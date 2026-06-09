„A mai napon egy fontos első lépést tettünk a tankönyvellátás megújítása felé. Nyilvános felhívást tettünk közzé annak érdekében, hogy a jelenlegi tankönyvkínálat új kiadványokkal, munkafüzetekkel, feladatgyűjteményekkel, digitális tananyagokkal és speciális tanulástámogató tartalmakkal bővülhessen.

Szeretnénk, ha a pedagógusok több szakmai lehetőség közül választhatnának, és a diákok olyan tanulást segítő eszközökhöz férhetnének hozzá, amelyek jobban igazodnak az eltérő igényekhez, képességekhez és tanulási utakhoz. A cél az, hogy több lehetőség, nagyobb rugalmasság és korszerűbb tanulási környezet lehessen az iskolákban.