Üzenet a győzteseknek

2026. május 01. 05:54

Az EU támogatásaira, terveire építeni olyan, mint ingoványra alapozni. Tény, hogy a nyolcbillió forintnyi forrással az új kormány hozzáláthat a Magyarország előtt álló valódi kihívások kezeléséhez, ám minden célt nem lehet elérni belőle. Fájdalmas intézkedések jöhetnek.

null
Jásdi István
Új szavakkal ismerkedünk Európában. Deindusztrializáció: a lehetetlenül megdrágult energiaárak miatt leépít és boldogabb tájékokra – Kínába vagy az Egyesült Államokba – költöztet a német ipar színe-java, a BASF, a ThyssenKrupp vagy éppen a Volkswagen. Az energiaforrások meghirdetett diverzifikálása az atomerőművek bezárásával indult, az Északi Áramlat felrobbantásával és a katari földgáz hormuzi blokádjával folytatódott. Maradt a legdrágább forrás: az alaszkai – amely a zöldenergia jegyében a leginkább szennyező forrás is. A „bezöldült” Németország több szenet éget, mint valaha, hiszen a szél nem akkor fúj, a nap nem akkor süt, amikor kellene. A német lakossági zsinóráram folyamatossága csak a francia nukleáris erőműveknek köszönhetően biztosítható. Ha Németország köhög, Európának tüdőgyulladása van.

2015.10.18,Sid,,Croatia,And,Serbia,Border:,Refugees,Walking,Through,The
Fotó: Shutterstock

Bár Franciaországnak stabilabb az alapvetően nukleáris erőművekre épülő energiaellátása, az urán üzemanyag eredete ugyancsak bizonytalan. Kazah, ausztrál, orosz és nigeri szállítók osztoznak a piacon; észak-afrikai exgyarmataikról éppen mostanában akolbólítják ki a franciákat, Kazahsztán meg már-már Oroszország – vagy egyre inkább Kína? Mindeközben Franciaország elnökének egyik legfontosabb célja napjainkban a halálba segítésről szóló törvény elfogadtatása.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Európa lemaradt

Magyarország és Szlovákia közvetlenül Oroszország energiavezetékeire van felfűzve. Az alternatív energiaforrások lényegesen drágábbak. Ez jelentős kiszolgáltatottság. A magyar energia­mix, amelyben a nukleáris források mellett meghatározó az uniós viszonylatban legmagasabbnak számító napenergia aránya, akár kedvezőnek is mondható, bár az új paksi blokk építése hosszú ideje húzódik, és nálunk nagyobb országok sem függetleníthetik magukat a világpolitikai eseményektől és szankcióktól. Egy ország energiastraté­giája nem épülhet mégoly jelentős személyes politikai barátságokra sem.

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Héja
2026. május 01. 07:53
Jásdi Pista remek borász és közíró.
szim-patikus
2026. május 01. 06:34 Szerkesztve
Az EU támogatásaira, terveire építeni olyan, mint ingoványra alapozni. Egy lófaszt. Ha adnak fogadd el, ha ütnek szaladj el. ( lehet okoskodni, de a lényeg.: Ennyi. )
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!