Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
brüsszel Magyar Péter RRF európai bizottság

Magyar Péter nem sokat gondolkodhat: ezt kéri Brüsszel az uniós forrásokért cserébe

2026. május 06. 16:31

Alig maradt ideje az új kormánynak, hogy a helyreállítási forrásokat hazahozza. Brüsszel ráadásul nem kegyelmez és nem sok kibúvót hagy.

A 2026-os RRF-határidők az Európai Bizottság zárási útmutatója szerint nem tárgyalhatók újra: aki augusztus 31-ig nem teljesíti a vállalt mérföldköveket, véglegesen elveszíti a kapcsolódó forrásokat. Magyar Péternek az új kormány felállításával párhuzamosan kell rendeznie a vitás reformokat, a 10,4 milliárd eurós keret sorsa az igazságügyi és korrupcióellenes reformok tényleges végrehajtásán múlik – írja az Index a Portfolió cikke alapján.

Bár Magyar Péter kétharmados többséget szerzett április 12-én, a Portfolio beszámolója szerint az RRF (Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz) szempontjából ezzel a váltással 

csupán néhány hónap maradt a vitás reformok, beruházások és az azokhoz szükséges dokumentáció rendezésére. Az új kormánynak nem lesz ideje hosszú politikai átgondolásra: párhuzamosan kell politikai átmenetet és végrehajtási menedzsmentet kezelnie.

Az Európai Bizottság három lehetséges mentőövet kínál:

  • Informális előzetes egyeztetésekkel a végleges benyújtás előtt is jelezhető Brüsszelnek, milyen bizonyítékokkal számol az ország.
  • A korábbi helyreállítási terv módosítható, az Orbán-kormány által megkezdett MFB-tőkeemelési konstrukció (4 milliárd euró zöldenergiás célokra) mérföldkőként elfogadható lenne.
  • Egyes, eredeti feltételrendszerükben nehezen teljesíthető reformok egyszerűsített változatra cserélhetők.

A lap értesülései szerint a fenti eszközök együttes alkalmazásával a 10,4 milliárd eurós keret 80-85 százaléka megőrizhető. A fennmaradó rész sorsa azon múlik, hogy az igazságügyi, korrupcióellenes és közbeszerzési reformoknál nemcsak jogszabályok születnek-e, hanem működőképes intézmények is létrejönnek-e: azok ellenőrzése hónapokat vehet igénybe. A nem teljesített vállalásoknál a bizottság csökkentési eljárást indít, és nem ad hiánypótlást.

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
makapaka2
2026. május 06. 18:10
PötiPetit nem ingyen segítették hatalomra.
johannluipigus
2026. május 06. 18:01
Figyelsz, poloska? Ezek a barátaid.
bagoly-29
2026. május 06. 17:40
Na ez az, amikor nem találnak a minisztériumokba államtitkárokat, s helyetteseiket sem! S mivel Ursuláék annak örülnek, ha minél kevesebbet kell lecsípjenek az ukránoknak szánt pénzből, kukacoskodni fognak, még a pártfogoltjukkal szemben is...
europész
2026. május 06. 17:35
Pontosan ezért kellett volna fideszkdnp kormánynak maradnia.Akkor ki kénxszeritették volna ebból a bagázsból.Addig nem lett volna költségvetésük ameddig ki nem fizetik az országnak járó pénzt.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.