Magyar Péter nem sokat gondolkodhat: ezt kéri Brüsszel az uniós forrásokért cserébe

Most több százmilliárd forint és a Tisza Párt jövője a tét
Budapesten nagyon sok a kérdőjel, de ezen is múlhat Magyar Péter alakulatának jövőbeli sorsa.
Alig maradt ideje az új kormánynak, hogy a helyreállítási forrásokat hazahozza. Brüsszel ráadásul nem kegyelmez és nem sok kibúvót hagy.
A 2026-os RRF-határidők az Európai Bizottság zárási útmutatója szerint nem tárgyalhatók újra: aki augusztus 31-ig nem teljesíti a vállalt mérföldköveket, véglegesen elveszíti a kapcsolódó forrásokat. Magyar Péternek az új kormány felállításával párhuzamosan kell rendeznie a vitás reformokat, a 10,4 milliárd eurós keret sorsa az igazságügyi és korrupcióellenes reformok tényleges végrehajtásán múlik – írja az Index a Portfolió cikke alapján.
Bár Magyar Péter kétharmados többséget szerzett április 12-én, a Portfolio beszámolója szerint az RRF (Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz) szempontjából ezzel a váltással
csupán néhány hónap maradt a vitás reformok, beruházások és az azokhoz szükséges dokumentáció rendezésére. Az új kormánynak nem lesz ideje hosszú politikai átgondolásra: párhuzamosan kell politikai átmenetet és végrehajtási menedzsmentet kezelnie.
Az Európai Bizottság három lehetséges mentőövet kínál:
A lap értesülései szerint a fenti eszközök együttes alkalmazásával a 10,4 milliárd eurós keret 80-85 százaléka megőrizhető. A fennmaradó rész sorsa azon múlik, hogy az igazságügyi, korrupcióellenes és közbeszerzési reformoknál nemcsak jogszabályok születnek-e, hanem működőképes intézmények is létrejönnek-e: azok ellenőrzése hónapokat vehet igénybe. A nem teljesített vállalásoknál a bizottság csökkentési eljárást indít, és nem ad hiánypótlást.
Ezt is ajánljuk a témában
Budapesten nagyon sok a kérdőjel, de ezen is múlhat Magyar Péter alakulatának jövőbeli sorsa.
Nyitókép: Anadolu via AFP