A Szuverenitásvédelmi Hivatalról senki egy pillanatig sem gondolta, hogy bármilyen szinten önálló intézmény lenne, vagy hogy a döntéshozók szempontjából számítana a munkája. Gulyás Gergely, az utolsó Orbán-kormányok Miniszterelnökséget vezető minisztere több kormányinfón is elismerte, hogy nem olvasta Láncziék jelentéseit, de más vezető fideszesek is hasonlóan nyilatkoztak ebben a kérdésben. Egy nyilvános vitán még Láncziról is kiderült, hogy ő maga sincs tisztában (vagy szándékosan dezinformál) azzal, hogy mi szerepel az irományaikban.

Megfélemlítés és megtévesztés

Okkal merülhet fel a kérdés, hogy mire is volt jó ez az egész, és mi is volt Orbánék célja a hivatallal. Az első és legfontosabb a hatalom kritikusainak megfélemlítése volt, és mindazoknak az elbizonytalanítása, akik munkájuk során kapcsolatba kerülhettek velük. Ha egy lap külföldi ügynöknek van kikiáltva, akkor kétszer is meggondolja egy cég, hogy ott hirdessen, hiszen akár még ő maga is retorziókkal nézhet szembe emiatt. A vád és a szankciók lebegtetése arra is alkalmas lehetett, hogy távol tartson olyanokat, akik nyilatkoztak volna, vagy információkat osztottak volna meg az adott szervezettel.