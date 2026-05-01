Üzenet a győzteseknek

Új szavakkal ismerkedünk Európában. Deindusztrializáció: a lehetetlenül megdrágult energiaárak miatt leépít és boldogabb tájékokra – Kínába vagy az Egyesült Államokba – költöztet a német ipar színe-java, a BASF, a ThyssenKrupp vagy éppen a Volkswagen. Az energiaforrások meghirdetett diverzifikálása az atomerőművek bezárásával indult, az Északi Áramlat felrobbantásával és a katari földgáz hormuzi blokádjával folytatódott. Maradt a legdrágább forrás: az alaszkai – amely a zöldenergia jegyében a leginkább szennyező forrás is. A „bezöldült” Németország több szenet éget, mint valaha, hiszen a szél nem akkor fúj, a nap nem akkor süt, amikor kellene. A német lakossági zsinóráram folyamatossága csak a francia nukleáris erőműveknek köszönhetően biztosítható. Ha Németország köhög, Európának tüdőgyulladása van.

Bár Franciaországnak stabilabb az alapvetően nukleáris erőművekre épülő energiaellátása, az urán üzemanyag eredete ugyancsak bizonytalan. Kazah, ausztrál, orosz és nigeri szállítók osztoznak a piacon; észak-afrikai exgyarmataikról éppen mostanában akolbólítják ki a franciákat, Kazahsztán meg már-már Oroszország – vagy egyre inkább Kína? Mindeközben Franciaország elnökének egyik legfontosabb célja napjainkban a halálba segítésről szóló törvény elfogadtatása.