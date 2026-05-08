Magyar Péter sógora visszalépett, kiakadt az osztrák alkotmánybíró, a Tisza párt pedig bukhatja a terveit

Az osztrák Alkotmánybíróság elnöke is kiakadt: az Európai Bíróság történelmi ítéletet hozott Magyarország ellen
Először alkalmazták közvetlenül az EU Alapjogi Chartájának értékeit rögzítő 2. cikket.
Még nyugaton sem tetszett mindenkinek, hogy az EU bírósága megsemmisítésre ítélte a magyar gyermekvédelmi törvényt, Magyar Péterék meghátráltak a sógor-ügyben, a Tisza magát csapdázta be az elszámoltatási ígéreteivel – ezek voltak a legolvasottabb témáink csütörtökön.
Az Európai Bíróság történelmi jelentőségű ítéletében kimondta, hogy az Orbán Viktor vezette magyar kormány 2021-es gyermekvédelmi törvénye összeegyeztethetetlen az uniós joggal.
Christoph Grabenwarter bírói aktivizmust lát a bíróság döntésében. Először alkalmazták közvetlenül az EU Alapjogi Chartájának értékeit rögzítő 2. cikket.
Több szakértő attól tart: ez precedenst teremthet arra, hogy jövőben akár az illiberális többség is visszaéljen ezzel a hatalommal; mások szerint viszont szükséges lépés volt a jogállamiság védelmében Magyarországon és Lengyelországban tapasztalt visszalépések miatt. Az ítélet hosszú távon feszültséget okozhat a nemzeti alkotmánybíróságokkal és kérdéseket vet fel az EU demokratikus legitimációjáról.
Magyar Péter három nagy elszámoltatási ígérete komoly kihívásokat és ellentmondásokat rejt magában, amelyek akár a Tisza Párt saját támogatóit is kellemetlenül érinthetik, ha a pártelnök valóban komolyan gondolja a megvalósításukat.
Kellemetlen meglepetéseket okozhatnak a Tisza-szavazóknak.
„Lemondok a miniszteri jelöltségről” – jelentette be Melléthei-Barna Márton a Facebook-oldalán.
Az indoklása szerint „annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztettem Magyar Péterrel, és abban maradtunk, hogy az ország és a TISZA-kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan alkalmas és elkötelezett szakembert kér fel az igazságügyi miniszteri pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság.”
Magyar Péter szinte azonnal reagált.
„Holnap bejelentem az új jelöltemet az igazságügyi miniszteri pozícióra” – reagált a hírre a Tisza Párt elnöke.
