Nekem mindegy, hogy melyik lép, de valamelyik most már intézkedjen!
„Sajóbábony polgármestere közölte, hogy a városban található, felszámolás alatt álló vegyi üzem EGYELŐRE nem jelenthet kockázatot a lakosságra nézve, ha pedig ebben változás történik, arról hakadéktalanul tájékoztatást fognak adni. A tájékoztatás dícséretes, de ha erre lesz szükség, az azt jelenti, hogy a katasztrófa bekövetkezett.
Az ott dolgozók szerint az üzem egy időzített bomba. A feladat elsősorban most nem az, hogy tájékoztatást kapjunk, ha bekövetkezik a baj, hanem az, hogy megelőzzük. Polgármester úr szerint ezt ma csak az állam tudja megtenni. Egyetértek! Épp ezért fordultam képviselőként az ügyvezető kormányhoz, hogy cselekedjenek.
Az én képviselői jogosultságom május 9-én lejár. Utána marad a Fidesz és a Tisza. Nekem mindegy, hogy melyik lép, de valamelyik most már intézkedjen, s gondoskodjon az üzem és ezzel együtt a dolgozók és a lakosság biztonságáról, még mielőtt baj nem lesz!”
