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strasbourg európa tanács magyarország

Ebben a ciklusban is képviselni fogom Magyarországot az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében

2026. június 23. 16:24

Irány Strasbourg a mai Országgyűlés után.

2026. június 23. 16:24
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Toroczkai László
Toroczkai László
X

„Irány Strasbourg a mai Országgyűlés után (ahol már megint elszabadultak az indulatok). Ebben a ciklusban is képviselni fogom Magyarországot az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében, és ki fogok állni a magyar és az európai érdekek, valamint a hagyományos értékek mellett!”

Nyitókép: X

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

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Sorrend:
mlotta
2026. június 23. 17:20
1000 vagy 480 forint lesz a benzin ára?
Válasz erre
0
0
google-2
2026. június 23. 17:06
Magyar mellett se felejt el kiállni! Kettő is van belőlük: Péter és Márton. A Magyarok érdekei, ugye?
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0
0
mlotta
2026. június 23. 17:00
Utolsó esély a Mi Hazánk.
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0
1
Sróf
2026. június 23. 16:58
Köszönöm, László! Nagy segítség ez nekem. Is.
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0
0
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