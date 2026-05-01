Elszabadultak a brüsszeli fenevadak: Von der Leyen benyújtotta a számlát, úgy fizethet Magyar Péter, mint a katonatiszt
Mindent ki akarnak sajtolni Magyarországból.
Az uniós pénz messze nem fogja fedezni azokat a költségeket, amelyek a követelések teljesítése során fognak keletkezni.
„A választás utáni napokban gyorsan meg is kaptuk azt a huszonhét pontos követelést, amit teljesítenünk kell ahhoz, hogy megkapjuk a nekünk járó pénzt. Teljesen nyilvánvalóvá téve azt, hogy politikai okai voltak a zárolásának.
Most aztán ismét megkövetelik tőlünk, hogy mondjunk le a »szuverenitásunk egy kis darabjáról«. Az új kormánynak rövidesen el kell döntenie, hogy mihez kezd az uniós elvárásokkal. Látható, hogy az eurómilliárdokat nyílt zsarolásra használják, azaz minden centnek hatalmas ára lesz. Ráadásul ez a pénz messze nem fogja fedezni azokat a költségeket, amelyek a követelések teljesítése során fognak keletkezni.
Mindeközben pedig a külpolitikai mozgásterünk ismét látványosan szűkülni fog. Hiszen brüsszeli, berlini elvárás az orosz kapcsolatok felszámolása. Peking is érzékenyen figyeli a brüsszeli kritikus hangokat, amihez majd csatlakoznunk kell. Washington pedig éppen a NATO egyes európai országainak megbüntetését, kizárását fontolgatja.
Úgy állunk most 2026 tavaszán, hogy a gyengülő, válságból válságba sodródó Európai Unióhoz kötjük a szekerünket. Amely ráadásul katonai szövetséggé kíván alakulni, amely felszámolja a nemzetállamok szuverenitását. Minden áron, minden eszközzel. Mi pedig visszasüllyedünk egy eljelentéktelenedő unió provinciájává, sőt gyarmatává.
Bár ne lenne igazam, de nagyon rövid időn belül eldől, hogy mi fog történni. Hogy is mondta a 2002-es győzelme után az MSZP elnöke, külügyminisztere?: »Tanuljunk meg kicsik lenni!«”
