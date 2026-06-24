„»Jó reggelt, Ágika!« – köszönti Kunhalmi Ágnest egy kommentelő, miután a volt MSZP-képviselő asszony azon kesereg közösségi oldalán, mennyire kitolt vele minapi döntésével a túlmozgásos miniszterelnök. »Ha jól értem, soha többé nem indulhatok országgyűlési választásokon a saját hazámban« – hüppög a csalódott delnő, majd hozzáteszi: tudomása szerint jogállamban, polgári demokráciában nem lehet alapjogot korlátozni, »csak más alapjog vagy alkotmányos intézmény védelme érdekében, akkor is csak a szükségesség és az arányosság figyelembevételével«. Ágnes asszony vigasztalhatatlan. Elvégre azt ígérte a miniszterelnök, hogy nemcsak megemeli a kalapját azok előtt, akik visszaléptek, de nekik lesz erkölcsi alapjuk arra is, hogy újra elinduljanak. A népnek is ezt mondta minden gyűlésén. »A korrupciót és a fideszes oligarchákat el kell számoltatni, erre megvan minden eszköz, most már fel fog állni a Magyar Nemzeti Vagyonvédelmi és -visszaszerzési Hivatal is, csatlakoztunk az Európai Ügyészséghez is, csakhogy a tisztítótűz nem lehet öncélú politikai tisztogatás.« Micsoda dolog ez! »Ez még a csukott ajtónál is rosszabb, Ágika« – véli a kommentelő. Egy másik már a szakértő szemével minősíti a Tisza-vezér lépését: »Ezt hívják baráti tűznek, kezitcsókolom!«”