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A cél az, hogy több lehetőség, nagyobb rugalmasság és korszerűbb tanulási környezet lehessen az iskolákban.
„A mai napon egy fontos első lépést tettünk a tankönyvellátás megújítása felé. Nyilvános felhívást tettünk közzé annak érdekében, hogy a jelenlegi tankönyvkínálat új kiadványokkal, munkafüzetekkel, feladatgyűjteményekkel, digitális tananyagokkal és speciális tanulástámogató tartalmakkal bővülhessen.
Szeretnénk, ha a pedagógusok több szakmai lehetőség közül választhatnának, és a diákok olyan tanulást segítő eszközökhöz férhetnének hozzá, amelyek jobban igazodnak az eltérő igényekhez, képességekhez és tanulási utakhoz. A cél az, hogy több lehetőség, nagyobb rugalmasság és korszerűbb tanulási környezet lehessen az iskolákban.
Tudom, hogy sokan a teljesen szabad tankönyvválasztást tartanák ideálisnak. Ennek megteremtése időt és átgondolt szakmai munkát igényel. Addig sem szeretnénk egy helyben állni.
Ezért most megnyitjuk a lehetőséget olyan minőségi kiadványok és digitális tartalmak előtt, amelyek eddig nem vagy csak korlátozottan voltak elérhetők az állami tankönyvellátás rendszerében.
Az oktatás megújítása nem egyetlen nagy döntésből áll, hanem sok egymásra épülő lépésből. A tankönyvkínálat bővítése az első olyan intézkedések egyike, amelyekkel egy nyitottabb, korszerűbb és a tanulók szükségleteihez jobban alkalmazkodó oktatási rendszer felé szeretnénk elindulni.”
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