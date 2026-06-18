Ennek nem fognak örülni a családok: egy tollvonással visszavonták a normafai sípálya működési engedélyét

Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
„Ha ez a döntés változatlan formában fennmarad, akkor megszűnik Magyarország egyetlen rendszeresen működő szánkó- és sífutópályájának téli működése” – közölték.
Csütörtökön egy meglehetősen baljóslatú hírt közölt a Normafa Park a Facebook-oldalán.
A tegnapi napon a Pest Vármegyei Kormányhivatal visszavonta a normafai szánkó-, sífutó- és gyereksípálya működési engedélyét.
Ha ez a döntés változatlan formában fennmarad, akkor megszűnik Magyarország egyetlen rendszeresen működő szánkó- és sífutópályájának téli működése” – közölték.
Nyitókép: Facebook