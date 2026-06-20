Aki Antall József kabinetfőnökeként első kézből tapasztalta meg a diktatúra után függetlenné váló ország újjáépítésének embert próbáló feladatát

Amikor küldöttség kereste meg Aradról a volt és leendő miniszterelnök gróf Tisza Istvánt, hogy felkérje a térség parlamenti képviseletére, így válaszolt: „Komoly ember, ha komoly kötelesség­érzet indítja a közügyek szolgálatára, sohasem válogathat abban, hogy a köz­ügyek iránti kötelességeinek mikor, milyen állásban, hogyan tehet eleget.”

E sorok szerzőjének ez a mondat járt a fejében, amikor a végére ért Marinovich Endre Post festa (Utólag) – 65 év a köz szolgálatában című könyvének. Az alapos és gondosan adatolt önéletrajz súlypontja az 1958 és 2024 közötti hatvanöt évet öleli fel, amikor Marinovich közfeladatot látott el. Ebből harminckét év az államszocialista rendszerben telt, melyben minden foglalkozásszerűen végzett, nem magánjellegű tevékenység folytatása annak minősült, a rendszerváltozás utáni évtizedek megbízatásai viszont valódi közszolgálatot jelentettek.