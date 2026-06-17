Kiderült, bemegy-e a védett árak alá csütörtökön az üzemanyagok ára

Csütörtökön újra változik az üzemanyagok ára, mint a Holtankoljak.hu megírta, csütörtöktől bruttó 5 forinttal csökken a benzin, míg bruttó 14 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi ára. Mint írják, a dízel esetében ez az elmúlt hetek egyik legjelentősebb ármérséklődésének számít, amely a kutak áraiban is gyorsan megjelenhet.

A nemzetközi olajpiacon továbbra is lefelé tartanak az árak, a Brent kőolaj jegyzése már 80 dollár alá csökkent. A piacot jelenleg az iráni olajszállítások várható normalizálódása és a kínálati aggodalmak enyhülése mozgatja.

Csütörtöktől a 95-ös benzin: 635 Ft/liter, míg a gázolaj: 655 Ft/liter áron lesz elérhető, ez azt jelenti, hogy a piaci ár még nem ment a védett árak alá, ugyanis a kutakon továbbra is 595 forintos áron tankolható a 95-ös benzin literje, míg a gázolaj 615 forint.