„Bár a leendő miniszterelnök még soha nem volt kormánytag és még csak bő két éve politikus, máris figyelemreméltó döntéseket hoz. Tanul Orbán Viktortól: eddigi személyi döntései magukban hordozzák a jutalmazást és a versenyeztetést is.

Tarr Zoltán lesz ugyan a kultúráért felelős miniszter, de politikailag fél szemmel oda kell figyelnie Rost Andreára, aki kis részben, de mégiscsak Tarr területén kormánybiztos lesz. Tarr a társadalmi kapcsolatokért is felelős lesz miniszterként, de Radnai Márk éppen a társadalmi részvételért felelős Működő és Emberséges Magyarország Intézet vezetője lesz, részben tehát akár keresztezheti is Tarr útját. Lehet rivalizálni.