„Irány Strasbourg a mai Országgyűlés után (ahol már megint elszabadultak az indulatok). Ebben a ciklusban is képviselni fogom Magyarországot az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében, és ki fogok állni a magyar és az európai érdekek, valamint a hagyományos értékek mellett!”

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