Egyre nagyobb a vízhiány, harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el egyes településeken

Megjelent egy fontos lista a miniszterek új feladatairól
Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterhez tartozik többek között a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány.
Egyes helyeken már honvédségi és katasztrófavédelmi beavatkozásra van szükség az ivóvízellátás biztosításához.
Több településen is fokozódik a vízhiány, emiatt Pest vármegyében már III. fokú vízkorlátozást rendeltek el.
Többek között Szadán, Piliscsabán, Veresegyházon, Őrbottyánban és Erdőkertesen is életbe lépett a rendelet.
Amint arról a Mandiner beszámolt,
több Pest és Fejér vármegyei településen már honvédségi és katasztrófavédelmi beavatkozásra van szükség az ivóvízellátás biztosításához.
A Telex rámutatott, több polgármester szerdán délután egytől visszavonásig rendelte el a korlátozást. Ez azt jelenti, hogy a vízfogyasztók kötelesek a takarékos ivóvízfelhasználásra, továbbá tilos vezetékes vízről:
A Piliscsabai önkormányzat azt írja, a korlátozás ideje alatt vezetékes vizet kizárólag a háztartás működtetéséhez (ivás, főzés, tisztálkodás, takarítás) lehet felhasználni, de ezeket is felelősségteljesen és körültekintően.
Az őrbottyáni önkormányzat tájékoztatása szerint a 10 m³/nap átlagfogyasztást meghaladó gazdálkodó szervezetnek minősülő felhasználóknak a napi fogyasztási igényüket 10 százalékkal kell csökkenteniük.
A portál kitért arra is, hogy a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. hétfőn arról számolt be, hogy
több mint 50 százalékkal megnőtt a vízfogyasztás a budapesti agglomeráció egyes területein,
ezért a cég már most nem tudja teljes mértékben ellátni Szada, Erdőkertes és Veresegyház településeket vezetékes ivóvízzel.
Nyitókép: Katona Tibor/MTI