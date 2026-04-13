Visszatért Szentesi Zöldi László, ezt üzente a nemzeti oldalnak

Hazánkat nem Magyar Péter, hanem a mögötte álló nemzetközi erőterek erős emberei kormányozzák majd, és miután kétharmaddal nyertek, egy ideig korlátlan lesz a hatalmuk”.

Hozzáfűzte, erről azonban a jónép semmit sem tud. „Azt sem sejti, miért mondta Tarr Zoltán annak idején, hogy nincs programjuk, illetve nem mondanak erről semmit, mert akkor – nyilván – nem választanák meg őket”.

Az újságíró arra is rámutatott, hogy „a progresszív ellenzék, a nemzetközi erőterek urai, a hazai végrehajtók ugyanakkor nyilvánvalóan ugyanazt bocsátják majd a magyar társadalomra, amit mindig is szoktak, amikor felváltják a jobboldali kormányokat. Ennek részleteit mindannyian ismerjük (már ha képes vagy az önálló gondolkodásra)”.

Ennyi idő kelhet a „józanodáshoz”

Szentesi hangsúlyozta továbbá, hogy a most kezdődő küzdelem ugyanakkor nem négy napos, hanem négy éves, hamarosan újra választunk. „A Fidesz-KDNP-nek még mindig két és fél millió szavazója van. A Tisza óriásira nőtt protesztpárt, program és szakpolitikai akarat nélkül”.