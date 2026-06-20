„A 20. század legsötétebb történelmi korszakait idézi” – egy „vicclap” gondosabban kontrollál, mint a Kontroll és a HVG együttvéve, az EU nem lehet teljesen elégedett!

Lehetséges volna, hogy egy „vicclap” gondosabban kontrollál, mint a Kontroll és a HVG együttvéve?
Kérem a szolgálatkész miniszterelnököt, úgy is mint öccsének szolgálatkész fivérét, magyarázza már el ezt a dolgot. Francesca Rivafinoli írása.
Ezek voltak a pénteki nap legolvasottabb hírei!
A pénteki napon is beszámoltunk a legfontosabb hírekről, a Mandiner olvasói, azaz Önök ezeket szerették a legjobban! A napot Francesca Rivafinoli írásával kezdtük, aki azt írta,
tulajdonképpen mázli, hogy a Tisztelet és Szabadság Pártot vették meg Magyar Péterék – így egyelőre megússzuk egy kis vicclapozós kormányfői arroganciával és egy laza tartalom-előírós fenyegetéssel. Durvább lenne, ha a Normális Élet Pártját vásárolták volna fel; tényleg nem hiányzik az abnormális halál.
Ezt is ajánljuk a témában
Kérem a szolgálatkész miniszterelnököt, úgy is mint öccsének szolgálatkész fivérét, magyarázza már el ezt a dolgot. Francesca Rivafinoli írása.
Péntek reggel számoltunk be Hack Péter bejegyzéséről, az ELTE jogtudósa bírálta azt a 42 kollégáját, akik nyílt levélben amellett érveltek, hogy a jelenlegi közjogi tisztségviselőket kétharmados parlamenti többséggel lehessen leváltani.
Hack Péter szerint a nyilatkozat érvelése a kollektív bűnösség elvét éleszti fel, ami a huszadik század legrosszabb történelmi katasztrófáit idézi.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ELTE jogtudósa bírálta azt a 42 kollégáját, akik nyílt levélben amellett érveltek, hogy a jelenlegi közjogi tisztségviselőket kétharmados parlamenti többséggel lehessen leváltani.
Megírtuk többek között azt is, hogy Bulgária megvétózza az Oroszország elleni újabb európai uniós szankciócsomagot, mivel az kedvezőtlen hatással lehet a bolgár gazdaságra, és a kormány nem ért egyet egy orosz ortodox püspök szankciós listára helyezésével sem. Az Európai Unió hétfőn tovább bővítette szankciós listáját:
34 személyt és 47 szervezetet vett fel rá,
amelyek kapcsolatban állnak az orosz hadiiparral, az olaj- és gáztankerekből álló úgynevezett árnyékflottával, valamint különböző politikai befolyásolási műveletekkel. A szankcionáltak közé egy orosz ortodox püspök is felkerült.
A miniszterelnök kijelentette, hogy Bulgária nem támogatja az orosz egyház vezetőivel szembeni szankciókat.
„Ez a háború már régen túllépett a lövészárkokon. Túlterjedt a gazdaságon és az energetikán, hatásait látjuk a kultúrában és a sportban is, és most már úgy tűnik, a vallást sem kerüli el” – fogalmazott.
Ezt is ajánljuk a témában
Megvétózták.
Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP