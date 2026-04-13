Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Tisza Párt tarr zoltán szentesi zöldi lászló fidesz Magyar Péter hatalom orbán viktor

Visszatért Szentesi Zöldi László, ezt üzente a nemzeti oldalnak

2026. április 13. 10:14

„Másfél év kell majd ahhoz, hogy a magyar társadalom eljusson oda, hogy felismerje a veszélyforrást” – tekintett előre a publicista.

A vesztes választást követően előkerült Szentesi Zöldi László publicista. Mint fogalmazott, átmenetileg felfüggeszti a gasztrócikkeket, és muszáj legalább egy bejegyzést szentelnie a választásnak. „Nem azért, mert nagy kedvem volna hozzá, inkább azért, mert sorra hívtak, üzentek ismerősök, ismeretlenek, és nemigen válaszoltam senkinek” – tette hozzá.

Majd arról írt, hogy az ember egész életében tanul. 

Én például azt tanultam meg a politikában, hogy minden csoda három napig tart. 

Az ovációnak és a könnyek morzsolásának hamarosan vége, mindenki szépen visszaevickél a szürke hétköznapokba. Azokban a szürke hétköznapokban pedig elsősorban önmagával foglalkozik majd, és miután Magyarországon, nem pedig Svájcban szocializálódott, azzal méri a politika értelmét és lényegét, hogy mit kap a hatalomtól”

Szentesi Zöldi azzal folytatta, nyilván Orbán Viktornak is kijut még a szitokszóból, „de azt, hogy mocskos Fidesz, uszkve két hónap múlva  akkor is kínos lesz ordibálni, ha a kedves választó dupla adag cuccal csókolózott, hogy magához idomítsa a valóságot” – hangsúlyozta.

Itt a figyelmeztetés: nem Magyar Péterék kormányoznak majd

Ezt követően leszögezte, hogy 

kormányozni nehéz mesterség.

Majd felidézte, hogy vasárnap este leváltották a tizenhat éve kormányzó Fideszt. „Nem arról döntöttek, hogy kinek a kezébe adják a hatalmat, arról senki sem gondolkozott. 

Nem is tehették, hiszen a Tisza nem klasszikus párt, a megválasztott képviselői nettó amatőrök, a kormányzó párt nemzetközi kitettsége minden képzeletet felülmúló. 

Hazánkat nem Magyar Péter, hanem a mögötte álló nemzetközi erőterek erős emberei kormányozzák majd, és miután kétharmaddal nyertek, egy ideig korlátlan lesz a hatalmuk”. 

Hozzáfűzte, erről azonban a jónép semmit sem tud. „Azt sem sejti, miért mondta Tarr Zoltán annak idején, hogy nincs programjuk, illetve nem mondanak erről semmit, mert akkor – nyilván – nem választanák meg őket”

Az újságíró arra is rámutatott, hogy „a progresszív ellenzék, a nemzetközi erőterek urai, a hazai végrehajtók ugyanakkor nyilvánvalóan ugyanazt bocsátják majd a magyar társadalomra, amit mindig is szoktak, amikor felváltják a jobboldali kormányokat. Ennek részleteit mindannyian ismerjük (már ha képes vagy az önálló gondolkodásra)”

Ennyi idő kelhet a „józanodáshoz”

Szentesi hangsúlyozta továbbá, hogy a most kezdődő küzdelem ugyanakkor nem négy napos, hanem négy éves, hamarosan újra választunk. „A Fidesz-KDNP-nek még mindig két és fél millió szavazója van. A Tisza óriásira nőtt protesztpárt, program és szakpolitikai akarat nélkül”. 

A publicista szerint az önálló döntéseket megvonják tőlük, és 

ősztől népszerűtlen intézkedések sokaságát hozzák majd meg, mert a nehéz gazdasági környezetben, háború és válság idején nem értenek máshoz, mint hogy az emberekre hárítsák a saját fenntartásuk költségeit 

– sorolta.

Előre tekintve arra is kitért, hogy véleménye szerint 

másfél év kell majd ahhoz, hogy a magyar társadalom eljusson oda, hogy felismerje a veszélyforrást. 

„Hogy ráébredjen, iszonyatosan megvezették azok, azokat mellesleg egy percig sem ismert, bár rájuk adta a voksát. Másfél év múlva repedés, utána szakadás. Nem lehet másképp, mert sem erő, sem ötlet, sem képesség nincs az önálló kormányzásra” – vázolt fel egy lehetséges forgatókönyvet.

Eljött a megtisztulás ideje

Szentesi Zöldi László ezután kritikát fogalmazott meg a nemzeti oldallal szemben. Emlékeztetett, hogy jó pár hónapja felhagyott a politikai újságírással, ennek részben az volt az oka, hogy mert egyre több olyan figura bukkant fel a nemzeti oldalon, aki ellen annak idején vállvetve harcoltak. „Észrevettem továbbá, hogy felnőtt egy nemzedék, amelynek fogalma sincs a közelgő háborúról, a nélkülözésről, de még arról sem, milyen érzés, amikor a hatalom valóban hadat üzen a nemzetnek. (...) És nem szóltam, nem jeleztem, csak a legszűkebb körben, amikor azt mondták, hogy celebekkel, alkalmatlan figurákkal, árulókkal és senkikkel is sikerül kivívnunk a győzelmet. Hallgattam, mert nem akartam összezavarni a köreinket” – jegyezte meg.

Szentesi Zöldi László gondolatait azzal zárta, hogy remélem, miután lecsillapodtunk, megértjük és végiggondoljuk, hol és miben hibáztunk. „Nem állandóan a túloldalra öltögetjük a nyelvünket, hanem kíméletlenül megtisztítjuk a sorainkat. 

Választ adunk azokra a kérdésekre, amelyek kibeszéletlenül, lappangva végül a másik oldal kétharmadát eredményezték.

 Aztán körülnézünk, és azokkal, akik nem iszkoltak el ma reggelre, akik nem magyarázkodnak, hogy ők voltaképpen tiszások is lehetnének, új mozgalmat szervezünk” – fogalmazta meg javaslatát az újságíró.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
freely
2026. április 13. 10:58
Köszönjük az elemzést, ennyi elég is volt. Jöhetnek a gasztró cikkek. A magyar szeret enni.
egyszeri
2026. április 13. 10:58
Nagyon úgy néz ki, hogy a Tiszára szavazók maguk alatt vágták el a fát. Sajnos erre csak később fognak rájönni. Mindjárt megjelennek a kormányalakításnál a volt SZDSZ tagok és társaik, amivel a régi ténykedésük második felvonása kezdődik el. (Persze van egy saját, pozitív kicsengésű "összeesküvés elméletem" is a mostani történésekre, és azok céljaira vonatkozóan de azt eszem ágában sincs elárulni! Elég nagy a realitása.)
wasserwoman
2026. április 13. 10:58
Én is egyetértek,de ez akkor sem magyarázza a vidéki szavazatokat,ott valami történt,remélem azért lesznek ujraszámolások is.
Agricola
2026. április 13. 10:58
Remek Szentesi Zöldi László cikke: „Nem arról döntöttek, hogy kinek a kezébe adják a hatalmat, arról senki sem gondolkozott. Nem is tehették, hiszen a Tisza nem klasszikus párt, a megválasztott képviselői nettó amatőrök, a kormányzó párt nemzetközi kitettsége minden képzeletet felülmúló. Hazánkat nem Magyar Péter, hanem a mögötte álló nemzetközi erőterek erős emberei kormányozzák majd, és miután kétharmaddal nyertek, egy ideig korlátlan lesz a hatalmuk”. A Tisza óriásira nőtt protesztpárt, program és szakpolitikai akarat nélkül”. Másfél év kell majd ahhoz, hogy a magyar társadalom eljusson oda, hogy felismerje a veszélyforrást. „Hogy ráébredjen, iszonyatosan megvezették azok, azokat mellesleg egy percig sem ismert, bár rájuk adta a voksát. Másfél év múlva repedés, utána szakadás. Nem lehet másképp, mert sem erő, sem ötlet, sem képesség nincs az önálló kormányzásra” .
