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brent benzin gázolaj

Kiderült, bemegy-e a védett árak alá csütörtökön az üzemanyagok ára

2026. június 17. 13:07

Csütörtöktől bruttó 5 forinttal csökken a benzin, míg bruttó 14 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi ára.

2026. június 17. 13:07
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Csütörtökön újra változik az üzemanyagok ára, mint a Holtankoljak.hu megírta, csütörtöktől bruttó 5 forinttal csökken a benzin, míg bruttó 14 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi ára. Mint írják, a dízel esetében ez az elmúlt hetek egyik legjelentősebb ármérséklődésének számít, amely a kutak áraiban is gyorsan megjelenhet.

A nemzetközi olajpiacon továbbra is lefelé tartanak az árak, a Brent kőolaj jegyzése már 80 dollár alá csökkent. A piacot jelenleg az iráni olajszállítások várható normalizálódása és a kínálati aggodalmak enyhülése mozgatja.

Csütörtöktől a 95-ös benzin: 635 Ft/liter, míg a gázolaj: 655 Ft/liter áron lesz elérhető, ez azt jelenti, hogy a piaci ár még nem ment a védett árak alá, ugyanis a kutakon továbbra is 595 forintos áron tankolható a 95-ös benzin literje, míg a gázolaj 615 forint. 

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Nyitókép: Lapis Renáta/MTI

Összesen 1 komment

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radler
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2026. június 17. 13:22 Szerkesztve
Akkor mégsem lesz 1000 Ft a benzin? Igaz, macskaadó sem lesz, pedig azt is nagyon szerettétek volna. És nem kell 480 Ft-ozni, mert ilyen ígéret nem hangzott el. Az hangzott el hogy ennyiben határozza meg a fidesz a védett árat, de nem fogadták e a javaslatot.
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