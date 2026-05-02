Ez nem vicc: Magyar Péter sógora lesz Magyarország következő igazságügyi minisztere
„Bár a leendő miniszterelnök még soha nem volt kormánytag és még csak bő két éve politikus, máris figyelemreméltó döntéseket hoz. Tanul Orbán Viktortól: eddigi személyi döntései magukban hordozzák a jutalmazást és a versenyeztetést is.
Tarr Zoltán lesz ugyan a kultúráért felelős miniszter, de politikailag fél szemmel oda kell figyelnie Rost Andreára, aki kis részben, de mégiscsak Tarr területén kormánybiztos lesz. Tarr a társadalmi kapcsolatokért is felelős lesz miniszterként, de Radnai Márk éppen a társadalmi részvételért felelős Működő és Emberséges Magyarország Intézet vezetője lesz, részben tehát akár keresztezheti is Tarr útját. Lehet rivalizálni.
Magyar Péter azt is belátta, hogy pozíciókat kell adni azoknak is, akikből nem lettek miniszterek, de a küzdelmes két év/másfél év/ egy év alatt kitartottak mellette. Radnai kezdettől fogva mellette volt, őt nem hagyhatta elmenni üres kézzel. Hasonló igaz Rost Andreára is, nem lett belőle miniszter, de kormánybiztos igen.
És a tisztségosztogatásnak még közel nincs vége, hátravannak még az államtitkári, főosztályvezetői, főispáni és egyéb posztok is.
A nepotizmusra eddig oly érzékeny 444 szűkszavúan, kommentár nélkül jegyezte ezt meg Melléthei-Barna Mártonnal kapcsolatban.
Magyar Péter még nem miniszterelnök, de máris érti, hogy a politikai lojalitás megszerzéséhez és megtartásához a lelkesedés mellett a pozíciók és az ezzel járó presztízs és pénz osztogatása is szükséges. Illúzióromboló? Meglehet. De ez kell a stabil hatalomgyakorláshoz. ”
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala