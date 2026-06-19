A Tisza-kormány komoly gesztust tett Kijevnek: feloldották a blokkolt ukrán lapok tiltását

A miniszter szerint „nem lehet összemosni az orosz propagandát terjesztő orgánumokat a valódi, független sajtóval sem Magyarországon belül, sem nemzetközi szinten. A bukott kormány folyamatosan az árkok ásásán ügyködött, ezen lapok blokkolása sem szolgált más célt. A mi feladatunk a jó szomszédi viszony kiépítése, ami segíti a külhoni magyarok helyzetét – ez közös nemzeti ügy.”