Az oktatási bizottság támogatta a teljesítményértékelési rendszer felfüggesztését

Az Országgyűlés oktatási bizottsága szerdai ülésén támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményének értékelését. Müller Anna, a bizottság tiszás elnöke kiemelte: a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítmény mérésére. A Kapronczai Balázs és Müller Anna tiszás képviselők által benyújtott javaslat szerint az új rendszer kialakításáig indokolt felfüggeszteni a teljesítményértékelésre (TÉR) vonatkozó hatályos szabályok alkalmazását.

Müller Anna az ülésen úgy fogalmazott, a pedagógusok megérdemlik, hogy a munkájukat a teljesítményük alapján értékeljék, és a kiemelkedő teljesítményt jutalmazzák.

A jelenlegi rendszer azonban nem tölti be a szerepét, nem javítja az oktatás minőségét, nem teszi lehetővé a valós és méltányos értékelését, és a pedagógusok sem érzik magukénak – tette hozzá, megjegyezve: a TÉR-ben használt mutatószámok nem alkalmasak az elvégzett munka eredményességének számszerűsítésére.