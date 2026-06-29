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locsolás gajdos lászló ivóvíz

Így jöttek rá Gajdos Lászlóék, hogy sokan a kormány kérése ellenére ivóvízzel locsolnak füvet

2026. június 29. 20:18

Az élő környezetért felelős miniszter szerint a Magyarországot elérő hőhullám miatt mst nem vagyunk abban a helyzetben, hogy füvet locsoljunk, egyesek azonban mégis ezt teszik. Gajdos László el is árulta, honnan jöttek rá erre.

2026. június 29. 20:18
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„Az ivóvíz nagy érték, és most nem vagyunk abban a helyzetben, hogy füvet locsoljunk vele” – mondta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Telexnek. 

Gajdos szerint hétvégén azt tapasztalták, hogy sokszorosára nőtt bizonyos területeken a vízfogyasztás, de ezt nem követte arányaiban a szennyvíz keletkezése. 

Ebből arra lehet következtetni, hogy bizony kéréseink ellenére is nagyon sokan locsolásra, autómosásra használják a vizet, hiszen nem lett belőle szennyvíz” 

– fogalmazott.

A miniszter szerint kibír három-négy napot a fű, a lakosságnak viszont szüksége van az ivóvízre. „Magyarországon 95 százalékban rendelkezésre áll az egészséges, vezetékes ivóvíz, de extra méreteket nem tudunk kivenni a rendszerből gyorsan, úgyhogy ha lehet, akkor hagyjuk meg az embereknek az ivóvízfogyasztást, és ne a füvet locsoljuk”fejtette ki.

Nyitókép: MTI/Katona Tibor

 

Összesen 62 komment

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Sorrend:
minarik
2026. június 29. 22:29
Mi ez a "kérő" mód a felszólító mód helyett? Meg akarják simogatni az embereket, ahelyett, hogy jól közéjük lőnének?
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Szerintem
2026. június 29. 22:28
Állítólag ez a kormány nem korrupt. Akkor hol van, hová lett az a pénz, ami az aszály kárenyhítésére, előre beteverzetten volt való?
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0
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khomeini
2026. június 29. 22:27
"rottyos-ducse 2026. június 29. 21:34 Ugy kell csinalni mint az osztrakoknal, ott rend is van Valaki kocsit most, fuvet locsol hatosagi korlatozas idejen, elso korben 1000 euro masodik korben borton Ennyi" Szerencsére van már erre instrumentum is, a tisza feljelenető oldala képében
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BBrutus
2026. június 29. 22:22
Tudod mit Gajdos? Ha ennyire nincs víz az országban ( érdekes Orbán alatt volt és kánikula is ) akkor zárasd be az állatkertedet! Mennyi energia kell a jegesmedve kifutó hűtésére, az oroszlánok etetésére, a hatalmas akváriumok fenntartására? Eddig a Tiszától mást sem hallottunk, hogy májusban ne nyírjunk füvet, most ne használjunk a légkondit, ne locsoljunk. Akkor mikor kapcsolhatom be? -20 fokban? Mikor locsoljak, ha szakad az eső? Alkalmatlan parasztok vagytok mind!
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