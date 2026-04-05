Orbán Viktor a megújult Citadella átadásán: Mi vagyunk a hegy (VIDEÓ)

„Ha nincs energia, megáll a gazdaság, és nemcsak a magyar élet megszokott rendje, hanem a terveink is veszélybe kerülnek. Ezért égbekiáltó bűn az, amit az ukránok tesznek Magyarország ellen” – mondta a miniszterelnök.
Kitért arra is, hogy az iráni háború kitörése óta a földgáz ára hetven, a kőolajé pedig hatvan százalékkal emelkedett. Kiemelte: jelenleg egyetlen dolog számít, hogy legyen energia, és
Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból.
Emlékeztetett, hogy négy éve már létrejött egy széles nemzeti összefogás a háború ellen, ezt a szövetséget kell most megújítani és tovább szélesíteni.
Zárásként kifejtette: a feltámasztott Citadella, mint a nemzet megújított kilátója és újra birtokba vett magaslati őrhelye, segítse a magyarokat abban, hogy felismerjék a horizonton gyülekező veszélyeket.