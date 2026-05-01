európai unió uniós Magyar Péter pénz

Minden centnek hatalmas ára lesz

2026. május 01. 06:17

Az uniós pénz messze nem fogja fedezni azokat a költségeket, amelyek a követelések teljesítése során fognak keletkezni.

2026. május 01. 06:17
Horváth József
Horváth József
Magyar Nemzet

„A választás utáni napokban gyorsan meg is kaptuk azt a huszonhét pontos követelést, amit teljesítenünk kell ahhoz, hogy megkapjuk a nekünk járó pénzt. Teljesen nyilvánvalóvá téve azt, hogy politikai okai voltak a zárolásának.

Most aztán ismét megkövetelik tőlünk, hogy mondjunk le a »szuverenitásunk egy kis darabjáról«. Az új kormánynak rövidesen el kell döntenie, hogy mihez kezd az uniós elvárásokkal. Látható, hogy az eurómilliárdokat nyílt zsarolásra használják, azaz minden centnek hatalmas ára lesz. Ráadásul ez a pénz messze nem fogja fedezni azokat a költségeket, amelyek a követelések teljesítése során fognak keletkezni.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Mindeközben pedig a külpolitikai mozgásterünk ismét látványosan szűkülni fog. Hiszen brüsszeli, berlini elvárás az orosz kapcsolatok felszámolása. Peking is érzékenyen figyeli a brüsszeli kritikus hangokat, amihez majd csatlakoznunk kell. Washington pedig éppen a NATO egyes európai országainak megbüntetését, kizárását fontolgatja. 

Úgy állunk most 2026 tavaszán, hogy a gyengülő, válságból válságba sodródó Európai Unióhoz kötjük a szekerünket. Amely ráadásul katonai szövetséggé kíván alakulni, amely felszámolja a nemzetállamok szuverenitását. Minden áron, minden eszközzel. Mi pedig visszasüllyedünk egy eljelentéktelenedő unió provinciájává, sőt gyarmatává.

Bár ne lenne igazam, de nagyon rövid időn belül eldől, hogy mi fog történni. Hogy is mondta a 2002-es győzelme után az MSZP elnöke, külügyminisztere?: »Tanuljunk meg kicsik lenni!«” 

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
survivor
2026. május 01. 08:33
A Mandinert kb. mikor szántjak be ?
survivor
2026. május 01. 08:32
A magyar költsegvetes főösszege 25.000 milliard Ft. Mennyit kapunk az EU- tol ? Senki se tudja...
survivor
2026. május 01. 08:28
A " sokszínüseg erő" Kár ,hogy ezt Kína,Oroszorszag, az USA nem tudja... Es India is nacionalista.Sok- sok kicsi náció...
survivor
2026. május 01. 08:25
Az EU bukasa se menti meg a káosztol Europat...
