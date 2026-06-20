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bulgária hack péter Magyar Péter

„A 20. század legsötétebb történelmi korszakait idézi” – egy „vicclap” gondosabban kontrollál, mint a Kontroll és a HVG együttvéve, az EU nem lehet teljesen elégedett!

2026. június 20. 11:57

Ezek voltak a pénteki nap legolvasottabb hírei!

2026. június 20. 11:57
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A pénteki napon is beszámoltunk a legfontosabb hírekről, a Mandiner olvasói, azaz Önök ezeket szerették a legjobban! A napot Francesca Rivafinoli írásával kezdtük, aki azt írta, 

tulajdonképpen mázli, hogy a Tisztelet és Szabadság Pártot vették meg Magyar Péterék – így egyelőre megússzuk egy kis vicclapozós kormányfői arroganciával és egy laza tartalom-előírós fenyegetéssel. Durvább lenne, ha a Normális Élet Pártját vásárolták volna fel; tényleg nem hiányzik az abnormális halál.

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Péntek reggel számoltunk be Hack Péter bejegyzéséről, az ELTE jogtudósa bírálta azt a 42 kollégáját, akik nyílt levélben amellett érveltek, hogy a jelenlegi közjogi tisztségviselőket kétharmados parlamenti többséggel lehessen leváltani.

Hack Péter szerint a nyilatkozat érvelése a kollektív bűnösség elvét éleszti fel, ami a huszadik század legrosszabb történelmi katasztrófáit idézi.

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Megírtuk többek között azt is, hogy Bulgária megvétózza az Oroszország elleni újabb európai uniós szankciócsomagot, mivel az kedvezőtlen hatással lehet a bolgár gazdaságra, és a kormány nem ért egyet egy orosz ortodox püspök szankciós listára helyezésével sem. Az Európai Unió hétfőn tovább bővítette szankciós listáját: 

34 személyt és 47 szervezetet vett fel rá, 

amelyek kapcsolatban állnak az orosz hadiiparral, az olaj- és gáztankerekből álló úgynevezett árnyékflottával, valamint különböző politikai befolyásolási műveletekkel. A szankcionáltak közé egy orosz ortodox püspök is felkerült.

A miniszterelnök kijelentette, hogy Bulgária nem támogatja az orosz egyház vezetőivel szembeni szankciókat.

„Ez a háború már régen túllépett a lövészárkokon. Túlterjedt a gazdaságon és az energetikán, hatásait látjuk a kultúrában és a sportban is, és most már úgy tűnik, a vallást sem kerüli el” – fogalmazott.

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Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP



 

Összesen 9 komment

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recipp
2026. június 20. 12:38
Kit érdekel már Orbán Viktor? Nehogy már a következő négy év azzal teljen el, hogy ennek a becstelen gazembernek reagálgatunk minden böffentésére meg értelmezgetjük hogy vajon mire gondolt a kiba.. "költő"? Sem ő, sem a pribékjei nem tartottak tiszteletben semmilyen erkölcsi vagy jogállami határt. Most hirtelen ezeréves jogállamiságot emleget, amikor a stratégiailag elhelyezett bombáit hatástalanítják. Levonhatta volna belőle a 16 évet, amíg ő lábbal tiporta a jogállamiságot, a kommunista időket, a kedvenc nácija őfőkormányzását, aki melegen üdvözölte a német megszállókat Magyarországon, stb. A süketelés meg a demagógia mindig ment neki (+ lopás, hazudozás, rágalmazás, pöffeszkedés). Sóval behinteni mindent amit ez a pszichopata o.v. és vazallusai alkottak.Orbán a szégyenteljes múlt. Mégsem tudott változtatni a kommunikációján. Az a régi: agresszív, lekezelő és nárcisztikus. Elég volt ebből!
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recipp
2026. június 20. 12:32
Megértem Orbánt ,jól csinálja 😉,ahogy igaz nem a diktátor a hülye, FideSSmaffiának érdeke megvédeni,megmenteni bármi áron az orvul szerzett vagyonaikat,hanem a magát politikai,nemzetthy lózungokkal ,soha nem volt nemzeti dicsőséggel elhülyíteni hagyó nép ,aki saját kirablóit nyálas szájjal imádja ,mert beszopja megvédi az éppen általa kreált ,mindenkori hatalmi érdeke szerinti ellenségtől Az az Orbán Viktor követel alkotmányosságot, aki 2010 óta semmilyen határt nem tartott tiszteletben Az orbáni felfogás szerint ellenzékben védelmezni, a hatalomban viszont kiiktatni kell a fékek és ellensúlyok rendszerét. Orbán Viktor az elmúlt 16 évben a független intézményeket mind letarolta, az élükön hátrahagyott, hozzá hű emberek elmozdítása próbára teszi a demokráciát. Orbán az igazságot nem mondhatta el valódi céljairól, az túl rosszul hangzott volna.Kirabolt egy országot,bünszövetkezetben 60.000 milliárd ft!!!! És most jogállamért visítanak🤔 Várjuk a kő kemény elszámoltatást!
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Kétes
2026. június 20. 12:24
42 jogtudós? Hát nejem más tapasztalataim vannak egy tudósról! Ezek aktivisták! A legostobább baloldali akitivisták! Ne csodálkozzon senki azon, hogy (kevés kivételtől eltekintve) az 1956 után egyetemi pozícióban maradt mocskos bolsevik rákosista jogászok tanítványainak vagy ajzok tanítványainak ez a véleménye! És akkor ki csodálkozik azon, hogy ezek kitanították demokráciából (haha) a bíróságokat és persze Petibohócot is! Egy brancs maguk mind, mondaná a börtönőr a Tanú című filmben! Kádárék alatt kevés kivételtől eltekintve szinte csak komcsi pedigréjű családból lehetett jogtudományi egyetemre kerülni. Ott meg jött a hálózati beszervezés, mert éberség elvtársak! Éberség! Soha nem gondoltam volna (elnézést Hack Pétertől), hogy egy volt szdsz-es jogállami alapokat véd majd elvi alapon, amikor könnyebb lenne beállnia a bitangok kórusába!
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selyemmajom
•••
2026. június 20. 12:05 Szerkesztve
Ettől függetlenül az egész Mandinerre ráférne egy teljes rendbe tétel. A bulvárcímektől egészen a komplett webes felület fejlesztéséig. A Telexnek azért van X százezer vagy millió olvasója, mert működik az oldal, nincs 9 reklám beékelve egy 5 soros cikkbe. A 444 szintű bulvárosítás, "200 karakteres hír" meg a jópofisnak szánt "Brutális", "Mutatjuk", "Ezt nem láttuk jönni" teljesen szánalmas és nem hogy nem generál több forgalmat, hanem a normális, iskolázott hírolvasót riasztja el. A suttogó Izraelből átküldött haszbara-paneleket meg ne is említsük, olyan mint az ATV.
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