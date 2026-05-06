kormány Tisza Párt Magyar Péter

Sógország, avagy az én rokonom egyenlőbb a többinél

2026. május 06. 18:02

Sokadjára bizonyosodhat be: a szemben álló politikai szekértáborok, holdudvarok, érdekkörök, brancsok és klikkek valójában nem elveket kérnek számon, amikor másik térfélre morális vádakat kiabálnak át. Ugyanis ezeket a szabályokat maguk felé, a saját oldalukon nem érvényesítik.

Papp László Tamás
Öt

„Sokadjára bizonyosodhat be: a szemben álló politikai szekértáborok, holdudvarok, érdekkörök, brancsok és klikkek valójában nem elveket kérnek számon, amikor másik térfélre morális vádakat kiabálnak át. Ugyanis ezeket a szabályokat maguk felé, a saját oldalukon nem érvényesítik. Innentől kezdve viszont a közélet nem világnézeti-erkölcsi harc, csupán zsákmányszerző kompromat-háború. Melyben a győztes dönti el, mi az igazság, és úgy gondolja: ő bátran megteheti, amiért a legyőzött riválisát elítélte. Ugyanazért teheti, amiért az elődje is megcselekedte: pontosan tudják, hogy fanatizált és/vagy korrumpált híveik úgyis mindent elnéznek nekik. Mert a háborúban ugyebár vannak felsőbb szempontok, magasabb érdekek.

Aki ismeri a munkásságomat, az tudja, hogy szeretek alternatív történelmi víziókkal játszani. Akár jövőbe ugratott múlttal vagy a jelenkor évtizedekkel korábbra rávetített mutációjával. Mi lett volna, ha Putyinnak 2022-ben sikerül megszállnia Ukrajnát, ha 1990-ben volt MSZMP-politikusok kétharmadot szereznek, illetve csak baloldali pártok jutnak az Országházba, vagy ha az 1998-as robbantássorozat és a kormánypárti laptulajdonost érintő gyilkosság napjainkban történik. A mostani téma bevezetéseként hadd osszam meg egy korábbi ilyen témájú cikkemet, amelyben alternatív médiatörténelmet írtam a NER-hívőknek, azzal a felszólítással: képzeljék el, ha ezt Gyurcsány csinálja! A 2006 őszi zavargásokhoz vezető őszödi beszédet a közszolgálati rádió hozta nyilvánosságra. A Fidesz támogatóinak 2021 májusában azt a kérdést tettem föl: mi lett volna, ha Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök törölteti a rádió honlapjáról ezt a beszédet, mégpedig arra hivatkozva: azért kértem, hogy vegyék le a beszédet, »mert nem akartam, hogy az ellenzék a saját hangommal kampánycélokra használja fel a szavaimat.«

Mi lett volna, ha Gyurcsány ezt teszi, kedves Fidesz-szavazók? – kérdeztem tőlük szónokilag. Hatalmas botrány, ugye? Még nagyobb zavargások törtek volna ki – borítékoltam a reakciót. Ezek után megkérdeztem a fideszesektől, mit szólnak ahhoz, hogy Dézsi Csaba András akkori győri polgármester, a kormánypárt egyik legismertebb vidéki önkormányzati politikusa a valóságban is megtette azt, amit Gyurcsány Ferenc csak az alternatív történelmi képzeletben. Dézsi töröltette a helyi közszolgálati rádió honlapjáról a nyilatkozatát, és ezt konkrétan ugyanazzal indokolta, mint az általam felhozott kontrafaktuális helyzetben Gyurcsány. Mert az ellenzék, illetve a sajtó ugyanúgy felkapta Dézsinek a saját kormánya egészségügyi intézkedéseit bíráló szavait, mint az őszödi beszéd mondatait, és ebből az utólagos öncenzúrából botránynak kellett volna lennie. Én ugyanis azt gondolom, hogy valamennyi pártot és politikust ugyanazon mérce alapján kell megítélni. Ha Gyurcsánynál ez felháborító lenne, akkor egy Fidesz-politikusnál is az. És már be is van tárazva a legújabb alternatív múltvízióm, ezúttal a kedves Tisza-híveknek.”

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemecsekerno-007-01
2026. május 06. 18:56
Ez mind szép, csak ne feszítsék túl a húrt mert baj lesz. Mindenki emlékezzen 1919-re.
bokrosbirka
2026. május 06. 18:46 Szerkesztve
Ha végig megyek a Tisza soron, Valamennyi Tiszás, mind sógorom, Tiszás, Tiszás mért vagy Tiszás, Sárgalábú istenit az anyádnak!
google-2
2026. május 06. 18:43
A piac újraosztása kezdődik. Az új éhesek közelebb akarnak kerülni a tűzhöz, a régieket meg kell semmisíteni, ha lehet és a vérengzéshez a királyság a legjobb rendszer. Ezért kerül sógor, koma, szerető a király szolgálatába. A nép meg mulat. Jó éjszakát, gyerekek!
you-brought-2-too-many
2026. május 06. 18:21
"Mi lett volna, ha Gyurcsány ezt teszi, kedves Fidesz-szavazók? – kérdeztem tőlük szónokilag. Hatalmas botrány, ugye? Még nagyobb zavargások törtek volna ki – borítékoltam a reakciót. Ezek után megkérdeztem a fideszesektől, mit szólnak ahhoz, hogy Dézsi Csaba András akkori győri polgármester, a kormánypárt egyik legismertebb vidéki önkormányzati politikusa a valóságban is megtette azt, amit Gyurcsány Ferenc csak az alternatív történelmi képzeletben. " Oh, èrtem èn. Tehát a tetteket nèzzük csak ès ne annak súlyát, mèrtèkèt, jelentősègèt. Szóval egy játèkvezetői tèvedès a megyei III helyosztójàn egyenèrtèkű egy BL döntős tèvedèssel, csak mert a megítèlt helyzet hasonló. Nem túl erős ez a Gyurcsányos pèlda, azt kell h mondjam🙂
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.