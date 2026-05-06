Nagy fordulat következett be a magyarországi rendszámok terén

Bejelentették: már nem titok, ki lesz az új igazgató a Kecskeméti Mercedes-gyár élén
A szakember már 15 éve dolgozik a cégnél.
35 százalékkal emelkedtek az egyedi rendszámok árai. Az intézkedést azonban nem úgy sült el, mint ahogy várták.
2025 február 1-én jelentősen, 35 százalékkal emelkedtek a közlekedési hatósági díjak, ami az egyéni és egyedi rendszámok árára is hatással volt – számolt be róla a Vezess.
A 2022 július 1. óta bevezetett új, hét karakteres rendszámtípusokkal jelentősen bővült a lehetséges kombinációk száma: a korábbi rendszerhez képest megduplázódott az elérhető betű-szám variációk mennyisége. Az egyénileg választott rendszámok formátuma továbbra is megegyezik a hagyományos sorozatrendszámokkal (négy betű és három szám), és csak olyan kombináció kérhető, amelyet korábban még nem adtak ki.
Ugyanakkor az egyéni rendszámokra egy sajátos korlátozás is vonatkozik: kizárólag olyan azonosítók igényelhetők, amelyek „sorozatban előállíthatók”. Ez a szabály sokak szerint indokolatlanul szűkíti a lehetőségeket, és akár az állami bevételeket is visszafoghatja, mivel csökkenti a potenciális igénylések számát.
Az áremelés előtt az egyéni rendszámok ára 112 450 forint volt, míg az egyedi rendszámokért 435 ezer forintot kellett fizetni. A drágulás után ezek az összegek jelentősen megemelkedtek:
az egyedi rendszámok ára például 587 250 forintra nőtt.
Egyes értelmezések szerint a szigorúbb szabályozás célja az lehetett, hogy a vásárlókat a magasabb árú, teljesen egyedi rendszámok felé tereljék.
Az áremelést megelőző időszakban várható módon megugrott a kereslet: 2024 november 1. és 2025 január 31. között 1600 egyéni és 314 egyedi rendszámot igényeltek. Ezzel szemben az emelést követően jelentős visszaesés következett:
2026 február 1. és április 30. között az egyéni rendszámok iránti kereslet 51 százalékkal, az egyedieké pedig 66 százalékkal csökkent, 785, illetve 107 darabra.
A kereslet csökkenése azt eredményezte, hogy a jelentős áremelés ellenére az állam bevétele csak minimálisan nőtt: kevesebb mint 30 millió forintos többletet sikerült elérni, ami mindössze 3 százalékos növekedést jelent. Ez arra utal, hogy a díjemelés negatív hatása a keresletre erősebb volt, mint a magasabb árakból származó bevételnövekedés.
Ezt is ajánljuk a témában
A szakember már 15 éve dolgozik a cégnél.
Nyitókép: Facebook/Innovációs és Technológiai Minisztérium
***