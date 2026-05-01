„Sajóbábony polgármestere közölte, hogy a városban található, felszámolás alatt álló vegyi üzem EGYELŐRE nem jelenthet kockázatot a lakosságra nézve, ha pedig ebben változás történik, arról hakadéktalanul tájékoztatást fognak adni. A tájékoztatás dícséretes, de ha erre lesz szükség, az azt jelenti, hogy a katasztrófa bekövetkezett.

Az ott dolgozók szerint az üzem egy időzített bomba. A feladat elsősorban most nem az, hogy tájékoztatást kapjunk, ha bekövetkezik a baj, hanem az, hogy megelőzzük. Polgármester úr szerint ezt ma csak az állam tudja megtenni. Egyetértek! Épp ezért fordultam képviselőként az ügyvezető kormányhoz, hogy cselekedjenek.