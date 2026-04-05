Vau, miau, sose légy szomorú – állatmenhelyen járt Orbán Viktor (VIDEÓ)
A bejárás során a miniszterelnök megtekintett egy kutyafuttatót, az állatok elszállásolására alkalmas bokszokat, majd egy kutya sétáltatásában is részt vett.
Vau, miau, sose légy szomorú! – ezzel a címmel tett közzé videót közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, amelyben egy állatmenhelyre látogatott.
A miniszterelnök társaságában volt Ovádi Péter állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos, aki elmondta:
Országosan is egyedülálló ez a létesítmény, ami teljesen kormányzati támogatásból épült fel. Azt szerettük volna akkor, hogy lehessen egy olyan rész, ahol felelős állattartásra nevelik a kollégák a gyerekeket. Tavaly pedig 460 ezer gyermeket vontunk be az állatvédelmi témahétbe”
Ovádi a bejárás során kiemelte, a beruházás célja volt egy olyan környezet kialakítása, ahova az esetleges gazdák szívesen jönnek megnézni a kóbor állatokat. A bejárás során a miniszterelnök megtekintett egy kutyafuttatót és az állatok elszállásolására alkalmas bokszokat. Végül, egy kutya sétáltatásában is részt vett.
Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos