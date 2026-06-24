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rendszer pedagógus országgyűlés

Az oktatási bizottság támogatta a teljesítményértékelési rendszer felfüggesztését

2026. június 24. 14:52

Szerintük a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítmény mérésére.

2026. június 24. 14:52
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Az Országgyűlés oktatási bizottsága szerdai ülésén támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményének értékelését. Müller Anna, a bizottság tiszás elnöke kiemelte: a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítmény mérésére. A Kapronczai Balázs és Müller Anna tiszás képviselők által benyújtott javaslat szerint az új rendszer kialakításáig indokolt felfüggeszteni a teljesítményértékelésre (TÉR) vonatkozó hatályos szabályok alkalmazását.

Müller Anna az ülésen úgy fogalmazott, a pedagógusok megérdemlik, hogy a munkájukat a teljesítményük alapján értékeljék, és a kiemelkedő teljesítményt jutalmazzák.

A jelenlegi rendszer azonban nem tölti be a szerepét, nem javítja az oktatás minőségét, nem teszi lehetővé a valós és méltányos értékelését, és a pedagógusok sem érzik magukénak – tette hozzá, megjegyezve: a TÉR-ben használt mutatószámok nem alkalmasak az elvégzett munka eredményességének számszerűsítésére.

A bizottság alelnöke hangsúlyozta: egyetértenek abban, hogy az új TÉR legyen szakmailag megalapozott, továbbá az igazgatók kapjanak támogatást ahhoz, hogy jól és hatékonyan tudják kihasználni az értékelési és visszajelzési rendszer adta lehetőségeket. Kijelentette: az intézményvezetőknek a rendszer felfüggesztése idején is van lehetőségük arra, hogy jutalmazzák a legjobban dolgozó pedagógusokat. A testület hat igen szavazattal és két tartózkodással támogatta a javaslatot. 

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

Összesen 19 komment

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Sorrend:
yalaelnok
2026. június 24. 16:01
Helyes döntés. Jól hangzó neve (teljesítményértékelés) ellenére egy nagyon kártékony bürokráciatermelő volt ez a rendszer. Rossz előfeltevéseken alapult, kijátszható és igazságtalan volt. Aki persze nem ismerte, csak a hírekből, annak lehet hogy nem tetszik a megszüntetése.
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survivor
2026. június 24. 15:54
ördöngös pepecselés Nil novus sub Sole.
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0
0
Magyarorszag-elveszett
2026. június 24. 15:54
Megengedjük a diákoknak, hogy ne a teljesítményre koncentráljanak.
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1
0
survivor
2026. június 24. 15:49
A régi: felvételihez külön óra/tanár. A sima órák bővel le lehetnek szarva, meg kell adni a 2-et (izé: az elfogadhatót) és annyi.
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1
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