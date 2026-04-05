Ft
Ft
18°C
10°C
Ft
Ft
18°C
10°C
04. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
ákos megnyitja kapuit citadella orbán viktor

Orbán Viktor a megújult Citadella átadásán: Mi vagyunk a hegy (VIDEÓ)

2026. április 05. 13:42

Húsvétvasárnap délután megnyitotta kapuit a Gellért-hegy ékköve. A 2020 óta zajló nagyszabású rekonstrukció után a Citadella modern közösségi térként született újjá.

Húsvétvasárnap hivatalosan is megnyitotta kapuit a látogatók előtt a teljesen újjávarázsolt Citadella. A 2020 őszén kezdődött, komplex fejlesztési folyamat célja az volt, hogy az egykori rideg, zárt erődítményt egy nyitott, akadálymentesített és élettel teli közösségi térré, valamint modern turisztikai központtá formálják.

Az ünnepélyes megnyitó Ákos produkciójával vette kezdetét. Az énekes három emblematikus dalával – Ember maradj, Fel a szívekkel és Alig hitted – alapozta meg a rendezvény hangulatát. 

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés

A program csúcspontjaként Orbán Viktor miniszterelnök tartott ünnepi beszédet, amelyet élőben követhettek olvasóink.

A Citadella megnyitása nem csupán egy formális protokolláris esemény, hanem egyúttal a nagyközönség ünnepe is: a látogatók egy kétnapos, ingyenes rendezvénysorozat keretében vehetik birtokba a teljesen megújult helyszínt. 

A Gellért-hegyen változatos családi programok és zenei események váltják egymást, miközben a kilátogatókat különleges gasztronómiai kínálat is várja.

 A fejlesztés legfőbb célkitűzése az volt, hogy a történelmi falak között egy olyan vibráló közösségi tér jöjjön létre, amely a jövőben méltó otthona lesz a legkülönfélébb kulturális rendezvényeknek.

Rákay Philip a Citadella átadóján kijelentette: több mint szimbolikus, hogy éppen húsvétvasárnap, a feltámadás napján ünneplik együtt e történelmi helyszín megújulását. „Legnevesebb építőművészeink sosem pusztán köveket és téglákat láttak maguk előtt, hanem álmokat rajzoltak a falakra” – fogalmazott. Hozzátette, hogy országépítőnek lenni nem csupán fizikai építkezést, hanem hazát teremtő, közösségformáló törekvést jelent.

A törésvonalon mindig történik valami

Beszéde elején Orbán Viktor minden jelenlévőnek áldott húsvétot és feltámadást kívánt. Úgy fogalmazott:

 a Citadella megújulása azt üzeni, hogy mindent magunk mögött hagyhatunk, ami rossz. 

Felidézte, hogy korábban még soha nem fordult elő, hogy a Gellért püspökről elnevezett magaslaton a magyarok építettek volna bármit is; ide eddig mindig mások emeltek építményeket. 

Ma azonban ez a hely a magyar szabadság bástyája”

 – jelentette ki a miniszterelnök.

A kormányfő hangsúlyozta: ahogy a Gellért-hegy két tektonikus lemez határán fekszik, úgy Magyarország is két világ, két civilizáció határvidékén helyezkedik el.

„A törésvonalon mindig történik valami: birodalmak jönnek és mennek, de mi mindig maradunk. Bár sok százezer magyar halt meg a csatatereken, a hegy az utolsó ötszáz évét velünk, magyarokkal élte meg. 

Mi vagyunk a hegy, a Gellért-hegy pedig maga Magyarország. Érdemes megtenni az erőfeszítést, hogy feljussunk a tetőre, mert innen nyílik a legjobb kilátás az egész Kárpát-medencére”

 – fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor szerint a magaslatról a jövőre is jó rálátás nyílik, ám amit most látunk, az nem ad okot az örömre. Úgy véli, régen gyülekeztek ilyen sötét felhők hazánk felett: nyugatról Brüsszel csődje fenyeget. 

Emlékeztetett, hogy bár a migrációs és az energiaválságot korábban külön-külön sikerült kivédeni, most több krízis egyszerre sújthat le Magyarországra.

„Ha nincs energia, megáll a gazdaság, és nemcsak a magyar élet megszokott rendje, hanem a terveink is veszélybe kerülnek. Ezért égbekiáltó bűn az, amit az ukránok tesznek Magyarország ellen” – mondta a miniszterelnök.

Kitért arra is, hogy az iráni háború kitörése óta a földgáz ára hetven, a kőolajé pedig hatvan százalékkal emelkedett. Kiemelte: jelenleg egyetlen dolog számít, hogy legyen energia, és 

Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból. 

Emlékeztetett, hogy négy éve már létrejött egy széles nemzeti összefogás a háború ellen, ezt a szövetséget kell most megújítani és tovább szélesíteni.

Zárásként kifejtette: a feltámasztott Citadella, mint a nemzet megújított kilátója és újra birtokba vett magaslati őrhelye, segítse a magyarokat abban, hogy felismerjék a horizonton gyülekező veszélyeket. 

Ez a tisztánlátás pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy meghozhassák a veszélyek elhárításához szükséges közös és jó döntésüket a következő vasárnapon.

Nyitókép: Facebook

Az átadóbeszéd videóban:

 

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szim-patikus
•••
2026. április 06. 00:02 Szerkesztve
Mi vagyunk a hegy ---- és jön már a Titanic? BÁR Porbán inkább már csak egy eső utáni pocsolyában beragadt vadkacsára hasonlít.... (háp háp hát)
Válasz erre
0
0
Emzeperix
2026. április 05. 22:20
A 444 szerint nem volt ott Orbán es nem.mert beszédet mondani. Ezen mondjuk nem kell meglepődni, a lényeg, hogy egy újabb hely, amit a teljes baloldal tamadott, h nem kell. Gerike is beleállt, h ez így nem jó. Utána meg persze Bp profitál az egészből a világ top5 városa közé emelve Bp-et. De persze mindennis szar...
Válasz erre
1
0
olvaso9
2026. április 05. 21:16
Köszönet a közvetítésért... Közben kíváncsi lettem, mit írt erről a 444... hát már a címben az szerepel, hogy Orbán nem mert a tömeg elé állni... (Ennek annyi alapja van, hogy a Mmandiner cikkében 14 órát írtak, amikortól a nagyközönség birtokba veheti a Citadellát, de a műsorújságban mindig is 13 óra szerepelt a megnyitó és a közvetítés időpontjaként (ma reggel az M1 és Duna műsorújságban is a médiklikk-en)... Ezen próbálna Szily kolléga értetlenkedni, hogy 14 órára hiába robogott oda a robogón, és nem volt Orbán-beszéd? (Elvárom a Mandinertől is a tisztázó cikket.)
Válasz erre
1
0
travolta
2026. április 05. 19:43
Kari Geri egy köz WC-t sem tudott összehozni, milliós lopás nélkül.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!