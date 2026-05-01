„A választás utáni napokban gyorsan meg is kaptuk azt a huszonhét pontos követelést, amit teljesítenünk kell ahhoz, hogy megkapjuk a nekünk járó pénzt. Teljesen nyilvánvalóvá téve azt, hogy politikai okai voltak a zárolásának.

Most aztán ismét megkövetelik tőlünk, hogy mondjunk le a »szuverenitásunk egy kis darabjáról«. Az új kormánynak rövidesen el kell döntenie, hogy mihez kezd az uniós elvárásokkal. Látható, hogy az eurómilliárdokat nyílt zsarolásra használják, azaz minden centnek hatalmas ára lesz. Ráadásul ez a pénz messze nem fogja fedezni azokat a költségeket, amelyek a követelések teljesítése során fognak keletkezni.