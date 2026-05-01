Üzenet a győzteseknek

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Vajon természetes jelenségről van szó, vagy tudatosan alakított narratíváról?
Az EU támogatásaira, terveire építeni olyan, mint ingoványra alapozni. Tény, hogy a nyolcbillió forintnyi forrással az új kormány hozzáláthat a Magyarország előtt álló valódi kihívások kezeléséhez, ám minden célt nem lehet elérni belőle. Fájdalmas intézkedések jöhetnek.
Új szavakkal ismerkedünk Európában. Deindusztrializáció: a lehetetlenül megdrágult energiaárak miatt leépít és boldogabb tájékokra – Kínába vagy az Egyesült Államokba – költöztet a német ipar színe-java, a BASF, a ThyssenKrupp vagy éppen a Volkswagen. Az energiaforrások meghirdetett diverzifikálása az atomerőművek bezárásával indult, az Északi Áramlat felrobbantásával és a katari földgáz hormuzi blokádjával folytatódott. Maradt a legdrágább forrás: az alaszkai – amely a zöldenergia jegyében a leginkább szennyező forrás is. A „bezöldült” Németország több szenet éget, mint valaha, hiszen a szél nem akkor fúj, a nap nem akkor süt, amikor kellene. A német lakossági zsinóráram folyamatossága csak a francia nukleáris erőműveknek köszönhetően biztosítható. Ha Németország köhög, Európának tüdőgyulladása van.
Bár Franciaországnak stabilabb az alapvetően nukleáris erőművekre épülő energiaellátása, az urán üzemanyag eredete ugyancsak bizonytalan. Kazah, ausztrál, orosz és nigeri szállítók osztoznak a piacon; észak-afrikai exgyarmataikról éppen mostanában akolbólítják ki a franciákat, Kazahsztán meg már-már Oroszország – vagy egyre inkább Kína? Mindeközben Franciaország elnökének egyik legfontosabb célja napjainkban a halálba segítésről szóló törvény elfogadtatása.
Magyarország és Szlovákia közvetlenül Oroszország energiavezetékeire van felfűzve. Az alternatív energiaforrások lényegesen drágábbak. Ez jelentős kiszolgáltatottság. A magyar energiamix, amelyben a nukleáris források mellett meghatározó az uniós viszonylatban legmagasabbnak számító napenergia aránya, akár kedvezőnek is mondható, bár az új paksi blokk építése hosszú ideje húzódik, és nálunk nagyobb országok sem függetleníthetik magukat a világpolitikai eseményektől és szankcióktól. Egy ország energiastratégiája nem épülhet mégoly jelentős személyes politikai barátságokra sem.