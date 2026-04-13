Visszatért Szentesi Zöldi László, ezt üzente a nemzeti oldalnak

Orbán Viktor: „A kormányzás lehetőségét és felelősségét nem nekünk adták, a győztes pártnak gratuláltam”
A miniszterelnök beszédet mondott a választások éjszakáján. Előtte felhívta Magyar Pétert és gratulált a győzelméhez.
A vesztes választást követően előkerült Szentesi Zöldi László publicista. Mint fogalmazott, átmenetileg felfüggeszti a gasztrócikkeket, és muszáj legalább egy bejegyzést szentelnie a választásnak. „Nem azért, mert nagy kedvem volna hozzá, inkább azért, mert sorra hívtak, üzentek ismerősök, ismeretlenek, és nemigen válaszoltam senkinek” – tette hozzá.
Majd arról írt, hogy az ember egész életében tanul.
Én például azt tanultam meg a politikában, hogy minden csoda három napig tart.
Az ovációnak és a könnyek morzsolásának hamarosan vége, mindenki szépen visszaevickél a szürke hétköznapokba. Azokban a szürke hétköznapokban pedig elsősorban önmagával foglalkozik majd, és miután Magyarországon, nem pedig Svájcban szocializálódott, azzal méri a politika értelmét és lényegét, hogy mit kap a hatalomtól”.
Szentesi Zöldi azzal folytatta, nyilván Orbán Viktornak is kijut még a szitokszóból, „de azt, hogy mocskos Fidesz, uszkve két hónap múlva akkor is kínos lesz ordibálni, ha a kedves választó dupla adag cuccal csókolózott, hogy magához idomítsa a valóságot” – hangsúlyozta.
Ezt követően leszögezte, hogy
kormányozni nehéz mesterség.
Majd felidézte, hogy vasárnap este leváltották a tizenhat éve kormányzó Fideszt. „Nem arról döntöttek, hogy kinek a kezébe adják a hatalmat, arról senki sem gondolkozott.
Nem is tehették, hiszen a Tisza nem klasszikus párt, a megválasztott képviselői nettó amatőrök, a kormányzó párt nemzetközi kitettsége minden képzeletet felülmúló.
Hazánkat nem Magyar Péter, hanem a mögötte álló nemzetközi erőterek erős emberei kormányozzák majd, és miután kétharmaddal nyertek, egy ideig korlátlan lesz a hatalmuk”.
Hozzáfűzte, erről azonban a jónép semmit sem tud. „Azt sem sejti, miért mondta Tarr Zoltán annak idején, hogy nincs programjuk, illetve nem mondanak erről semmit, mert akkor – nyilván – nem választanák meg őket”.
Az újságíró arra is rámutatott, hogy „a progresszív ellenzék, a nemzetközi erőterek urai, a hazai végrehajtók ugyanakkor nyilvánvalóan ugyanazt bocsátják majd a magyar társadalomra, amit mindig is szoktak, amikor felváltják a jobboldali kormányokat. Ennek részleteit mindannyian ismerjük (már ha képes vagy az önálló gondolkodásra)”.
Szentesi hangsúlyozta továbbá, hogy a most kezdődő küzdelem ugyanakkor nem négy napos, hanem négy éves, hamarosan újra választunk. „A Fidesz-KDNP-nek még mindig két és fél millió szavazója van. A Tisza óriásira nőtt protesztpárt, program és szakpolitikai akarat nélkül”.
A publicista szerint az önálló döntéseket megvonják tőlük, és
ősztől népszerűtlen intézkedések sokaságát hozzák majd meg, mert a nehéz gazdasági környezetben, háború és válság idején nem értenek máshoz, mint hogy az emberekre hárítsák a saját fenntartásuk költségeit
– sorolta.
Előre tekintve arra is kitért, hogy véleménye szerint
másfél év kell majd ahhoz, hogy a magyar társadalom eljusson oda, hogy felismerje a veszélyforrást.
„Hogy ráébredjen, iszonyatosan megvezették azok, azokat mellesleg egy percig sem ismert, bár rájuk adta a voksát. Másfél év múlva repedés, utána szakadás. Nem lehet másképp, mert sem erő, sem ötlet, sem képesség nincs az önálló kormányzásra” – vázolt fel egy lehetséges forgatókönyvet.
Szentesi Zöldi László ezután kritikát fogalmazott meg a nemzeti oldallal szemben. Emlékeztetett, hogy jó pár hónapja felhagyott a politikai újságírással, ennek részben az volt az oka, hogy mert egyre több olyan figura bukkant fel a nemzeti oldalon, aki ellen annak idején vállvetve harcoltak. „Észrevettem továbbá, hogy felnőtt egy nemzedék, amelynek fogalma sincs a közelgő háborúról, a nélkülözésről, de még arról sem, milyen érzés, amikor a hatalom valóban hadat üzen a nemzetnek. (...) És nem szóltam, nem jeleztem, csak a legszűkebb körben, amikor azt mondták, hogy celebekkel, alkalmatlan figurákkal, árulókkal és senkikkel is sikerül kivívnunk a győzelmet. Hallgattam, mert nem akartam összezavarni a köreinket” – jegyezte meg.
Szentesi Zöldi László gondolatait azzal zárta, hogy remélem, miután lecsillapodtunk, megértjük és végiggondoljuk, hol és miben hibáztunk. „Nem állandóan a túloldalra öltögetjük a nyelvünket, hanem kíméletlenül megtisztítjuk a sorainkat.
Választ adunk azokra a kérdésekre, amelyek kibeszéletlenül, lappangva végül a másik oldal kétharmadát eredményezték.
Aztán körülnézünk, és azokkal, akik nem iszkoltak el ma reggelre, akik nem magyarázkodnak, hogy ők voltaképpen tiszások is lehetnének, új mozgalmat szervezünk” – fogalmazta meg javaslatát az újságíró.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
