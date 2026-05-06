„Sokadjára bizonyosodhat be: a szemben álló politikai szekértáborok, holdudvarok, érdekkörök, brancsok és klikkek valójában nem elveket kérnek számon, amikor másik térfélre morális vádakat kiabálnak át. Ugyanis ezeket a szabályokat maguk felé, a saját oldalukon nem érvényesítik. Innentől kezdve viszont a közélet nem világnézeti-erkölcsi harc, csupán zsákmányszerző kompromat-háború. Melyben a győztes dönti el, mi az igazság, és úgy gondolja: ő bátran megteheti, amiért a legyőzött riválisát elítélte. Ugyanazért teheti, amiért az elődje is megcselekedte: pontosan tudják, hogy fanatizált és/vagy korrumpált híveik úgyis mindent elnéznek nekik. Mert a háborúban ugyebár vannak felsőbb szempontok, magasabb érdekek.

Aki ismeri a munkásságomat, az tudja, hogy szeretek alternatív történelmi víziókkal játszani. Akár jövőbe ugratott múlttal vagy a jelenkor évtizedekkel korábbra rávetített mutációjával. Mi lett volna, ha Putyinnak 2022-ben sikerül megszállnia Ukrajnát, ha 1990-ben volt MSZMP-politikusok kétharmadot szereznek, illetve csak baloldali pártok jutnak az Országházba, vagy ha az 1998-as robbantássorozat és a kormánypárti laptulajdonost érintő gyilkosság napjainkban történik. A mostani téma bevezetéseként hadd osszam meg egy korábbi ilyen témájú cikkemet, amelyben alternatív médiatörténelmet írtam a NER-hívőknek, azzal a felszólítással: képzeljék el, ha ezt Gyurcsány csinálja! A 2006 őszi zavargásokhoz vezető őszödi beszédet a közszolgálati rádió hozta nyilvánosságra. A Fidesz támogatóinak 2021 májusában azt a kérdést tettem föl: mi lett volna, ha Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök törölteti a rádió honlapjáról ezt a beszédet, mégpedig arra hivatkozva: azért kértem, hogy vegyék le a beszédet, »mert nem akartam, hogy az ellenzék a saját hangommal kampánycélokra használja fel a szavaimat.«