Ezt láttuk eddig a Tisza-kormányból: meghallgatások, kihallgatások, elhallgatások
Felelősség, lehetőség, kockázat. Meg sok hangulatkeltés, ripacskodás, esetleg munka is, de az egyelőre ráér. Veczán Zoltán írása.
Ezt az olcsó jakobinus hangulatkeltést kéne abbahagyni.
„A Karmelita gyönyörű, ízléses és elegáns, akárcsak a »luxusminisztériumi« épületek. Már amiket alig leplezett poszt-balos hergelési szándékkal az új miniszterelnök bemutatott. Az előző kabinet nem magának, hanem a mindenkori vezetőknek alakította ki ezeket. Nagyon helyesen!
Hogy mit csinál velük Magyar Péter, demokratikusan a szíve joga. Csak ezt a kommunikációnak ügyes, amúgy olcsó jakobinus hangulatkeltést kéne abbahagyni. Nyilván nem fogja!
A Tisza nagyon olyan, mintha félig még ellenzékben lenne. Buli és elképesztő indulatok. Csak így ne maradjanak!”
Nyitókép: Facebook / Magyar Péter
