„A 20. század legsötétebb történelmi korszakait idézi” – egy „vicclap” gondosabban kontrollál, mint a Kontroll és a HVG együttvéve, az EU nem lehet teljesen elégedett!

Megírtuk többek között azt is, hogy Bulgária megvétózza az Oroszország elleni újabb európai uniós szankciócsomagot, mivel az kedvezőtlen hatással lehet a bolgár gazdaságra, és a kormány nem ért egyet egy orosz ortodox püspök szankciós listára helyezésével sem. Az Európai Unió hétfőn tovább bővítette szankciós listáját:

34 személyt és 47 szervezetet vett fel rá,

amelyek kapcsolatban állnak az orosz hadiiparral, az olaj- és gáztankerekből álló úgynevezett árnyékflottával, valamint különböző politikai befolyásolási műveletekkel. A szankcionáltak közé egy orosz ortodox püspök is felkerült.