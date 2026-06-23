Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
Irány Strasbourg a mai Országgyűlés után.
„Irány Strasbourg a mai Országgyűlés után (ahol már megint elszabadultak az indulatok). Ebben a ciklusban is képviselni fogom Magyarországot az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében, és ki fogok állni a magyar és az európai érdekek, valamint a hagyományos értékek mellett!”
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