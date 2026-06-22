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kritikus daköv ivóvíz vízhiány fogyasztás gödöllő

Kritikus helyzet alakulhat ki a vízellátásban három Pest megyei településen

2026. június 22. 06:34

A megnövekedett fogyasztás miatt Ráckevén, Szigetbecsén és Dömsödön nyomáscsökkenés, sőt átmeneti vízhiány is kialakulhat.

2026. június 22. 06:34
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Jelentős vízfogyasztás-növekedés miatt figyelmeztette szombaton a ráckevei, szigetbecsei és dömsödi felhasználókat a vízszolgáltató. A DAKÖV Kft. Ráckevei Üzemmérnöksége közölte, hogy a melegedő időjárás és a nyári csúcsidőszak hatására hirtelen és jelentősen nőtt a vízfogyasztás, miközben a víziközmű-rendszerek terhelése elérte teljesítőképességük határát.

A figyelmeztetés Ráckeve teljes közigazgatási területére vonatkozik, különösen Somlyó-szigetre és Újtelepre. Szigetbecsén és Dömsödön szintén az egész települést érinti a probléma, kiemelten a nyaralóövezeteket.

A szolgáltató hangsúlyozta, hogy valamennyi vízellátó rendszere jelenleg üzemszerűen működik, és a folyamatos ivóvízellátás fenntartása érdekében minden rendelkezésre álló személyi és technikai erőforrást maximális kapacitással üzemeltetnek. Ugyanakkor arra is figyelmeztettek, hogy további fogyasztásnövekedés vagy egy esetleges műszaki meghibásodás esetén kritikus üzemállapot alakulhat ki a rendszerben. Ennek következményeként egyes területeken nyomáscsökkenés vagy akár átmeneti vízhiány is előfordulhat.

A DAKÖV ezért takarékos vízhasználatra kérte a lakosságot, és azt javasolta, hogy mellőzzék a nem alapvető vízfelhasználást. Arra kérik az érintetteket, hogy ne töltsenek medencét ivóvízzel, ne mossanak autót, mérsékeljék a locsolást, valamint ne használjanak ivóvizet utak, járdák és egyéb burkolt felületek locsolására.

A mostani figyelmeztetés nem egyedi eset. Az elmúlt évek nyári időszakaiban a budapesti agglomeráció és Pest vármegye több települése is hasonló problémákkal szembesült. Tavaly Gödöllő egyes részein a megnövekedett fogyasztás miatt vízhiány alakult ki, ezért lajtoskocsikból biztosították a vizet. Akkor a Duna Menti Regionális Vízmű Gödöllő, Veresegyház, Szada, Erdőkertes, Fót és Őrbottyán magasabban fekvő területein figyelmeztetett nyomáscsökkenésre vagy az ivóvíz-szolgáltatás időszakos szünetelésére.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

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Összesen 7 komment

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Halder_1899
2026. június 22. 08:27
Itt a gond az hogy a nyár még csak most kezdődik. Ha nem lesz továbbra sem csapadék itt országosan katasztrófa lesz. Azok akik azt hiszik és viccelődnek őket ez nem éri el, el fogja. Egyre rosszabb, a hőség, annak tartóssága, és a csapadék hiánya együtt. Sajnos semmi lépés nincs a víz megtartására, másfajta vízgazdálkodásra, és másra sem. Meg lesz várva, míg az ország szembesül egy általános vízhiánnyal és akkor ez fog lépéseket hozni csak, addig nem.
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cutcopy
2026. június 22. 08:16
Ha már a Duna parton van nyaralója miért a zuhany alatt akar hűsölni a kánikulában a majma.,.?
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0
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monicagellert
2026. június 22. 07:56
Minden hol komoly problémák leszenk, miért nem lehet már most meglépni az egész országban a elkerülhetetlen lépéseket? Építkezések szüneteltetése, dísznövény, fű locsolásának tilalma, adat központok hűtésének leállítása. Autómosók leállítása. Lenne itt lehetőség, de a gazdagodás és a politikudoknak pénzt ömlesztő vagyonosok védelme sokkal fontosabb minden politikusnak, mint a lakosság túlélése. Szóval elég a Facebook-os cirkuszból és jöjjenek az igazán fontos döntések. A cirkuszhoz kenyér is kell, ez jó, ha nem felejti el a Facebook kormány.
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Kovács József
2026. június 22. 07:50
A megoldás az áremelés lesz. Szivárványos Gerike már könyörög érte.
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