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kunhalmi ágnes baráti tűz miniszterelnök

Baráti tűz

2026. június 24. 06:44

Ágnes asszony vigasztalhatatlan.

2026. június 24. 06:44
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Pilhál György
Pilhál György
Magyar Nemzet

„»Jó reggelt, Ágika!« – köszönti Kunhalmi Ágnest egy kommentelő, miután a volt MSZP-képviselő asszony azon kesereg közösségi oldalán, mennyire kitolt vele minapi döntésével a túlmozgásos miniszterelnök. »Ha jól értem, soha többé nem indulhatok országgyűlési választásokon a saját hazámban« – hüppög a csalódott delnő, majd hozzáteszi: tudomása szerint jogállamban, polgári demokráciában nem lehet alapjogot korlátozni, »csak más alapjog vagy alkotmányos intézmény védelme érdekében, akkor is csak a szükségesség és az arányosság figyelembevételével«. Ágnes asszony vigasztalhatatlan. Elvégre azt ígérte a miniszterelnök, hogy nemcsak megemeli a kalapját azok előtt, akik visszaléptek, de nekik lesz erkölcsi alapjuk arra is, hogy újra elinduljanak. A népnek is ezt mondta minden gyűlésén. »A korrupciót és a fideszes oligarchákat el kell számoltatni, erre megvan minden eszköz, most már fel fog állni a Magyar Nemzeti Vagyonvédelmi és -visszaszerzési Hivatal is, csatlakoztunk az Európai Ügyészséghez is, csakhogy a tisztítótűz nem lehet öncélú politikai tisztogatás.« Micsoda dolog ez! »Ez még a csukott ajtónál is rosszabb, Ágika« – véli a kommentelő. Egy másik már a szakértő szemével minősíti a Tisza-vezér lépését: »Ezt hívják baráti tűznek, kezitcsókolom!«”

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Idézőjel

Ha jól értem, soha többé nem indulhatok országgyűlési választásokon a saját hazámban?

Pedig egyrészt azt ígérte a miniszterelnök, hogy nemcsak megemeli a kalapját azok előtt, akik visszaléptek, de nekik lesz erkölcsi alapjuk arra is, hogy „újra elinduljanak”. A népnek ezt mondta minden gyűlésén.

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

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Összesen 11 komment

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Sorrend:
pisapeter
2026. június 24. 08:35
te jó ég. Ez az elmebeteg maszopos komcsi CÚR WA ... az már az az alja..
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Dixtroy
2026. június 24. 08:31
Na majd kunhalmit fogom sajnálni. Mintha lett volna bármi értelme a drogos barom létezésének.
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pollip
2026. június 24. 07:54
Ági eddig nem vette észre, hogy MP notórius hazudozó? Pedig mi szóltunk!
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7
0
dino-spumoni
2026. június 24. 07:47
Majd 2-3 tálca tüske, vagy csavaros kifli majd átsegíti a csalódáson/holtponton. Mint eddig.
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