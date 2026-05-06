Nagy fordulat következett be a magyarországi rendszámok terén

2025 február 1-én jelentősen, 35 százalékkal emelkedtek a közlekedési hatósági díjak, ami az egyéni és egyedi rendszámok árára is hatással volt – számolt be róla a Vezess.

A 2022 július 1. óta bevezetett új, hét karakteres rendszámtípusokkal jelentősen bővült a lehetséges kombinációk száma: a korábbi rendszerhez képest megduplázódott az elérhető betű-szám variációk mennyisége. Az egyénileg választott rendszámok formátuma továbbra is megegyezik a hagyományos sorozatrendszámokkal (négy betű és három szám), és csak olyan kombináció kérhető, amelyet korábban még nem adtak ki.