csúcsidőszak hatására hirtelen és jelentősen nőtt a vízfogyasztás, miközben a víziközmű-rendszerek terhelése elérte teljesítőképességük határát.

A figyelmeztetés Ráckeve teljes közigazgatási területére vonatkozik, különösen Somlyó-szigetre és Újtelepre. Szigetbecsén és Dömsödön szintén az egész települést érinti a probléma, kiemelten a nyaralóövezeteket.

A szolgáltató hangsúlyozta, hogy valamennyi vízellátó rendszere jelenleg üzemszerűen működik, és a folyamatos ivóvízellátás fenntartása érdekében minden rendelkezésre álló személyi és technikai erőforrást maximális kapacitással üzemeltetnek. Ugyanakkor arra is figyelmeztettek, hogy további fogyasztásnövekedés vagy egy esetleges műszaki meghibásodás esetén kritikus üzemállapot alakulhat ki a rendszerben. Ennek következményeként egyes területeken nyomáscsökkenés vagy akár átmeneti vízhiány is előfordulhat.