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tarr zoltán grexa liliána fidesz ukrajna

A Tisza-kormány komoly gesztust tett Kijevnek: feloldották a blokkolt ukrán lapok tiltását

2026. június 19. 10:08

2025 szeptemberében az SZBU kezdeményezésére blokkolták az Origót, a Demokratát és más magyar lapokat Ukrajnában. Erre válaszul az akkori magyar kormány tükörintézkedéseket vezetett be 12 ukrán hírportál ellen, így azok Magyarország területén nem voltak elérhetők. Egészen mostanáig.

2026. június 19. 10:08
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„A Külügyminisztériummal közösen feloldottuk a Fidesz által korábban blokkolt ukrán sajtótermékek tiltását” – írja bejegyzésében Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Hozzátette: „2025-ben a Fidesz önkényesen tiltott ki ukrán lapokat Magyarországról arra válaszolva, hogy Ukrajna blokkolta azon magyar lapokat, amelyek a sajtóetikát nem tartották be, helyette orosz propagandát, harmadik világháborús riogatásokat terjesztettek.”

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A miniszter szerint „nem lehet összemosni az orosz propagandát terjesztő orgánumokat a valódi, független sajtóval sem Magyarországon belül, sem nemzetközi szinten. A bukott kormány folyamatosan az árkok ásásán ügyködött, ezen lapok blokkolása sem szolgált más célt. A mi feladatunk a jó szomszédi viszony kiépítése, ami segíti a külhoni magyarok helyzetét – ez közös nemzeti ügy.”

Ezen az úton haladva korábbi, történelmi megállapodásunkkal pár hét alatt többet értünk el, mint a leváltott kormány 16 év alatt.” 

„Grexa Liliána ukrán nemzetiségi szószólóval egyeztettünk a feloldásról, a kezdeményezésére született döntés után jelezte, hogy az ukrán nemzetiségi közösség és az itt élő menekültek számára is sokat jelent, hogy tájékozódhatnak anyanyelvükön az országukat érintő hírekről” – írta Tarr.

Arról viszont egyelőre nincs jelzés, hogy a magyar portálok letiltását feloldották volna az ukránok.

Nyitókép: Geert Vanden Wijngaert / POOL / AFP

Összesen 25 komment

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Sorrend:
sanya55-2
2026. június 19. 12:20
Most már Kárpátalján is olvashatják az ukri híreket
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1
0
hátakkor
2026. június 19. 12:14
Blokkolt lapokat minek tiltani??
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0
0
obakapimaki
2026. június 19. 12:05
Drogos náci gecik szeretik egymást.. Nincs ebben semmi meglepő.. 🤮
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3
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bunko-jobbos
2026. június 19. 11:40
"pár hét alatt többet értünk el, mint a leváltott kormány 16 év alatt.” " Az igaz, de miben, ecsém, miben????
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