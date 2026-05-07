bkm karácsony gergely Magyar Péter főpolgármesteri hivatal

Karácsony nem bocsájtana meg Balásynak és megrendelőinek – megkérdezték, hogy akkor miért szerződött le vele a főváros cége

2026. május 07. 22:27

Budapest főpolgármestere nemrég indulatos posztot írt a kormányzati kommunikációt is intéző Balásy Gyuláról, mire kiderült, hogy a fővárosi BKM is az ő cégével állt szerződésben. Rá is kérdeztek Karácsony Gergelynél, hogy tudott-e erről.

Karácsony Gergely Rónai Egon vendége volt az Index podcastjében. A főpolgármestert a műsorvezető elsősorban arról kérdezte, milyen együttműködésre számít az új kormány és a főváros között, de szóba jött néhány aktuális politikai történés is. Például, hogy Balásy Gyula, a kommunikációs piac egyik legnagyobb szereplőjének, a New Land Mediának és a Lounge-cégcsoportnak a tulajdonosa könnyek közt jelentette be a Magyar Péter testvérének, Magyar Mártonnak a tulajdonában lévő Kontroll.hu-nak adott interjújában, hogy közjegyző előtt aláírt okiratban felajánlja négy cégét – a Lounge Designt, a Lounge Eventet, a New Land Mediát, valamint a Visual Europe Zrt.-ben lévő közvetett részesedését – az állam számára. A bejelentésre azután került sor, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jelzésére a megelőző héten egyes cégeinek bankszámláit zárolták.

A történtekkel kapcsolatban Karácsony Gergely a minap indulatos posztot írt. Mint fogalmazott: „A gyűlöletpolitika végrehajtóinak és megrendelőinek nincs bocsánat”.

Emlékezetes, a napokban új közbeszerzési eredmény jelent meg az értesítőben, mely szerint a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. (BKM) egy 60 millió forint értékű, két évre szóló keretszerződést kötött a Media Dynamics Kft.-vel kommunikációs feladatok ellátására.

A Media Dynamics az elmúlt 3 évben már 185 millió forintot kapott az ellenzéki irányítású Fővárosi Közgyűlés kasszájából különböző feladatokra.

A HVG megkérdezte a Főpolgármesteri Hivatalt, hogy Balásy Gyula döntése után, miszerint az államnak adja vállalatait, továbbra is fenntartják-e a megbízást. Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója azt válaszolta, hogy Karácsony Gergely főpolgármester a nap folyamán tájékoztatást kért a BKM-től, és a BKM vezetősége közölte, hogy intézkedik a szerződés felmondásáról.

„Nem, egyébként nem tudtam”

Rónai Egon a Karácsonnyal készített interjúban rámutatott: 

Kiderült közben, hogy a főváros legnagyobb cége Balásy Gyula megrendelője.”

Mire Karácsony azt válaszolta: „Hát...ő...volt.”

„Ön ezt tudta?” – kérdezte a műsorvezető.

Nem, egyébként nem tudtam. Azt tudtam, hogy a fővárosi cégek mindig arra panaszkodtak, hogy ha bármilyen kommunikációs tendert kiírnak, akkor mindig Balásy Gyula valamelyik cége viszi el, ezért azt mondtam nekik, hogy ne írjanak ki ilyet” 

– válaszolta Karácsony.

A főpolgármester szerint a kommunikációs piac annyira tönkre lett téve, hogy más nem tudott nyerni Balásyn kívül. 

Karácsonyék ezért minden fővárosi céget arra kértek, „hogy ne csináljanak ilyet”.

Azt azonban a főpolgármester hozzátette, azoknál az uniós projekteknél, amelyeknél kötelező volt a kommunikáció, azt házon belül oldották meg. 

Ugye korábban volt a Budapest Brand, egy kommunikációs és kulturális cégünk, és amikor volt kötelező kommunikációs büdzsé az európai uniós projekteknél, azt velük csináltattuk meg. 

Amióta ez a cég felszámolásra került, azóta pedig a Főpolgármesteri Hivatal” – mondta.

A főpolgármester által említett Budapest Brand egyébként nem volt mentes a botrányos ügyektől. 

A cégen keresztül olyan pénzszórás ment, hogy a Fővárosi Közgyűlés tagjainak többsége minden támogatást megvont tőle.

Buli-gate, gyatra pénzügyi helyzet, zavaró óriásplakátok

A majdnem 50 perces interjúban sok más téma is felmerült. Például az, miért került szembe Budapest főpolgármestere Magyarország leendő miniszterelnökével azon, ki mikor rendez bulit a fővárosban a kormányváltás apropóján.

Ugyan Karácsony Gergely néhány perccel azelőtt még büszkén mondta, hogy ő főpolgármesterként nem pártember, nem is szabad pártembernek lennie, mégis örömmel ecsetelte, miért rendeztet a fővárossal ünnepet azért, mert új párt kerül a kormány élére. Sőt, azt is elárulta, hogy Magyar Péter beiktatási buliján is részt fog venni a Kossuth téren.

Kitárgyalták Budapest gyatra pénzügyi helyzetét is. „Mi idén szolidaritási hozzájárulást nem tudunk fizetni” – mondta. Karácsony hangsúlyozta, Budapest pénzügyi helyzete rendkívül súlyos. A főváros szerinte már nem képes teljesíteni az állam felé előírt befizetési kötelezettségeit, miközben a mindennapi működés fenntartása is egyre nehezebb.

Azt is kijelentette:

Én nagyon szeretnék kormánypárti lenni.” 

A főpolgármester szerint kész együttműködni az új vezetéssel, amennyiben Budapest valódi partnerséget kap.

Karácsony kitért a városban kitett plakátokra. Keményen bírálta a közterületi reklámrendszert, és jelezte, szigorúbb szabályozást szeretne, akár az óriásplakátok jelentős korlátozásával. „Budapest olyan szinten van túlterhelve óriásplakátokkal, hogy nincs még egy ilyen nagyváros Európában” – fogalmazott.

A teljes interjút itt nézheti meg:

Nyitókép: Karácsony Gergely Facebook-oldala

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
ed02222
2026. május 08. 00:18
A kis hazudó, hazudozó, csaló, félrevezető, hazug, eretnek, szélhámos, kókler, szemfényvesztő, becstelen, hantás, átverő, megtévesztő, simlis, füllentő, széltoló, svindler, lódító, ámító.
szim-patikus
2026. május 07. 23:40 Szerkesztve
Hagyjuk már karácsonyt....túlszerepelte már magát 100 évre előre. Amúgy ki ő hogy bocsánatot megtagadjon, vagy osztogasson. Papnak is szar lenne és ostyája meg jogosítványa sincs a szerencsétlennek. Kár hogy nem bakelit lemez, hajítanám ki a szemétbe.
zozo1971
2026. május 07. 23:34 Szerkesztve
Ja ha nekem nem tetsző cég nyer a pályázaton akkor inkább ne írjuk ki Ez aztán a liberális gondolkodású Ez a strici úgy hazudik Tönkre verte a várost lakhatatlan lett Budapest Semmit nem tartott az ígéretekből Csak az emberek szivatasa van Hazudozik már a saját családja is szegyenli
Toma78
2026. május 07. 23:30
Tényleg a Budapest Brand pénz szórásért és lopásért ki bocsásson meg neked te nyomorult szemüveges óvodás!? Mi újság a túlarazott Lánchíddal? Azzal már sikerült elszámolni Pride Matyi?!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!