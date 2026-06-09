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tankönyv közoktatás közoktatási törvény oktatás

Fontos első lépést tettünk a tankönyvellátás megújítása felé

2026. június 09. 06:50

A cél az, hogy több lehetőség, nagyobb rugalmasság és korszerűbb tanulási környezet lehessen az iskolákban.

2026. június 09. 06:50
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Lannert Judit
Lannert Judit
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„A mai napon egy fontos első lépést tettünk a tankönyvellátás megújítása felé. Nyilvános felhívást tettünk közzé annak érdekében, hogy a jelenlegi tankönyvkínálat új kiadványokkal, munkafüzetekkel, feladatgyűjteményekkel, digitális tananyagokkal és speciális tanulástámogató tartalmakkal bővülhessen.

Szeretnénk, ha a pedagógusok több szakmai lehetőség közül választhatnának, és a diákok olyan tanulást segítő eszközökhöz férhetnének hozzá, amelyek jobban igazodnak az eltérő igényekhez, képességekhez és tanulási utakhoz. A cél az, hogy több lehetőség, nagyobb rugalmasság és korszerűbb tanulási környezet lehessen az iskolákban.

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Tudom, hogy sokan a teljesen szabad tankönyvválasztást tartanák ideálisnak. Ennek megteremtése időt és átgondolt szakmai munkát igényel. Addig sem szeretnénk egy helyben állni.

Ezért most megnyitjuk a lehetőséget olyan minőségi kiadványok és digitális tartalmak előtt, amelyek eddig nem vagy csak korlátozottan voltak elérhetők az állami tankönyvellátás rendszerében.

Ez egy folyamat kezdete.

Az oktatás megújítása nem egyetlen nagy döntésből áll, hanem sok egymásra épülő lépésből. A tankönyvkínálat bővítése az első olyan intézkedések egyike, amelyekkel egy nyitottabb, korszerűbb és a tanulók szükségleteihez jobban alkalmazkodó oktatási rendszer felé szeretnénk elindulni.”

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Idézőjel

Lannert Judit meghallgatását így tudom összefoglalni: túl nemzeti a mai oktatás, liberalizálni kell

A Lannert Judit által felvázolt liberális képlet egy pszeudó-álszent-empátia, ami a gyakorlatban visszaüt.

Nyitókép forrása: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 12 komment

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kuzmics
2026. június 09. 07:57
Persze, rájött már, hogy a liberalizált tankönyvpiacon nem lehet teljes körűen ingyenes a tankönyv. A tankönyvkiadók - miután biztos a piacuk - lerabolják az államot vagy a szülőket. Kíváncsi vagyok, mit lép.
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0
states-2
2026. június 09. 07:53
A cél az, hogy kötelező olvasmány legyen a Buziország mindenkié már az óvodákban is.
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0
0
Gintonic68
2026. június 09. 07:51
Fizethetnek a szülők megint! A tanárok pedig jutalékot kapnak a választott könyvek után a kiadóktól! 🙂‍↔️
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0
0
Magyarorszag-elveszett
2026. június 09. 07:41
Tehát színesedik mint a szivárvány....
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2
0
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