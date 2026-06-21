A brüsszeli szankciók miatt került veszélybe a Dunakeszi Járműjavító

A brüsszeli szankciók súlyos ára: veszélybe került a Dunakeszi Járműjavító és több száz magyar munkahely – közölte a Fidesz-frakció vasárnap az MTI-vel. Azt írták, a brüsszeli szankciós politika döntően hozzájárult ahhoz, hogy a Dunakeszi Járműjavítót működtető vállalat súlyos pénzügyi, majd felszámolási helyzetbe került. A szankciók következményeit ebben az esetben nem elvont gazdasági mutatókban, hanem magyar munkahelyek, beszállítók és a hazai vasúti közlekedés veszélyeztetésében lehetett érzékelni.

Kiemelték, a Dunakeszi Járműjavító az Egyiptomi Nemzeti Vasúttársaság történelmi jelentőségű megrendelésének teljesítésében vett részt. Az eredeti, mintegy egymilliárd euró értékű megállapodás alapján 1300 vasúti személykocsit kellett legyártani: 676 járművet Magyarországon, 624-et pedig Oroszországban. A programot egy magyar-orosz konzorciumra, közös technológiára, beszállítói háttérre és finanszírozási konstrukcióra építették – ismertette az ellenzéki képviselőcsoport.