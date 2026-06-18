Ft
Ft
28°C
18°C
Ft
Ft
28°C
18°C
06. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
normafa Tisza Párt síelés szánkó sípálya

Ennek nem fognak örülni a családok: egy tollvonással visszavonták a normafai sípálya működési engedélyét

2026. június 18. 17:24

„Ha ez a döntés változatlan formában fennmarad, akkor megszűnik Magyarország egyetlen rendszeresen működő szánkó- és sífutópályájának téli működése” – közölték.

2026. június 18. 17:24
Normafa

Csütörtökön egy meglehetősen baljóslatú hírt közölt a Normafa Park a Facebook-oldalán.

A tegnapi napon a Pest Vármegyei Kormányhivatal visszavonta a normafai szánkó-, sífutó- és gyereksípálya működési engedélyét.

Ha ez a döntés változatlan formában fennmarad, akkor megszűnik Magyarország egyetlen rendszeresen működő szánkó- és sífutópályájának téli működése” – közölték.

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gaillard
•••
2026. június 18. 17:57 Szerkesztve
Álszent gecik, mindig jönnek a nyálas tereléseikkel a híveikkel együtt. Aggódnak a környezetért, de egy napra oda-vissza 700-800 km-t elautózik, hogy csússzon egyet a labancoknál. Van olyan köztük - nagy racionális -, aki húsvétkor természetesen védett áron - szidva a kormányt - tankolta tele itthon magát eme fontos ügy érdekében. Ugyanezt csinálják a közteherviselés kapcsán is, állandóan "közpénzbiztost játszanak", de fiktív számlák, szerződések, könnyített adózás (pld.: KATA) az alapból működik nálunk, ezek a kamu szegénynek minősített élősködök. Megsúgom, a szociális rendszert is dézsmálni fogják, amikor a növekvő energia költségekre ezek az adócsalók tartani fogják a markukat a támogatásokért, miközben a becsületesen adózók - nálunk valójában jóval kisebb vagyonnal, jövedelemmel rendelkezők - kétszer fizetnek helyettük (megnövekedett energiaköltség, magasabb adóterhelés). Igen, a Normafa környékén élő "szegény proletároknak" nem tetszik, ha tényleg egyszerű emberek járnak oda.
Válasz erre
3
0
google-2
2026. június 18. 17:50
Biztosan a Mediaworks-é volt és most a Normafánál is az állam fogja meghatározni a tartalmat. Jó, hogy kivárták, hogy a forma meglegyen.
Válasz erre
2
0
nuevas-reglas
2026. június 18. 17:39
mit sirnak...nyar kozepe sincs
Válasz erre
0
2
Burdisgarage
2026. június 18. 17:36
De hát erre szavaztak...
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!