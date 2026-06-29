Így jöttek rá Gajdos Lászlóék, hogy sokan a kormány kérése ellenére ivóvízzel locsolnak füvet

Megjelent egy fontos lista a miniszterek új feladatairól
Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterhez tartozik többek között a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány.
Az élő környezetért felelős miniszter szerint a Magyarországot elérő hőhullám miatt mst nem vagyunk abban a helyzetben, hogy füvet locsoljunk, egyesek azonban mégis ezt teszik. Gajdos László el is árulta, honnan jöttek rá erre.
„Az ivóvíz nagy érték, és most nem vagyunk abban a helyzetben, hogy füvet locsoljunk vele” – mondta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Telexnek.
Gajdos szerint hétvégén azt tapasztalták, hogy sokszorosára nőtt bizonyos területeken a vízfogyasztás, de ezt nem követte arányaiban a szennyvíz keletkezése.
Ebből arra lehet következtetni, hogy bizony kéréseink ellenére is nagyon sokan locsolásra, autómosásra használják a vizet, hiszen nem lett belőle szennyvíz”
– fogalmazott.
A miniszter szerint kibír három-négy napot a fű, a lakosságnak viszont szüksége van az ivóvízre. „Magyarországon 95 százalékban rendelkezésre áll az egészséges, vezetékes ivóvíz, de extra méreteket nem tudunk kivenni a rendszerből gyorsan, úgyhogy ha lehet, akkor hagyjuk meg az embereknek az ivóvízfogyasztást, és ne a füvet locsoljuk” – fejtette ki.
Nyitókép: MTI/Katona Tibor