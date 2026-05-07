Karácsony nem bocsájtana meg Balásynak és megrendelőinek – megkérdezték, hogy akkor miért szerződött le vele a főváros cége

Karácsony Gergely Rónai Egon vendége volt az Index podcastjében. A főpolgármestert a műsorvezető elsősorban arról kérdezte, milyen együttműködésre számít az új kormány és a főváros között, de szóba jött néhány aktuális politikai történés is. Például, hogy Balásy Gyula, a kommunikációs piac egyik legnagyobb szereplőjének, a New Land Mediának és a Lounge-cégcsoportnak a tulajdonosa könnyek közt jelentette be a Magyar Péter testvérének, Magyar Mártonnak a tulajdonában lévő Kontroll.hu-nak adott interjújában, hogy közjegyző előtt aláírt okiratban felajánlja négy cégét – a Lounge Designt, a Lounge Eventet, a New Land Mediát, valamint a Visual Europe Zrt.-ben lévő közvetett részesedését – az állam számára. A bejelentésre azután került sor, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jelzésére a megelőző héten egyes cégeinek bankszámláit zárolták.

A történtekkel kapcsolatban Karácsony Gergely a minap indulatos posztot írt. Mint fogalmazott: „A gyűlöletpolitika végrehajtóinak és megrendelőinek nincs bocsánat”.