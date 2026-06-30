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harmadfok vízkorlátozás Pest megye vízhiány

Egyre nagyobb a vízhiány, harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el egyes településeken

2026. június 30. 15:30

Egyes helyeken már honvédségi és katasztrófavédelmi beavatkozásra van szükség az ivóvízellátás biztosításához.

2026. június 30. 15:30
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Több településen is fokozódik a vízhiány, emiatt Pest vármegyében már III. fokú vízkorlátozást rendeltek el.  

Többek között Szadán, Piliscsabán, Veresegyházon, Őrbottyánban és Erdőkertesen is életbe lépett a rendelet.

Amint arról a Mandiner beszámolt, 

több Pest és Fejér vármegyei településen már honvédségi és katasztrófavédelmi beavatkozásra van szükség az ivóvízellátás biztosításához.

A Telex rámutatott, több polgármester szerdán délután egytől visszavonásig rendelte el a korlátozást. Ez azt jelenti, hogy a vízfogyasztók kötelesek a takarékos ivóvízfelhasználásra, továbbá tilos vezetékes vízről:

  • az automata öntözőberendezések működtetése
  • az Önkormányzatok közterületi (pl. tűzcsapokról történő) locsolási célú vízvételezése, járdák, utak mosása
  • gépjárművek tömlős mosása
  • medencék töltése
  • minden tömlős mosás és locsolás a település egész területén.

A Piliscsabai önkormányzat azt írja, a korlátozás ideje alatt vezetékes vizet kizárólag a háztartás működtetéséhez (ivás, főzés, tisztálkodás, takarítás) lehet felhasználni, de ezeket is felelősségteljesen és körültekintően.

Az őrbottyáni önkormányzat tájékoztatása szerint a 10 m³/nap átlagfogyasztást meghaladó gazdálkodó szervezetnek minősülő felhasználóknak a napi fogyasztási igényüket 10 százalékkal kell csökkenteniük.

A portál kitért arra is, hogy a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. hétfőn arról számolt be, hogy 

több mint 50 százalékkal megnőtt a vízfogyasztás a budapesti agglomeráció egyes területein,

 ezért a cég már most nem tudja teljes mértékben ellátni Szada, Erdőkertes és Veresegyház településeket vezetékes ivóvízzel.

Nyitókép: Katona Tibor/MTI

 

Összesen 22 komment

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Sorrend:
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. június 30. 16:59
szarok rá a panel mellett létesített 6m2-es virágos kertemet meglocsolom hajnalban a tisza szavazók meg dögöljenek szomjan
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1
0
magor62-2
•••
2026. június 30. 16:35 Szerkesztve
Szaros messiás ajánlata,: ne fürgyé le, ne klímázz
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3
1
magor62-2
2026. június 30. 16:31
6 hete korm....árad a tisza kormány, azóta se áram, se víz.
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4
0
fernandvix
2026. június 30. 15:54
hernadvolgyi-2 2026. június 30. 15:50 "több mint 50 százalékkal megnőtt a vízfogyasztás a budapesti agglomeráció egyes területein," Hogy lehet ennyi vizet meginni? És ellocsolni?
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3
2
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