Így jöttek rá Gajdos Lászlóék, hogy sokan a kormány kérése ellenére ivóvízzel locsolnak füvet

„Az ivóvíz nagy érték, és most nem vagyunk abban a helyzetben, hogy füvet locsoljunk vele” – mondta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Telexnek.

Gajdos szerint hétvégén azt tapasztalták, hogy sokszorosára nőtt bizonyos területeken a vízfogyasztás, de ezt nem követte arányaiban a szennyvíz keletkezése.