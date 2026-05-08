Egyetlen napig féláron adják a fagyikat az egész országban – mutatjuk, pontosan hol

Május 8-a a Magyar Fagylalt Napja, melynek apropóján az egész országban féláron adják a fagylaltokat és jégkrémeket számos cukrászdában és fagyizóban.

Az „apróbetűs rész” a jóáras fagyihoz annyi, hogy legalább 4 különböző ízt kell választani egy vásárlásnál, hogy megkapjuk a kedvezményt.