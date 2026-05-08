05. 08.
péntek
Magyar Péter sógora visszalépett, kiakadt az osztrák alkotmánybíró, a Tisza párt pedig bukhatja a terveit

2026. május 08. 05:51

Még nyugaton sem tetszett mindenkinek, hogy az EU bírósága megsemmisítésre ítélte a magyar gyermekvédelmi törvényt, Magyar Péterék meghátráltak a sógor-ügyben, a Tisza magát csapdázta be az elszámoltatási ígéreteivel – ezek voltak a legolvasottabb témáink csütörtökön.

Ovasson bele az előző nap legnépszerűbb cikkeibe a Mandineren!

Az osztrák alkotmánybíróság elnöke is kiakadt: az Európai Bíróság történelmi ítéletet hozott Magyarország ellen

Az Európai Bíróság történelmi jelentőségű ítéletében kimondta, hogy az Orbán Viktor vezette magyar kormány 2021-es gyermekvédelmi törvénye összeegyeztethetetlen az uniós joggal. 

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Christoph Grabenwarter bírói aktivizmust lát a bíróság döntésében. Először alkalmazták közvetlenül az EU Alapjogi Chartájának értékeit rögzítő 2. cikket.

Több szakértő attól tart: ez precedenst teremthet arra, hogy jövőben akár az illiberális többség is visszaéljen ezzel a hatalommal; mások szerint viszont szükséges lépés volt a jogállamiság védelmében Magyarországon és Lengyelországban tapasztalt visszalépések miatt. Az ítélet hosszú távon feszültséget okozhat a nemzeti alkotmánybíróságokkal és kérdéseket vet fel az EU demokratikus legitimációjáról.

Öngólok sora: ezért bukhatnak meg a Tisza elszámoltatási tervei

Magyar Péter három nagy elszámoltatási ígérete komoly kihívásokat és ellentmondásokat rejt magában, amelyek akár a Tisza Párt saját támogatóit is kellemetlenül érinthetik, ha a pártelnök valóban komolyan gondolja a megvalósításukat.

A legváratlanabb pillanatban szólalt meg Magyar Péter sógora: lemondott a miniszteri jelöltségről

„Lemondok a miniszteri jelöltségről” – jelentette be Melléthei-Barna Márton a Facebook-oldalán.

Az indoklása szerint „annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztettem Magyar Péterrel, és abban maradtunk, hogy az ország és a TISZA-kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan alkalmas és elkötelezett szakembert kér fel az igazságügyi miniszteri pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság.”

Magyar Péter szinte azonnal reagált.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
The Loner
•••
2026. május 08. 08:33 Szerkesztve
icukamagacuki 2026. május 08. 08:12 Idegesnek tűnsz . :) Nyugi, az igazság mindig kiakasztotta a hozzád a hasonló "büdös szájú" 2 bites 62 IQ-s agymosott ostoba,kólás dobozokat. (idézet: mp-töl) Ja,és nem buktunk se mekkorát, választást veszítettünk. Volt már ilyen. Aztán vissza jöttünk, mert a nép vissza hozott. Most sem lesz ez másképp. Még az is lehet hogy egy év múlva már te is tele torokból orditod a RIa , RIA, PszichiátRIA szlogent! Azt hiszem ez a szlogen még sokáig sláger lesz. :) Na, további jó vergődést ! :)
masikhozzaszolo
2026. május 08. 08:22
Volt aki fél évet mondott. Hogy átalakul a kormány. Még meg sem alakult, már átalakult. Most Sólyom gépelhet új kinevezést.
icukamagacuki
•••
2026. május 08. 08:12 Szerkesztve
The Loner 2026. május 08. 07:05 • Szerkesztve Magyar Péter sógora visszalépett" Púder ! Tiszás púder, tiszafosnyikoknak. Az igazság pedig az hogy,nem önszántából lépett vissza, hanem Herr Weber utasítására kellett meghátrálnia." Ember te ugyanolyan szellemi toprogy maradtál mint voltál.Mit gondolsz miért buktatok ekkorát?Te morálisan gyengeelméjű vagy, a legócskább fajtából,de rád is szükség volt ,hogy ekkkorát bukjatok.Akkor további jó vergődést bukott szar. soros,brüsszel,ukrajna,weber,háború,.Baszod már ideje lesz kisöpörni végleg titeket.
dimaggio
2026. május 08. 08:00
Nem vetődött árnyék, hanem besötétedett ,amikor jelölték .
