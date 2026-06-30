Egyre nagyobb a vízhiány, harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el egyes településeken

az automata öntözőberendezések működtetése

az Önkormányzatok közterületi (pl. tűzcsapokról történő) locsolási célú vízvételezése, járdák, utak mosása

gépjárművek tömlős mosása

medencék töltése

minden tömlős mosás és locsolás a település egész területén.

A Piliscsabai önkormányzat azt írja, a korlátozás ideje alatt vezetékes vizet kizárólag a háztartás működtetéséhez (ivás, főzés, tisztálkodás, takarítás) lehet felhasználni, de ezeket is felelősségteljesen és körültekintően.

Az őrbottyáni önkormányzat tájékoztatása szerint a 10 m³/nap átlagfogyasztást meghaladó gazdálkodó szervezetnek minősülő felhasználóknak a napi fogyasztási igényüket 10 százalékkal kell csökkenteniük.