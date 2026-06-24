Benyújtották az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatot

A bizottság tizenegy tagból álló testület, amelynek tagjaira nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszterek, illetve a kultúráért felelős miniszter tesz javaslatot a kormány részére – fejtették ki.

A szabályozás értelmében a nemzetbiztonsági szolgálatok teljeskörűen beszámolnak a bizottság számára a kezelésükben álló minősített iratokról, mivel csak ennek ismeretében lehet képes a bizottság a minősített adatok köréről tudomást szerezni és azokat felmérni.

Az iratok minősítésének felülvizsgálatával párhuzamosan kerül sor az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény, valamint a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI törvény felülvizsgálatára – írták.