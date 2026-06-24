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tisza párt állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára melléthei - barna márton parlament törvény nemzetbiztonsági szolgálat

Benyújtották az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatot

2026. június 24. 08:31

A törvénymódosítás létrehozza a Minősített Iratok Felülvizsgálatát Segítő Tanácsadó Bizottságot, amely konkrét javaslatokkal segíti a minősítők felülvizsgálati tevékenységét, illetve erről a nyilvánosságot is tájékoztatja.

2026. június 24. 08:31
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A Tisza Párt parlamenti képviselője, Melléthei-Barna Márton kedd este benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát készíti elő.

A parlament.hu-n elérhető, „Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról” című javaslat szerint szükséges a nemzetbiztonsági szolgálatok kezelésében álló iratanyag teljes körű felülvizsgálata.

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A felülvizsgálat kiterjed az 1990. február 14. előtt keletkezett iratokra, valamint minden olyan, 1990. február 14. előtt keletkezett adatra, amit ezt követően is tároltak, továbbá az 1990. február 14. előtt keletkezett adatok ezt követő irattározási körülményeire.

A felülvizsgálatba a nyilvánosságot, kiváltképpen az e tárgykörrel foglalkozó, tudományos kutatásokat végző szakembereket is be kell vonni – hangsúlyozták, hozzátéve, hogy csak így biztosítható, hogy a felülvizsgálat ténylegesen demokratikus körülmények között történhessen meg és lehetőség nyíljon a teljes körű információs kárpótlás megvalósítására.

A törvénymódosítás létrehozza a Minősített Iratok Felülvizsgálatát Segítő Tanácsadó Bizottságot, amely konkrét javaslatokkal segíti a minősítők felülvizsgálati tevékenységét, illetve erről a nyilvánosságot is tájékoztatja.

A bizottság tizenegy tagból álló testület, amelynek tagjaira nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszterek, illetve a kultúráért felelős miniszter tesz javaslatot a kormány részére – fejtették ki. 

A szabályozás értelmében a nemzetbiztonsági szolgálatok teljeskörűen beszámolnak a bizottság számára a kezelésükben álló minősített iratokról, mivel csak ennek ismeretében lehet képes a bizottság a minősített adatok köréről tudomást szerezni és azokat felmérni.

Az iratok minősítésének felülvizsgálatával párhuzamosan kerül sor az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény, valamint a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI törvény felülvizsgálatára – írták.

(MTI)

Fotó: MTI/Ilyés Tibor

Összesen 6 komment

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Majdmegmondom
2026. június 24. 09:02
Nem kéne már végre dolgozni is valamit? Egyre jobban úgy látom, hogy a Fidesz kormány tökéletes hátteret biztosított az országnak, amit az ilyen Pató Pálos, ráérős idióták szépen tönkre fognak tenni, ha nem az ország jövőjével foglalkoznak. Hamarosan rájönnek, hogy egyáltalán nem értenek a kormányzáshoz és akkor majd lehet visszafelé mutogatni...
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3
0
zakar zoltán béla
2026. június 24. 09:01
+++++Más: Aszongya Novák Zoltánka:A pride vonulás olyan,mint egy bicikliverseny,ott is lezárják a várost.Aszongya NAT,hogy Bóka milyen botrányosan beszélt a parlamentben...Íme 2 Méltánytalanságot még véletlenül sem elkövető Csizmadia deák!!!!!!! (Komment) Hányjak?!
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2
0
SyncBaer
2026. június 24. 08:59
Eddig is lehetett kutatni. Az új rendszerben a "bizottság" majd engedélyezi, mit szabad látni. Rákisi rendszere, e mostaninak csak ipari tanulója lehetne!
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4
0
nyugalom
•••
2026. június 24. 08:53 Szerkesztve
Drerőssss et es lanya? Teherautókkal szállitották megsemmisítesre az iratokat! Szelektalt anyagok maradtak! Ez a hangzatos propaganda visszafelé is elsülhet szektasok!
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4
0
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